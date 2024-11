Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния"

Израиль ожидает, что иранцы нанесут массированный удар с иракской территории, где располагаются лояльные им военизированные формирования. Как утверждает разведка еврейского государства, Тегеран решил не оставлять без ответа прошедшую 26 октября израильскую операцию "Дни покаяния". Согласно этим оценкам, иранский верховный лидер Али Хаменеи счел, что попытка проигнорировать атаку привела бы к имиджевым потерям. Правда, под вопросом остается то, насколько иранцы на самом деле готовы к контратаке. Противники Тегерана утверждают, что последний виток конфликта оставил Исламскую Республику без зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.



Иранская сторона готовится атаковать Израиль с территории Ирака с использованием большого числа баллистических ракет и дронов. Об этом заявили источники издания Axios со ссылкой на разведданные еврейского государства. Они не исключили, что обстрел может произойти до дня выборов в США, то есть до 5 ноября.



В разговоре с The New York Times (NYT) иранские официальные лица уточнили, что Али Хаменеи приказал Высшему совету национальной безопасности Ирана ударить по десятку военных целей. Это произошло после того, как он изучил подробные отчеты о масштабах ущерба, нанесенного Израилем в ходе операции "Дни покаяния" 26 октября. Тогда, как утверждало еврейское государство, ему удалось существенно ослабить иранскую систему противовоздушной обороны, а также разрушить точки производства баллистических ракет и боевых беспилотников.



Аятолла Хаменеи счел, что масштаб потерь (по официальным данным, погибли четверо иранских военнослужащих) и разрушений таков, что удар нельзя оставлять без ответных мер, иначе это можно было бы расценить как признание поражения, утверждают собеседники NYT.



Удар Израиля не затронул нефтяные и ядерные объекты Тегерана

Аккомпанементом к этим сообщениям звучит риторика иранского официоза. Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами 31 октября заявил, что ответные меры Ирана будут "невообразимыми". По его словам, израильтяне не должны думать, что "могут запустить пару ракет и изменить историю".



Под вопросом остается время нападения. По словам иранских источников газеты Financial Times (FT), у высшего руководства Исламской Республики "на столе" есть ряд вариантов.



Один из них предполагает, что обстрел следует совершить как можно скорее.



"Победитель выборов в США может принять иранскую атаку на свой счет и выступить против Ирана. Так что, если Иран хочет ответить Израилю, лучшее время - до выборов",- утверждает один из собеседников газеты. Другое дело, делает оговорку источник, если Израиль согласится на "честный прорыв" в переговорах о прекращении огня в Южном Ливане, где базируется проиранская группировка "Хезболла".



Источники NYT, впрочем, отмечают, что акция возмездия может состояться и после американских выборов. По их словам, у Тегерана есть опасения, что новый эпизод в прямом конфликте с еврейским государством сыграет на руку кандидату-республиканцу Дональду Трампу - безапелляционному стороннику максимального давления на Исламскую Республику.



Между тем наиболее интригующий момент - насколько Тегеран после возможной операции будет готов к отражению новых ударов. Выступая на церемонии завершения курса боевых офицеров израильской армии, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что теперь у его страны "больше свободы действий в Иране, чем когда-либо прежде".



"Мы можем добраться до любого места в Иране по мере необходимости",- заявил господин Нетаньяху.



Телеканал Fox News сообщил 29 октября, что операция "Дни покаяния" лишила Исламскую Республику возможности использовать ЗРК С-300, приобретенные у России. "Большая часть систем ПВО Ирана была выведена из строя",- процитировал Fox News неназванного израильского чиновника. По этим данным, в ходе одного из частных разговоров спецпосланник США Амос Хокстайн констатировал, что "Иран фактически голый" после израильских атак.



Не исключено, что готовность совершить атаку с территории Ирака отражает желание Ирана перенести конфликт со своей территории на "переднюю линию обороны" в регионе. Такие планы неизбежно создадут трудности для правительства в Багдаде, которое хотело бы избежать вовлечения в конфликт и обуздать "государство в государстве" - местные шиитские группировки.



За последние два месяца иракские официальные лица не раз наносили визиты в Тегеран, чтобы повлиять на поведение лояльных ему военизированных формирований, утверждают источники Reuters. Однако, по их словам, в столице Исламской Республики делегацию из Ирака "приняли холодно", а полевые командиры, узнав об этой закулисной дипломатии, предостерегли Багдад от чрезмерного давления.



В конце концов, нельзя исключать, что сообщениями о военных приготовлениях Тегеран поддерживает необходимый уровень стресса у израильского руководства. На это указывают слова иранских источников FT, которые допускают, что Исламская Республика на каком-то этапе может ограничиться только психологическим давлением на противника. "В связи с тем что "Хезболла" ежедневно запускает десятки ракет по Израилю в рамках законной войны, прямой ответ сейчас, может, и не нужен",- говорит один из собеседников газеты.



Нил Кербелов

