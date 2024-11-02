Анкара – Киев: военно-техническая "дружба" сомнению не подлежит? - А.Чичкин

00:04 03.11.2024 02.11.2024 | АЛЕКСЕЙ ЧИЧКИН



Насколько это возможно, Турция стремится решать свои экономические проблемы за счет России



В Москве ценят "усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. Стамбульские переговоры (2022 г. – Прим. авт.) "похоронили" англосаксы, запретив Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон", тем более что "на данный момент мир в планы наших противников не входит", отметил 1 ноября в интервью проправительственной турецкой газете Hurriyet министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вместе с тем он выразил недоумение относительно продолжающихся поставок Турцией вооружений для ВСУ: "…к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги".



Напомним, меморандум о сотрудничестве между Минобороны Украины и турецкой корпорацией компанией Bayraktar Savunma по строительству учебно-испытательного центра для обслуживания беспилотников и подготовке для них персонала был подписан еще в сентябре 2021 года. В ноябре 2021 г. – апреле 2022 г. Киеву были переданы 24 беспилотника "Байрактар". Завод компании Baykar заработает на Украине только после завершения войны, сообщил некоторое время назад без каких-либо подробностей посол Украины в Анкаре Бондар. 31 июля 2023 г. военное ведомство Украины и вышеупомянутая турецкая корпорация заключили договор о строительстве поблизости от этого завода сервисного центра по ремонту-обслуживанию беспилотников Bayraktar. В начале февраля 2024 г. циркулировала информация о планах Bayraktar Savunma завершить в 2024 г. – 1-м квартале 2025 г. строительства в Киевской области завода, способного производить до 120 единиц БПЛА современных модификаций в год. Однако сроки смещаются – достроенный уже на 80 % завод на 500 рабочих мест планируется открыть к августу 2025 года, сообщил глава компании Халук Байрактар. 300 миллионов долларов предполагается вложить дополнительно в разработку двигателей для дронов на ближайшие 5 лет. Сейчас компания активно использует двигатели производства запорожского предприятия "Ивченко Прогресс" в дронах Akinci и Kizilelma, однако заявляется намерение скорейшего перехода к использованию двигателей собственного производства.



Несмотря на то что в ходе СВО широко распиаренные ранее в ходе военных действий вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года "Байрактары" себя особо не проявили и в основном были уничтожены в первые три месяца боевых действий, это не означает их бесполезности. В локальных конфликтах с лишенным насыщенной ПВО противником они вполне эффективны, а потому "в Турции, несмотря на неудачный опыт применения своих дронов в зоне СВО, продолжают совершенствовать свои аппараты с целью расширения их боевых возможностей. В перспективе БЛА начнут массово оснащать их зенитными ракетами и расширять номенклатуру боеприпасов "воздух-земля"". В общей сложности продукцию Baykar приобрели более десятка стран, что позволило руководству компании отчитаться по итогам 2023 года о прибыли в 2 млрд долл. – на 600 млн. долл. больше, чем годом ранее.



Халук Байрактар



Кроме того, в компании рассказали об успешном испытании авиабомбы MAM-T IIR производства еще одного флагмана турецкого ВПА – компании Roketsan – с высотного ударного беспилотника Akinci. Предполагается, что теперь дроны могут поражать цели на дистанции в свыше 50 км (ранее турки применяли со своих БЛА предыдущие модификации данных боеприпасов в лице MAM-C/L/T с дальностью от 8 до 30 км). Еще одним преимуществом MAM-T IIR выступает инфракрасная головка самонаведения, позволяющая применять его по принципу "выстрелил – забыл".



Подписание 23 октября очередного контракта компании Baykar на оборонной выставке Saha Expo в Турции совпало с визитом Р. Эрдогана на форум БРИКС в Казани. Украину представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, народный депутат, лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и другие.



Подписание 23 октября очередного контракта компании Baykar на оборонной выставке Saha Expo в Турции совпало с визитом Р. Эрдогана на форум БРИКС в Казани. Украину представляли министр иностранных дел Андрей Сибига, народный депутат, лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и другие.



Ранее, в августе 2022-го, Турция поставила Украине 50 бронетранспортеров Kirpi, регулярно встречающихся в качестве трофеев ВС РФ, в том числе и в Курской области. Затем сообщалось о дальнейших поставках 150 единиц аналогичной техники, которая, по имеющимся данным, уже дошла до получателя. Также Турцией для ВСУ были поставлены управляемые реактивные системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230, около 100 ракет SUNGUR класса "воздух-воздух", средства радиоэлектронной борьбы, минометы и боеприпасы. А в июле 2023 г. в Главном оперативном управлении Генштаба ВСУ заявили об ожидании поступления турецких самоходно-артиллерийских установок Firtina T-155 (их число официально не сообщалось). Не менее половины числа этих установок, предназначенных Киеву, уже поступили.



Очередной подбитый на полях СВО бронеавтомобиль Kirpi



Очередной подбитый на полях СВО бронеавтомобиль Kirpi



Кроме того, в октябре 2023 г. турецкая оружейная компания Canik поставила Украине более 600 крупнокалиберных пулеметов, которые могут быть объединены с бронетехникой.



Наконец, 1 августа 2024 года на частном судостроительном предприятии Istanbul Shipyard в Тузле спустили на воду строящийся для ВМС Украины корвет F 212 "Гетьман Іван Виговський" типа Ada (MILGEM) – второй из двух заказанных Киевом кораблей по декабрьскому контракту 2020 года.



Все это – лишь часть информации о вооружениях, поставляемых Турцией для ВСУ. Кроме того, Киев и через Турцию получает вооружение из других стран НАТО. С февраля 2022 г. между Анкарой и Киевом действует обширная товарная зона свободной торговли, включая беспошлинные взаимопоставки военно-технической продукции (соответствующее соглашение было подписано за несколько дней до начала СВО). Поставки осуществляются напрямую на Украину или транзитом через Румынию. Как отмечает автор телеграм-канала "Турция – это" Иван Стародубцев, турецкий бизнес активно использует возможности на Украине, "которые носят, в одну сторону, черты "распродажи", а, с другой стороны, содержат высокую маржинальность (особенно по долгосрочным строительным сделкам) на работу со страной, находящейся в состоянии войны".



По оценке российского политолога Марии Майоровой, "оказывая такую поддержку Украине, Турция подает сигнал Западу о своей позиции, в то же время не присоединяясь к [западным] санкциям против России. Для Турции существуют только ее интересы и стратегическое видение развития своего места в мире". Турецкое руководство "умеет проходить между Сциллой и Харибдой, но пространство для маневров сужается и велика вероятность совершить ошибку".



Не вчера и не сегодня замечено, что турецкая политика на фоне продолжающейся СВО отличается ярко выраженным прагматизмом. Именно в этом контексте следует рассматривать предложение зафиксировать в двусторонних расчетах курс лиры по отношению к рублю, что может привести к торговым дисбалансам (Турция – один из лидеров по инфляции в мире). Кроме того, используя быстрорастущую зависимость РФ от маршрута через Черноморские проливы, с 2022 г. турецкие власти ежегодно повышают стоимость здесь транзита грузов. Так, с 1 июля 2024 года Анкара "рекордно" повысила плату на 14,7% за тонну груза. В последний раз эту ставку увеличили в июле 2023 года на 8,3%, а в предшествующий период она корректировалась в октябре 2022-го: тогда тарифы были увеличены в 5 раз... Напомним также о неизменной официальной позиции Анкары насчет украинского статуса Крыма и примыкающих к нему секторов азовско-черноморской акватории.



Так что политика Турции фактически нацелена на ослабление позиций России в Черноморском бассейне, а следовательно – на дальнейшее затягивание вооруженного конфликта на территории бывшей Украинской ССР. Аналогичную линию проводят и другие участники НАТО. Источник - fondsk.ru

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