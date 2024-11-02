 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СБУ схватила украинского политолога Сергея Белашко
00:02 03.11.2024

СБУ схватила политолога по обвинению в сотрудничестве с "ПолитНавигатором"
Михаил Рябов. 02.11.2024

СБУ в пятницу отчиталась о массовых репрессиях – "десяти вражеских агитаторов, которые работали на срыв мобилизации и оправдывали вооруженную агрессию РФ". Это администраторы нелояльных бандеровцам Интернет-ресурсов и пабликов, блогер-адвокат, помогавший избежать насильственной мобилизации, и т.п.

В первую очередь СБУ отрапортовала о задержании в Киевской области неназванного политического эксперта, однако на фото момента ареста легко угадывается политолог Сергей Белашко – один из немногих аналитиков на Украине, кто выступал со здравых позиций.

"Злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ раскрыла этот вражеский очаг. Тогда было задержано двух участников российской агентуры, а ее резиденту – Степанову, который скрывается в Крыму, сообщено про заочное подозрение. После 22 февраля 2022 года их сообщник с Киевщины "залег на дно" и пытался скрываться, используя разные места проживания на Украине", – стращает СБУ.

Главред издания прокомментировал это сообщение украинских карателей так:

"Цитаты Сергея Белашко действительно часто мелькали на страницах "ПолитНавигатора" как редкий образец оставшихся после 2014 года адекватных на Украине экспертов. Сейчас ему вменяют это, а также появление на каналах Виктора Медведчука.

По аналогичным обвинениям ранее был арестован еще один украинский эксперт Дмитрий Марунич, который уже около двух лет находится за решеткой, подвергаясь издевательствам.

Не исключено, что СБУ припишет к нашей редакции еще много неугодных Зе-режиму людей – даже тех, с которыми нам даже рядом противно было бы стоять. Например, почему агентом ФСБ до сих пор не объявлен Арестович?

Мы жалеем всех оставшихся в фашистской Украине – даже тех бывших "гостей каналов Медведчука", которые решили поменять свою позицию на 180 градусов, круглосуточно лгать и изворачиваться, оправдывая репрессии против Белашко и других коллег".

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730581320


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