Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, - последние опросы от AtlasIntel

08:43 03.11.2024

Опрос: Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

Опросы AtlasIntel: во всех колеблющихся штатах Трамп опережает Харрис



Кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах. Сразу из двух опросов исследовательской компании AtlasIntel следует, что бывший глава Белого дома опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по общему уровню поддержки избирателей на 1,8 процентных пунктов.



Так, согласно результатам первого опроса, Трамп впереди Харрис по меньшей мере на 1 процентный пункт в каждом колеблющемся штате. Наибольший отрыв у республиканца в Аризоне - 6,8 процентных пунктов - и Неваде (5,5 процентных пунктов).



Согласно результатам второго опроса, на предстоящих выборах 49% избирателей проголосовали бы за Трампа, а 47,2% отдали бы свой голос за Харрис, которая сейчас занимает пост вице-президента.



Опрос по общему уровню поддержки был проведен среди 2463 вероятных американских избирателей



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА