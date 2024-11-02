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Русских рабочих бьют таджикские коллеги? Очередной инцидент в Питере, - Андрей Соколов
00:09 03.11.2024

02.11.2024
Мигранты не заменимы?
Под Петербургом, в промзоне "Новосаратовка-Центр", толпа мигрантов набросилась на четверых русских строителей, только приехавших на объект. Парней избили и пригрозили, что не дадут им работать.

Русские рабочие пришли в первый раз на новый объект и практически сразу у них возник конфликт с бригадиром иностранных "специалистов". Как оказалось, кроме четверых новых работников, на объекте не было ни одного русского строителя. После бурных пререканий мигранты накинулись на русских. Причем превосходящими силами - против четырех русских вышло не менее 15 иностранцев с воплями: "Мы вам здесь не дадим работать, вы отсюда уйдете!", как видно, забыв, что они не у себя дома,

Один из парней связался с местной "Русской общиной" и попросил о помощи. И когда представители Общины приехали на место, мигранты сразу же трусливо разбежались. Пострадавшие написали заявление в полицию. А Следственный комитет, отреагировал лишь, когда эта история появилась в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Сегодня расследование дела на личном контроле у главы ведомства Александра Бастрыкина.

Большая часть российских граждан выражает недовольство безобразным поведением отдельных мигрантов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Он обратил внимание на усталость россиян от "примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов", призвав положить этому конец и решать проблемы в сфере миграции на всех уровнях власти, а не только на федеральном. Это настоятельный запрос общества, подчеркнул Медведев. По данным ВЦИОМ, за ужесточение миграционной политики выступают 70 % граждан России.

Такого рода инциденты, как под Петербургом, случаются все чаще. А потому проблема замещения мигрантов на стройках, в сфере ЖКХ и в других областях становится все более острой. На сегодняшний день, по данным ООН, Россия занимает одно из первых мест по числу принятых мигрантов (от 10 до 12 млн человек).

По сведениям МВД, в нашей стране трудятся порядка 6–7 млн приезжих из стран бывшего СССР. В то же время, по данным Росстата и Минтруда, число безработного местного населения сегодня колеблется от 2,5 млн до 3 млн человек. Выходит, значительный резерв трудовой силы в России на самом деле есть.

И власти уже принимают меры. Во-первых, Госдумой принят пакет законов о противодействии нелегальной миграции и упорядочивании проблем с приезжими. Правительством РФ также утверждена Концепция подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ, рассчитанная на ближайшие 10 лет. В документе сказано, что в данных сферах по итогам текущего года должно быть задействовано 6,5 миллиона человек. Но этого мало для нашей большой страны. К 2030 году таких сотрудников должно быть 6,8 миллиона, а в ближайшие пять лет – 7,3 миллиона.

На сайте правительства приведены слова вице-премьера Марата Хуснуллина, напомнившего о масштабных задачах по формированию комфортной и безопасной среды для жизни, которые поставил президент Владимир Путин перед строительным комплексом России. Эти задачи будут прописаны в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Их реализация требует квалифицированных кадров, готовых воплощать амбициозные проекты. Но сейчас существует разрыв между тем, что требуют образовательные программы, и тем, что реально нужно отрасли. Перед вузами и колледжами поставлена задача – сократить этот разрыв. Кроме того, должны быть обновлены учебная, лабораторная, исследовательская базы. С этим учебным заведениям помогут предприятия.

Некоторые родители говорят детям: "Не будешь хорошо учиться, пойдешь работать сантехником или электриком". Но дело в том, что эти профессии требуют грамотных, образованных людей. Надо знать математику, физику, строение инженерных сетей в доме, иначе специалист не сможет решить проблему жильцов, а в худшем случае еще и хуже все сделает, цитирует портал Ura.ru слова эксперта по жилищному праву и вопросам ЖКХ Виктора Федорука. По его мнению, сейчас крайне важно повысить престиж профессии, а также поднять зарплаты и улучшить прочие условия. Идти на стройку или в систему ЖКХ должно быть не только не стыдно, но и прибыльно.

Но заменить мигрантов, например, в сфере строительства, или хотя бы начать ограничивать их число, возможно. Два года назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось более чем в два раза. Следуя по стопам столицы, 85 субъектов РФ также могли бы обойтись без приезжих рабочих, заявил и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его мнению, решить это возможно с помощью обучения и подготовки кадров.

Однако для достижения подобных целей потребуется много времени, в масштабе страны это перспектива не одного года, сказал в беседе с "Известиями" президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин.

"Сегодня, – отметил он, – нет ни одной более-менее развитой страны, которая обходилась бы полностью без мигрантов. Нужна четкая продуманная миграционная политика, мигранты нам нужны квалифицированные. В России же пока что целые отрасли заточены под использование труда нелегальных мигрантов: сельское хозяйство, лесозаготовки, ЖКХ, курьеры, строительство".

В настоящее время во главу угла должна ставиться, прежде всего, занятость собственного населения, полагает член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Она считает, что "стройбизнес привозит сюда мигрантов и фактически тем самым усложняет межнациональную обстановку".

На самом деле мы имеем дело с перекладыванием денег из кармана государства в карманы строительного бизнеса, отмечает эксперт. Ведь деньги также уходят на адаптацию мигрантов, на их лечение, на открытие специальных классов для детей, которые не знают русского языка. Поэтому мигранты – это недешевое удовольствие для экономики. Это серьезная нагрузка для общества, для государства и для бюджета.

Сложившуюся ситуацию надо менять, считает Лянге, но от мигрантов в целом мы не должны отказываться в рамках отношений между странами ЕАЭС и экс-СССР. При этом нам необходимо привлекать прежде всего "мозги" из постсоветского пространства, убеждена политик.

Словом, меры, направленные на нормализацию проблем с миграцией в России стали, наконец, приниматься. Однако это вызывает негативную реакцию со стороны наших соседей.

Со стороны руководителей, например, Таджикистана уже было сделано несколько заявлений в адрес России, что будто бы права их граждан, работающих у нас "ущемляются". И такие демарши продолжаются. Так таджикский информационный портал Asia-Plus пишет, что наша страна якобы использует проблему мигрантов как инструмент "политического давления".

Подобные рассуждения насчет мнимого "давления" не могут, конечно, не вызывать недоумения. Ведь известно, что Россия слишком долго терпела многочисленные инциденты, связанные с массовым нарушением законов и противоправным поведением мигрантов. Однако жесткие меры для борьбы с нелегальной миграцией стали приниматься только после чудовищного теракта в "Крокус Сити Холле", когда банда выходцев из Таджикистана убила и ранила сотни человек. И наши соседи считают, что мы не должны на такое реагировать?

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730581740


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