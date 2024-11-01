С подконтрольной ВСУ части вывезли американца Мартиндейла, помогавшего ВС России

17:28 02.11.2024

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии, он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".



Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Он инициативно установил связь с российскими силовиками и на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ. Двадцать седьмого октября 2024-го российские военнослужащие вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк. В штабе обороны ДНР отмечали, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.



