Бизнес ищет свет в конце "углеродного тоннеля", - Владимир Полканов

10:32 03.11.2024 01.11.2024

С чем российские компании едут на очередную конференцию ООН по климату

Владимир Полканов



Эксперты подчеркнули необходимость диверсифицировать российскую климатическую повестку.

Российскому бизнесу есть что показать и о чем рассказать на 29-й Конференции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет 11-22 ноября в Баку. Несмотря на все западные ограничения, компании продолжают внедрять зеленые технологии, добровольно и активно занимаются реализацией климатических проектов, проведена первая международная сделка с российскими углеродными единицами. При этом в климатической повестке важно не зацикливаться только на декарбонизации – масштабные проекты бизнеса по восстановлению экосистем дают не менее значительный климатический эффект. Об этом рассказали участники круглого стола "Российский бизнес накануне COP29: нас услышат?", организованного Российским партнерством за сохранение климата.



Зачем COP Биллу Гейтсу



Российское участие в конференции уже традиционно будет масштабным – делегация на COP29, как ожидается, будет насчитывать около 700 человек, рассказала исполнительный директор ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" Наталья Дорпеко. "В прошлом году мы увидели очень большую международную заинтересованность в российской делегации, не было вообще никакой негативной реакции. В этом году тоже большой интерес к российской программе, получили много заявок от иностранных коллег, которые хотят принять в ней участие", – отметила эксперт. По ее словам, конференция дает возможность продемонстрировать всему миру реальный вклад России в глобальную климатическую повестку. "Мы делаем намного больше, чем другие. Это наш репутационный капитал", – подчеркнула Наталья Дорпеко.



Как отметил старший юрист Melling, Voitishkin & Partners Роман Ишмухаметов, COP имеет две составляющие. С одной стороны, есть дипломатическое направление – ведутся переговоры, российские официальные лица стремятся к тому, чтобы национальная позиция была отражена в итоговых документах. С другой стороны, российский бизнес заинтересован в налаживании связей, поиске партнеров на COP, и это самодостаточная повестка конференции.



"Биллу Гейтсу, участвовавшему в прошлогодней конференции, наверное, было все равно, какие акценты расставлены в итоговом документе – он как инвестировал в то, что считает правильным, так и будет инвестировать. И не только он, – подчеркнул Роман Ишмухаметов. – Глобальный бизнес очень много инвестирует в новые проекты. Например, бум искусственного интеллекта, экономики больших данных обеспечивает спрос на десятки гигаватт новых мощностей. Большинство компаний по этим направлениям развития работают в партнерстве. И это не только страны G7: крупнейшие совместные инвестпроекты по накопителям электроэнергии реализуют Китай и Индонезия, компании из ОАЭ и Саудовской Аравии активно участвуют в водородных проектах в Казахстане и Узбекистане".



Не декарбонизацией единой



Будущий COP29 пройдет в условиях, когда в мире происходит пересмотр повестки движения к углеродной нейтральности. Многие международные компании объявили об отказе от устоявшейся терминологии в этой области после принятия европейской директивы по противодействию климатическому гринвошингу, обратила внимание директор по устойчивому развитию компании Эн+ Ирина Бахтина. По ее словам, бизнес корректирует сроки достижения углеродной нейтральности и заменяет эту цель на 100-процентное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). "Еще на позапрошлом COP отмечалось: слишком много деклараций, все хотят объявить себя зелеными, – напомнила она. – Заявляя об амбициях по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, многие рассчитывали на то, что решения найдутся и будут доступны позже. Решения не нашлись и не стали доступнее – в результате наблюдается вал пересмотренных обязательств".



Российскому бизнесу приходится внедрять углеродную повестку с серьезной нагрузкой в виде логистических, внешнеторговых, регуляторных барьеров, отметила Ирина Бахтина. Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года пересматривается – показатели корректируются, сроки переносятся вправо, напомнила она.



В этих условиях нужно диверсифицировать российскую климатическую повестку – эта тема была одной из главных в дискуссии. "Российский бизнес тратит огромные средства на экологические технологии, не только низкоуглеродные. Наши усилия по сокращению выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферу тоже имеют климатические эффекты. Было бы справедливо зачесть этот вклад в достижение климатических целей", – привела пример Ирина Бахтина.



Климатический эффект могут иметь внедрение бережливого производства, обращение с отходами, развитие подходов к промышленной экологии, поделился начальник Управления производственного инжиниринга и устойчивого развития "РусГидро" Александр Краевой. "Даже просто удаление сажи не дает дополнительно расти температуре, потому что сажа темная и быстрее нагревается", – отметил он.



"Когда мы занимаемся климатом, то почему-то занимаемся исключительно декарбонизацией экономики – отказываемся от ископаемого топлива, считаем углеродные единицы. Это хорошо, но очень дорого. Мы забыли про второй очень важный компонент, который с точки зрения экономики гораздо менее затратен, – восстановление экосистем, – подчеркнул председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. – Сейчас идет Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, мы создали национальный комитет, но пока не отправили ни одного доклада о том, сколько делают бизнес, государство, какой вклад это вносит в достижение климатических целей".



Между тем это направление очень разнообразно по содержанию и имеет существенный климатический эффект. По мнению Вадима Петрова, сейчас даже создание водохранилищ для гидроэнергетики может быть фактором восстановления экосистем – с учетом роста количества опасных природных явлений, в том числе усиливающихся наводнений на Дальнем Востоке.



"Климатическая повестка – это не только повестка декарбонизации, – подтвердил партнер консалтинговой компании Kept Владимир Лукин. – Есть совершенно четкая тенденция к диверсификации климатической повестки в сторону ухода от так называемого "углеродного тоннеля". Мы финансируем то, что легко посчитать. Углеродный след посчитать очень легко. Климатические риски – сложнее. Еще сложнее – оценить результативность мероприятий, связанных с адаптацией к изменению климата. Еще сложнее – эффект от восстановления естественных экосистем. Но сейчас существуют методы, которые позволяют оценивать климатические риски в экономических терминах с не меньшей точностью, чем мы оцениваем углеродный след и результаты климатических проектов".



"По развитию собственной нормативной базы Россия сильно отстает от мировых лидеров климатической повестки, но если мы будем пытаться догонять их по их же следам, то как раз и попадем в "углеродный тоннель", в то время как они из него уже выйдут", – предупредил эксперт.



Сертификаты и единицы



При этом у России есть основания для сдержанного оптимизма в отношении развития в стране таких инструментов климатической политики, как зеленые сертификаты и углеродные единицы. Зеленые сертификаты, подтверждающие использование безуглеродной электроэнергии, брали, берут и будут брать, заметила Ирина Бахтина. Спрос обеспечивают нефтегазовый сектор, сектор товаров повседневного спроса, а также международные компании, по-прежнему ведущие деятельность в стране, рассказала она.



По углеродным единицам – результатам климатических проектов, выраженным в тоннах предотвращенных или нейтрализованных выбросов парниковых газов – тоже есть прогресс. "Российский рынок углеродных единиц движется синхронно с международным. И Россия помимо того, что создает свой рынок, уже пытается участвовать и в международном. Первую сделку среди российских компаний недавно совершил РУСАЛ", – напомнила председатель оргкомитета Климатического партнерства, директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова.



Углеродные единицы РУСАЛа приобрел инвестиционный фонд из ОАЭ. "Это продемонстрировало потенциал российского реестра углеродных единиц для бизнеса, – отметила руководитель направления в компании РУСАЛ Анна Наклескина. – Глобальная климатическая повестка не сводится исключительно к ЕС и США, мы видим, что очень активно развиваются восточные страны. Китай, Индия, которые по численности населения уже мировые лидеры, Индонезия, которая по этому показателю на четвертом месте – люди в этих странах тоже хотят жить в достойных условиях, в том числе с точки зрения экологии и климата. Важно отслеживать, как будут развиваться наши партнеры, страны, которые представляют для нас интерес в плане инвестиционного, торгового сотрудничества. При этом нужно иметь ввиду, что эти страны продолжают сотрудничать с Западом, там работают западные компании и консультанты, процесс не прерывается".



Отстаем или нет?



Особую роль в климатической повестке играют банки – для них важно, чтобы их клиенты были "зелеными". Но здесь есть ряд проблем. Например, банки пока не могут широко участвовать в продвижении углеродных единиц – есть сложности с тем, чтобы учитывать их как ликвидный залоговый актив, отметила вице-президент, начальник управления устойчивого развития Промсвязьбанка Екатерина Кузьмина.



Плохо обстоят дела со сбором данных о климатической политике клиентов, рассказал исполнительный директор дирекции по ESG Сбербанка Иван Барсола. "К крупнейшим компаниям вопросов нет. Но из 3 млн наших клиентов только 50 компаний отчитываются по выбросам парниковых газов", – сообщил он. По его словам, нужно вовлекать крупный, средний, малый бизнес в климатическую повестку – он должен считать свой углеродный след, брать на себя климатические обязательства, понимать, зачем это нужно. Но с компаниями средней руки в каком-нибудь регионе разговаривать об этом сложно, признал Иван Барсола.



"Надо перестать думать о том, отстаем мы или нет в низкоуглеродной повестке. Россия исторически всегда шла своим путем, надо его нащупать и в этом вопросе, – уверена вице-президент, начальник управления устойчивого развития Промсвязьбанка Екатерина Кузьмина. – Когда мы ведем международное обсуждение возможных совместных проектов, то речь всегда заходит о единых подходах и стандартах, и от нас ждут конкретных предложений". А для этого, подчеркнула Екатерина Кузьмина, нужно сначала внедрить такие стандарты внутри страны.



По ее словам, одна из проблем участия российского бизнеса в COP – небольшое количество заключаемых соглашений: "Мы живем от одной конференции до другой, за месяц-два начинаем подготовку, но не так много работаем над этим в течение года. А соглашения готовятся годами. Мы могли бы заниматься этим, но пока не делаем. Хочется, чтобы с COP приходило больше новостей о подписанных российским бизнесом международных соглашениях".



С этим не вполне согласна Оксана Гогунская, генеральный директор АО "Контур" – оператора российского реестра углеродных единиц. "В условиях, когда все против нас, наши компании за последние два года добровольно сократили выбросы парниковых газов более чем на 30 млн т и смогли это доказать. Это реальные мероприятия в конкретных регионах. Надо гордиться этим, показывать это на COP как достижение – мы это сделали, в отличие от других, которые просто говорят", – призвала она. Источник - НГ

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