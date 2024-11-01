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На выборах в США рано радуются. Досрочное голосование дало поводы для оптимизма и республиканцам, и демократам, - Е.Мур
00:38 03.11.2024

1.11.24

Более трети от общего числа американских избирателей уже приняли участие в досрочном голосовании. Традиционно демократы гораздо чаще голосовали заранее, но этот электоральный цикл стал исключением. В масштабах всей страны явка республиканцев на досрочных выборах - всего на 1 процентный пункт меньше, чем явка демократов. А в некоторых ключевых штатах, например в Джорджии, Неваде и Северной Каролине, консерваторы вообще вырвались по этому показателю вперед. Республиканцы уверены, что это доказывает высокую мобилизацию их электората. Демократы отмахиваются, заявляя: на итог выборов это влияния не окажет. Себе в заслугу они ставят другое - высокую активность женщин, традиционно более расположенных к Демпартии. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Екатерина Мур.

Никогда не рано проголосовать
Чаще всего итоги досрочного голосования в США мало что могли рассказать аналитикам. По сути, для изучения доступно лишь то, к какой партии причисляет себя проголосовавший. Но и здесь все обычно было предсказуемо: демократы предпочитали голосование по почте и предварительное голосование лично, в то время как республиканцы стремились отдать свой голос именно в день выборов. Однако этот избирательный сезон стал исключением.

По состоянию на 31 октября свой выбор досрочно (по почте или лично) уже сделали более 58 млн человек, следует из данных NBC News. Это порядка 36% от всех зарегистрированных избирателей (161,42 млн на 2022 год).

Если раньше заранее на участки приходило гораздо больше демократов, то в нынешнем году республиканцы сократили разрыв: их пока проголосовало всего на 1 процентный пункт меньше (41%). Это, как считают в Республиканской партии, дает основание говорить о высокой мобилизации консервативного электората - и без того более активного, чем сторонники Демпартии.

Может это указывать и на то, что республиканский избиратель просто прислушался к совету своего лидера. В то время как демократы раньше призывали своих сторонников к более агрессивному использованию досрочного голосования, чтобы задать правильный темп выборам, экс-президент Дональд Трамп запугивал республиканцев возможными подтасовками. Но в этот раз он призвал отдать голос пораньше (правда, исключительно лично, а не по почте).

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В результате явка республиканцев в четырех из семи ключевых штатах - Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Неваде - даже превысила явку демократов. Последний штат, традиционно поддерживающий Демократическую партию, стал самым большим разочарованием для нее. В Неваде республиканцы опережают демократов по явке на 5 процентных пунктов. При этом, согласно соцопросам, лидерство в гонке (пусть и всего на 0,5 процентного пункта) удерживает господин Трамп.

Некоторые выводы из результатов досрочного голосования можно сделать и по Пенсильвании. Согласно анализу от портала Silver Bulletin, победа в этом штате дает каждому кандидату дополнительно 31% шансов на выигрыш в президентских выборах.

В Пенсильвании из 2,2 млн бюллетеней для досрочного голосования 57% было запрошено демократами и лишь 32% - республиканцами.

Но по сравнению с 2020 годом демократическое преимущество сократилось - с 31 процентного пункта до 25. Четыре года назад Джо Байден выиграл Пенсильванию с перевесом всего 1,2 процентного пункта. В этот раз издание The Hill предсказывает победу Дональду Трампу с вероятностью 53%.

Еще один штат, за которым стоит следить,- Висконсин. Он может дать обоим конкурентам возможность победить даже без получения голосов выборщиков от Пенсильвании. Согласно The Hill, у Дональда Трампа там чуть более высокие шансы победы - 52%. Агрегатор результатов соцопросов RealClearPolitics отдает незначительное преимущество госпоже Харрис (0,2 процентного пункта). Но всегда стоит учитывать, что на выборах в 2020 и в 2016 годах социологи значительно - на 7–8 пунктов - недооценили Дональда Трампа в контексте выборов в Висконсине.

Тем временем у демократов с точки зрения хода досрочного голосования есть свои поводы для радости. Издание Politico сообщает, что оптимизм в них вселяет "гендерный разрыв" между избирателями. По всей стране женщин проголосовало на 8 процентных пунктов больше, чем мужчин. Такая же тенденция наблюдается и в колеблющихся штатах. В Пенсильвании, например, женщины ушли в отрыв на 13 пунктов.

В Демпартии полагают: вице-президент Камала Харрис сумела мобилизовать избирательниц, педалируя вопрос соблюдения их репродуктивных прав.

Согласно ряду опросов вероятных избирателей, в пяти колеблющихся штатах (Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии) женщины действительно гораздо активнее поддерживают госпожу Харрис. В Пенсильвании 55% женщин остановили свой выбор именно на ней, а 52% мужчин - на Дональде Трампе.

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Правда, Newsweek предлагает не торопиться с выводами. Статистика показывает, что основной контингент проголосовавших досрочно - это люди старше 50 (72%), из них большинство - 65 лет и старше. А популярность среди женщин Камале Харрис в основном обеспечивает более молодое поколение - до 40 лет. Среди досрочно проголосовавших таких всего 17%. Получается, такой разброс по возрасту в результатах - это скорее опасный сигнал для демократов.

Другой тревожный тренд для демократов - более низкая по сравнению с предыдущими выборами активность избирателей-афроамериканцев.

Например, в Джорджии, где чернокожие избиратели составляют треть от общего числа имеющих право голоса, воспользовались им пока только 26%. Для сравнения, в 2020 году эта цифра составляла 29%. Похожая ситуация наблюдается и в Северной Каролине. Социологи не раз отмечали: Камалу Харрис, несмотря на популярность среди женщин из миноритарных этнических групп, темнокожие мужчины поддерживают гораздо меньше, чем поддерживали других кандидатов-демократов (Джо Байдена, Хиллари Клинтон и других). И это может создать кандидатке сложности - особенно в таких штатах, где каждый голос на счету.

Екатерина Мур, Вашингтон

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730583480


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