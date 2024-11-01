Выборы в Японии и другие осечки "азиатского НАТО", - Сергей Кожемякин

18:14 02.11.2024 Выборы в Японии и другие осечки "азиатского НАТО"



Неудачными для властей Японии оказались выборы 27 октября. Среди причин - неприятие коррупции и планов создания нового военного блока. На Корейском полуострове между тем подогревается конфликт.



Политические лицедеи



Весьма непростым выдался последний год для японских элит. Незадолго до 70-летнего юбилея нахождения у власти Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ) оказалась запятнанной в грязном скандале. Обнародованные коммунистической прессой факты вскрыли многолетнюю практику ее незаконного финансирования крупным бизнесом.



На словах признав вину и пожертвовав несколькими фигурами, правительство Фумио Кисиды не ушло в отставку. Это стоило ЛДПЯ нескольких депутатских мест, потерянных в ходе довыборов в парламент. Уровень доверия правительству рухнул ниже 20 процентов.



На этом фоне Кисида объявил об отказе участвовать в выборах лидера ЛДПЯ. Пост в итоге занял Сигэру Исиба. Замена преследовала единственную цель - улучшив репутацию власти, позволить ей (а также стоящим за ней группам капитала) и дальше править страной. Ставка на Исибу вполне логична. Критикуя руководителей правительства и не входя во фракции ("хабацу") ЛДПЯ, вовлеченные в коррупцию, политик создал имидж правдоруба. Также Исиба играл на недовольстве растущим неравенством, требуя повышения налогов на прибыль корпораций и прирост капитала. Закономерно, что его избрание обеспечили голоса местных отделений партии. Спустя несколько дней, 1 октября, Исиба был утвержден депутатами в качестве премьер-министра.



Как обычно бывает в таких комбинациях, реальность далека от нарисованного образа. Подобно большинству других руководителей, Исиба - выходец из политической династии. Его отец занимал должности министра внутренних дел, был губернатором префектуры Тоттори. Сам политик впервые был избран в парламент в 1986 году, а с 2002 по 2008 год руководил министерством обороны. На этом посту Исиба занимался укреплением военного союза с США и превращением Сил самообороны в полноценную армию. Он был инициатором отправки японского контингента в Ирак, курировал совместные с Вашингтоном программы запуска первого разведывательного спутника и разработки баллистических ракет SM-3.



То, что Исиба будет послушно выполнять волю правящего класса, доказали первые шаги на посту премьера. Пообещав повышение минимальной зарплаты с 1055 до 1500 иен (правда, только к концу десятилетия) и субсидии для нуждающихся, он тут же уточнил, что не будет покушаться на автономию центробанка и денежно-кредитную политику. Быстро испарилась решимость Исибы покарать фигурантов коррупционного скандала. Последний превратился в его устах в "административные ошибки".



Преемственность курса еще более заметна во внешней политике. На следующий день после избрания Исиба позвонил Джо Байдену. "Я сказал президенту Байдену, что намерен следовать по пути, намеченному им и бывшим премьер-министром Кисидой, чтобы значительно расширить и еще более укрепить наш альянс", - отчитался он. Более того, Исиба выступил за формирование "азиатской версии НАТО", которая "повысит потенциал сдерживания". По его словам, Япония и весь регион столкнулись с "самой сложной обстановкой в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны", а виновны в этом Китай, Северная Корея и Россия.



Главным аргументом служит конфликт на Украине. Он якобы не произошел бы, являйся эта страна членом НАТО. Ситуация, предупреждает Исиба, может повториться в Восточной Азии, что доказывается "попытками Пекина с помощью силы изменить статус-кво" в Южно-Китайском, Восточно-Китайском морях и вокруг Тайваня. "Отсутствие в Азии системы коллективной обороны, такой как НАТО, означает, что войны будут вспыхивать", - заявляет премьер. Сразу после избрания главой ЛДПЯ Исиба поручил создать партийную комиссию для детальной проработки создания нового блока.



Некоторые детали, впрочем, уже известны. В одной из статей Исиба призвал обсудить "перспективу размещения в Азии американского ядерного оружия" и "совместного обладания им" участниками "азиатского НАТО". На такую откровенность не осмеливался даже Кисида...



За заявлениями последовали конкретные шаги. Главы оборонных ведомств двух стран Гэн Накатани и Ллойд Остин договорились нарастить совместное присутствие на островной гряде Рюкю. С 15 по 25 октября японские войска вместе с контингентами США, Филиппин, Южной Кореи, Австралии и Великобритании участвовали в учениях "Камандаг". Они состоялись в Южно-Китайском море и проливе Баши, разделяющим филиппинский остров Лусон и Тайвань. Военные отрабатывали высадку десантов, боевые стрельбы и другие операции.



Почти одновременно, 8-18 октября, в Бенгальском заливе проходили учения ВМС США, Индии, Японии и Австралии "Малабар 2024". Токио на них был представлен эсминцем "Ариакэ". В свою очередь, японский авианосец "Кага" прибыл в октябре в американский порт Сан-Диего, где будет находиться до второй половины ноября, участвуя в учениях. Судно носит то же название, что авианосец, участвовавший в нападении на Перл-Харбор и затопленный американцами в 1942 году у атолла Мидуэй. Этот символ возрождения милитаризма Вашингтон не смущает. Наоборот, он всячески поощряет японский реваншизм.



В самой Японии этот откат по нраву не всем, поэтому правящая группировка пыталась использовать "эффект новизны" от прихода нового премьера. 9 октября Исиба распустил нижнюю палату парламента, назначив досрочные выборы на 27-е число. "Мы идем на выборы с глубоким раскаянием. Это будут выборы для возрождения Японии. Я создам новую Японию", - лицедействовал он.



Заклинания оказались неубедительными. ЛДПЯ получила 191 мандат, потеряв 69 мест, - худший результат с 2009 года. Даже с учетом фракции буддистской партии "Комэйто" - своего давнего союзника - она не набирает необходимые для формирования коалиции большинства 233 места.



Оппозиции создать правительство еще труднее. Даже если занявшая второе место Конституционно-демократическая партия сможет сплотить остальные силы, курс страны это вряд ли изменит. Недавно избранный ее главой Есихико Нода объявил о дрейфе вправо. Это выразилось в снятии ряда экономических требований, а также полном принятии шагов в сторону милитаризации. После этого Компартия Японии отказалась от электорального альянса с конституционными демократами. Коммунисты - единственные, кто критикует втягивание страны в военные авантюры. Выдвинутая ими инициатива "Мирное предложение Восточной Азии" включает устранение разногласий дипломатическим путем, запрет размещения ядерного оружия в регионе и т.д.



"Доктрина поглощения"



Наряду с Японией в "азиатском НАТО" зарезервировано место для Южной Кореи. Для этого используются провокации против КНДР, хотя в изображении буржуазных политиков и СМИ все выглядит наоборот.



В середине октября Северная Корея взорвала участки двух трансграничных автодорог и перекрыла остальные, ее войска были приведены в боеготовность. Усилиями Сеула, Вашингтона с их присными это растолковано как проявление "безумной агрессии". Если же взглянуть на ситуацию объективно, действия Пхеньяна адекватны нарастающему давлению, все больше принимающему ядерный "оттенок".



В июле США и Южная Корея подписали документ "Руководящие принципы ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове", узаконивающий пребывание ядерных вооружений на постоянной основе. За прошлый год количество визитов американских атомных подводных лодок в южнокорейские воды выросло в семь раз, а стратегических бомбардировщиков - вчетверо. И те, и другие способны нести ядерные боезаряды.



В мероприятиях по случаю дня вооруженных сил 1 октября в Сеуле были задействованы бомбардировщики B-1B Lancer, прибывшие с базы Дайс в Техасе. Ранее такие же самолеты участвовали в первых за семь лет совместных учениях со сбросом боеприпасов. В сентябре в порт Пусан зашла атомная подводная лодка "Вермонт". До этого там же побывал американский авианосец "Теодор Рузвельт". На его борт поднялся президент Южной Кореи Юн Сок Ель, приурочив визит к годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов.



В сентябре представители военных, разведывательных и ряда других ведомств двух стран провели учения по ядерному планированию. "Альянс США и Республики Корея, который основывался на обычных вооружениях, теперь прочно возведен в ранг ядерного альянса", - заявили в Сеуле.



В целом военная активность вернулась на уровень, предшествовавший разрядке 2018 года. Напомним, тогда стороны договорились об отводе войск, прекращении масштабных учений, восстановлении транспортного сообщения и других мерах по снижению напряженности. Приход к власти в Южной Корее консерваторов похоронил прогресс, чему в США были только рады.



Символом растущей воинственности стали корейско-американские учения "Щит свободы Ульчи" с участием десятков тысяч военнослужащих. В их рамках прошли 48 операций всех родов войск. Им на смену пришли маневры по высадке морских десантов "Два дракона". После семилетнего перерыва возобновились учения с боевыми стрельбами на островах Енпхендо и Пэннендо. Участки суши расположены всего в 10 километрах от северокорейского побережья.



"Непрерывные провокационные военные учения США и Республики Корея ясно показывают, что именно служит причиной обострения ситуации на полуострове", - заявили в министерстве обороны КНДР. Это не преувеличение, тем более что южнокорейские власти сознательно лезут на рожон. Юн Сок Ель назвал Пхеньян "самой иррациональной силой на земле, которая может устроить провокации в любой момент". "Это будет означать конец северокорейского режима", - добавил он, уточнив, что Сеул применит "все боевые возможности в альянсе с США".



Эти возможности возрастают. В августе американский госдепартамент одобрил продажу 36 ударных вертолетов "Апач" на общую сумму 3,5 млрд долл. До конца года Сеул получит 12 палубных вертолетов MH-60R. В числе других сделок - закупка истребителей F-35, патрульных самолетов F-8A Poseidon, ракет морского базирования SM-6.



Помимо собственно США, Сеул пытается опереться на помощь НАТО. Юн Сок Ель участвовал в последнем саммите альянса в Вашингтоне. "Наши силы сдерживания станут сильнее с углублением сотрудничества с НАТО, - прокомментировали в Южной Корее. - НАТО нам поможет, если случится серьезная дестабилизация". Сеул активно вооружает страны Восточной Европы (крупные оружейные контракты подписаны с Польшей и Румынией), на фоне вбросов об отправке войск КНДР в Россию Сеул объявил об активизации помощи Киеву.



Параллельно с военным давлением продолжаются попытки экономического удушения. 16 октября США, Япония и Южная Корея объявили о создании новой группы для отслеживания санкций против КНДР. Верхом лицемерия стала обнародованная Сеулом "доктрина объединения". Учитывая такие ее пункты, как интеграция "на основе свободы" при поддержке "международного сообщества", а также заявления "о праве граждан КНДР на доступ к информации", даже западные комментаторы назвали документ "доктриной поглощения".



Это подтвердил новый виток эскалации. Каждый день в сторону Северной Кореи отправляются сотни воздушных шаров с листовками, библиями, однодолларовыми купюрами и т.п. Формально запусками занимаются общественные, в том числе религиозные организации, но власти открыто им потворствуют. После шестилетнего перерыва на границе возобновилось вещание громкоговорителей с критикой властей КНДР. Северная Корея отвечала отправкой шаров с мусором, но терпение ее иссякло после появления над Пхеньяном дронов с листовками.



Как и в Японии, разжигать вражду власть заставляет ее непрочное положение. Весной правящая Партия народной власти потерпела поражение на парламентских выборах. Уровень одобрения президента упал до 20 процентов, чему способствуют коррупционные скандалы. Первая леди Ким Кон Хи обвиняется в получении взяток и вмешательстве в выборы, но следствие саботируется властями. Обладающая большинством в парламенте оппозиционная Демократическая партия недавно проголосовала за назначение специального прокурора для независимого расследования. Руководство отвлекает внимание граждан испытанным способом - внешнеполитическими авантюрами.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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