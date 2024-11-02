 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.11.2024
11:41  Разрушительный потенциал свободного народа Украины, - Ростислав Ищенко
11:22  Британия. Лиз Трасс по самовлюбленности превзошла Бориса Джонсона. Все бывшие премьеры страдают синдромом самозванца?
11:04  Изменившаяся геополитическая обстановка позволяет России начать диктовать условия Эрдогану
11:01  Грузинская лезгинка – политика мелких шагов
10:39  Arab News: Россия не только побеждает на Украине. Но и играет важную роль на Востоке
10:35  Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей - погибших более 500
10:32  Бизнес ищет свет в конце "углеродного тоннеля", - Владимир Полканов

09:45  Битва за Торецк. Генерал Мордвичев умеет воевать, - Р.Маркуш
08:43  Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, - последние опросы от AtlasIntel
00:54  Д.Ефременко: Истоки российского великодержавия
00:38  На выборах в США рано радуются. Досрочное голосование дало поводы для оптимизма и республиканцам, и демократам, - Е.Мур
00:18  Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния"
00:09  Русских рабочих бьют таджикские коллеги? Очередной инцидент в Питере, - Андрей Соколов
00:05  Токаев собрался с визитом в Париж
00:04  Анкара – Киев: военно-техническая "дружба" сомнению не подлежит? - А.Чичкин
00:02  СБУ схватила украинского политолога Сергея Белашко
Суббота, 02.11.2024
18:14  Выборы в Японии и другие осечки "азиатского НАТО", - Сергей Кожемякин
17:38  Лидером Консервативной партии Британии после ухода Сунака стала дочь нигерийских мигрантов Кеми Бэдинох
17:28  С подконтрольной ВСУ части вывезли американца Мартиндейла, помогавшего ВС России
15:12  Какие еще вопросы, кроме выборов президента, вынесены на голосование в США
15:07  Обратная сторона липовой медали – как регламентированы вопросы наград в Казахстане
15:02  Новым тренером лучшей казахстанской теннисистки Е.Рыбакиной станет прославленный хорват Горан Иванишевич
14:48  Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)
13:18  Претензии США на мировое лидерство - это надолго. Курс Вашингтона на сдерживание Китая не изменится,- Яна Лексютина
13:15  Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана, - П.В.Густерин
12:22  Ушла из жизни казахстанская предпринимательница и кондитер Дана Канапина
12:21  Заблуждения о смерти доллара, - Андрей Школьников
12:20  Докажи, что нога не отрастет: казахстанцам упростят процесс получения инвалидности
12:18  Казахстанская АЭС будет корейской? Зачем министр энергетики ездил в Сеул
12:14  Экс-президент Боливии Э.Моралес объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты
12:13  Deep state Казахстана: казахская надстройка на иностранном фундаменте
12:06  Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропертровску
11:40  ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области
11:20  Список депутатов избранного ЗакСобрания Парламента Узбекистана 5 созыва
11:17  Американские богачи приготовились бежать из страны
11:15  В СНГ надеются, что Грузия вернется в организацию, а Молдавия и Украина не уйдут из нее полностью
11:10  К 70-ти летию Алжирского восстания. Почему Франция провалила СВО в Африке в 1950-е
10:08  УзбВыборы. Все министры, избранные депутатами по партийным спискам, отказались от депутатских мандатов
10:02  Израиль заявил о ликвидации еще одного лидера политбюро ХАМАС - Изз ад-Дин Кассаба
09:24  Исламский терроризм в Мали и Нигере – в интересах Франции, - В.Ключинский
08:17  Враждебный жест. Кто не хочет брать в БРИКС "смелый и революционный народ", - Л.Савин
07:12  Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния", - Къ
06:10  Страна утренней важности. КНДР обещает неизменно поддерживать Россию, - Лусине Баласян
01:18  Хокимша узбекского Баяута Дилфуза Уралова оскорбила фермера за невыполнение "плана" по хлопку
01:03  Кадровые перестановки в Казахстане: много шума от внутренних дел, - Дарья Матяшова
00:58  Джо Байден подбросил мусора в огонь, - Къ
00:55  Стамбул стал ареной мини-переворота. Эрдоган сводит счеты с "оппозиционным" муниципалитетом, - И.Субботин
00:42  FT: санкции Китая против американского производителя беспилотников – лишь начало
00:36  ХАМАС отказалось от предложения о временном прекращении огня в Газе - агентство Maan
00:35  И не будет нам покоя, пока Россия не установит свой протекторат над всей планетой.., - Иван Охлобыстин
00:20  Перед бурей. О возможной финансовой стратегии БРИКС и не только , - "Завтра"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, - последние опросы от AtlasIntel
08:43 03.11.2024

Опрос: Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах
Опросы AtlasIntel: во всех колеблющихся штатах Трамп опережает Харрис

Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах. Сразу из двух опросов исследовательской компании AtlasIntel следует, что бывший глава Белого дома опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по общему уровню поддержки избирателей на 1,8 процентных пунктов.

Так, согласно результатам первого опроса, Трамп впереди Харрис по меньшей мере на 1 процентный пункт в каждом колеблющемся штате. Наибольший отрыв у республиканца в Аризоне - 6,8 процентных пунктов - и Неваде (5,5 процентных пунктов).

Согласно результатам второго опроса, на предстоящих выборах 49% избирателей проголосовали бы за Трампа, а 47,2% отдали бы свой голос за Харрис, которая сейчас занимает пост вице-президента.

Опрос по общему уровню поддержки был проведен среди 2463 вероятных американских избирателей

Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730612580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  