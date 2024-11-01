Лидером Консервативной партии Британии после ухода Сунака стала дочь нигерийских мигрантов Кеми Бэдинох

17:38 02.11.2024

В Консервативной партии Британии сменился лидер



Лондон, 2 ноября, 2024, 16:15 - ИА Регнум. Лидером Консервативной партии Британии после ухода с этого поста бывшего британского премьер-министра Риши Сунака избрали экс-министра торговли Кеми Бэйднок. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Sky News.



Лидером "консерваторов" в Британии после ухода Сунака стала Бэйднок



За Бэйднок проголосовали 53 806 членов партии, за ее конкурент Роберта Дженрика - 41 388 голосов.



