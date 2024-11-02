Битва за Торецк. Генерал Мордвичев умеет воевать, - Р.Маркуш

09:45 03.11.2024

Битва за Торецк: Наблюдая за операцией генерала Мордвичева, штабисты укровермахта бьются в истерике

ВСУ "выбили русских из Забалки", просто перекрасив карту

Радомир Маркуш



2.11.24



Сообщение нашего Минобороны, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Леонидовку в ДНР, вызвало настоящую бурю в информационной помойке незалежной - даже более нервную, чем новости о потере "львами" Зеленского Селидово, Горняка и Цукурино.



Официальные говоруны ВСУ сразу же выступили с опровержениями, но с какими-то странными, дескать, "вбросы о захвате россиянами Часова Яра и Торецка/Дзержинска не соответствуют действительности". Вроде бы никто у нас об этом не писал, тем не менее у бандеровцев и впрямь появился повод для нешуточной истерики.



Дело в том, что Леонидовка находится на южном фланге Торецка, и ее освобождение угрожает захисникам в соседних Петровке и Щербиновке, переход которых под наш контроль будет означать формирование полноценного полукотла с очень плохими перспективами для укровермахта в этом регионе.



Отдельно заметим, что эта "фортеця" имеет для врага не столько военное значение, сколько моральное. Как пояснил военный эксперт Анатолий Матвийчук, "боевики киевского режима начнут массово поднимать белые флаги и дезертировать, когда армия РФ освободит населенные пункты Торецк и Часов Яр на Донбасском участке линии боевого соприкосновения".



По сути, оборона этих двух "твердынь" является единственным светлым пятном на фоне катастрофы ВСУ на Угледарском, Селидовском, Покровском и Купянском направлениях.



По словам выруся Богдана Мирошникова, которого процитировали почти все укроСМИ, Селидово было потеряно "хероями" буквально за неделю только потому, что "вариант как с обороной Торецка не получился". Именно из-за того, что русские захватили фланги, причем стремительно, рухнула оборона в городе. Он пишет: "Это больше напоминало ход боев за Новогродовку, Украинск или Очеретино. После быстрого захвата Новогродовки и Михайловского террикона положение Селидова было на самом деле обреченным".



Так вот: Леонидовка в какой-то мере - это торецкая "новогродовка". Собственно, поэтому и психанули бандеровцы, к тому же конкретно, что даже самостийным официалам пришлось успокаивать расшатанные нервишки щирых громадян, что "Торецк и соседний с ним Часов Яр не захвачены".



Ситуация с освобождением этих "фортець" у наших бойцов застопорилась по ряду объективных причин. Другое дело, что давление здесь армии России больше носит отвлекающий характер, тогда как основной и очень успешный удар по врагу пришелся южнее - на западе от Донецка.



А тем временем министерство пропаганды укро-рейха разгоняет нарратив, что "херои" не только не допустили потери Торецка, но и якобы успешно атаковали в микрорайоне "Забалка". На этот момент можно было бы махнуть рукой, но кое-кто из наших "авторитетов" подхватил эту скользкую тему.



Суть сводится к тому, что пару недель назад известный пентагоновский картодел закрасил в красный (российский) цвет весь юго-запад города вплоть до шахты им. Торецкого, более известной как "Центральная". Ну, а потом будто бы была успешная контратака в Торецке, в ходе которой враг отбил часть "фортецi".



Украинская "телега" ожидаемо возбудилась и начала "анализировать перемогу", причем вполне убедительно. Логика вражеских экспертов сводится к тому, что "городское сражение - самый сложный сценарий в военной кампании, когда войска в городской среде подвергаются атакам противника, а при наступлении необходимо захватывать и обыскивать каждую позицию, где могут скрываться вражеские войска и ловушки".



Дескать, захисники спрятались в подвалах и "нарисовались", когда ЛБС сдвинулась к терриконам шахты "Центральная". Но если разобраться, каких-либо заявлений с нашей стороны, что Забалка освобождена, не было, и формулировки о ситуации в этом микрорайоне сводились к ссылкам на вражеские "каналы".



Да, российские ДРГ прочесывали эту часть города, но если почитать военных экспертов, то в их оценке четко прослеживалась мысль, что юго-запад завязан на терриконы шахты "Центральная". В этом плане освобождение Леонидовки позволит бойцам группировки "Центр" произвести штурм супер-пупер-мега-опорника сразу с двух сторон.



Инсайдер из Генштаба ВСУ на условиях анонимности сообщил киевской экспертной тусовке, что "битва за терриконы" вряд ли начнется раньше захвата русскими западного Донбасса, поскольку оборона Торецка оттягивает на себя значительные силы украинской армии. Более того, главком Сырский уже склонялся к тому, чтобы сдать эту "твердыню" и сделать упор на сражениях за Часов Яр и Покровск.



В Дзержинске начали даже взрывать высотки, как это было перед драпом из Артемовска/Бахмута, но вмешался просроченный президент Зеленский.



Высокопоставленный аноним пишет, что "командование группировки „Центр" ВС РФ в последние дни провело передислокацию российских войск на Покровский фронт, что ослабило натиск на Торецк". И теперь русские штурмовики действуют малыми разведгруппами при мощной поддержке самолетов ВКС.



Здравомыслящим офицерам ВСУ, кстати, понятен ход военной кампании генерала Мордвичева на этом участке фронта. После освобождения Красноармейска армия России повернет от Очеретино на север - в сторону Константиновки, после чего накроется медным тазом вся "хероическая" оборона Торецка. Однако главный наркоман "404-й" требует держать фронт вопреки военной науке.