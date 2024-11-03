Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей - погибших более 500

10:35 03.11.2024

Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно

El Español: около 500 человек могли погибнуть в Испании из-за сильных наводнений



3 ноября 2024,

На юго-востоке Испании произошли масштабные наводнения. Погибли не менее 200 человек, около 1900 пропали без вести. В стране объявлен трехдневный траур. К значительным жертвам привело позднее оповещение среди населения и роспуск местного подразделения по чрезвычайным ситуациям. Почему стихия привела к столь многочисленным жертвам и можно ли было этого избежать, - в материале "Известий".



В каким последствиям привело наводнение

• Сильнейшие ливни обрушились на юг и юго-восток Испании днем 29 октября. Основной удар пришелся на популярный туристический регион Валенсия, а также Кастилию-Ла-Манчу и южную Андалусию. Всего за восемь часов выпала годовая норма осадков для этих мест. В городе Чива выпало до 500 мм осадков, в других районах - до 200 мм. В Турисе за один час выпало 179,4 мм осадков, что стало новым рекордом для Испании.



• Сильные дожди привели к резкому подъему воды в реках и разрушительным наводнениям, а в отдельных местах - к оползням. Вода нанесла ущерб зданиям, дорогам, мостам и сельскохозяйственным угодьям. Были перекрыты автомагистрали и железные дороги, разрушены электросети и оборудование для подачи газа. Сумма материального ущерба еще не озвучена, но предполагается, что он будет рекордным за всю истории Испании.



• Всего, по последним данным, погибло 205 человек, около 1900 были объявлены пропавшими без вести. Среди погибших есть граждане Колумбии и Великобритании, среди пропавших - 16 человек из румынской общины. Из-за наводнения сошел с рельсов высокоскоростной поезд с 300 пассажирами на борту, никто из них серьезно не пострадал. Спасателям удалось помочь более 4,6 тыс. людей.



• Природная катастрофа так или иначе затронула 90% домохозяйств на юго-востоке Испании. В первые дни после стихии без электричества оставались 150 тыс. человек, до сих пор многие дома остаются обесточенными. У многих нет доступа к водопроводной воде, эти люди рассчитывают на поставки бутилированной, но и с ними возникают затруднения. Из-за большого числа жертв властям пришлось открыть временный морг в конференц-центре для хранения тел погибших.



• Город Валенсия избежал катастрофических разрушений благодаря тому, что после предыдущего мощного наводнения в 1957 году было изменено русло реки Турия. Его перенесли на 3 км южнее от города. Однако это привело к разрушительным последствиям в других, менее населенных районах возле нового русла.



Можно ли было предотвратить последствия

• Причиной столь разрушительного наводнения экологи считают изменение климата. Более теплый воздух вобрал в себя воду из Мирового океана, образовав то, что климатологи называют "атлантическими воздушными реками". Весь этот объем воды при резком похолодании в дальнейшем обрушивается на прибрежные части Европы. Именно это произошло в Испании.



• В Валенсии перенос русла реки Турии дальше от густонаселенных мест не помог спастись от наводнения. Новое русло все так же проходило по жилым районам, где по берегам реки был уложен асфальт. Он не позволил почве впитать лишнюю воду, в результате эта ошибка градостроителей и планировщиков привела к затоплению.



• По словам экологов, серьезной трагедии в Валенсии все же можно было избежать. У метеорологов была возможность предупредить о приближении стихии, так что к ней можно было подготовиться - перенаправить течение рек, выстроить заграждения и эвакуировать население в безопасные районы. Однако местные власти проигнорировали сообщения ученых о надвигающейся угрозе.



Жителей не предупредили

• Первые предупреждения о возможном шторме в Испании появились в СМИ 25 октября, когда произошло похолодание. 29 октября, в 6:42 Государственное метеорологическое агентство (AEMET) официально объявило об оранжевом уровне погодной опасности в Валенсии, а спустя менее часа повысило его до красного, самого опасного уровня. Практически сразу потоки воды обрушились на жилые районы.



• В 13:00 глава правительства Валенсии Карлос Масон провел пресс-конференцию, на которой объявил, что шторм утихнет к 18:00. Однако именно в это время шли самые сильные ливни и началось масштабное наводнение.



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• Официальное СМС-оповещение о стихии было разослано только в 20:11, когда многие люди уже погибли или оказались в бедственном положении. В 20:36 власти Валенсии отправили запрос правительству Испании на отправку военизированных отрядов, ответственных за ликвидацию последствий.



Критика в адрес властей

• Несвоевременное оповещение об угрозе наводнения вызвало волну критики в адрес местных властей. Главу Валенсии обвинили в том, что он уклонился от исполнения своих обязанностей и не взял на себя ответственность за трагедию.



• Возмущение вызвало и заявление лидера Народной партии (в регионе ее представитель как раз глава Валенсии Карлос Масон) Альберто Фейхоо - он поддержал работу местных властей и обвинил AEMET в том, что оно не выполнило свою работу по предупреждению об опасности. В ответ агентство заявило, что оповещения выходили регулярно. После этого несколько организаций и профсоюзов Валенсии объявили о проведении митинга с требованием отставки Масона.



• Отдельным поводом для недовольства властями Валенсии стало закрытие в 2023 году (после прихода Масона к власти) недавно созданного подразделения по чрезвычайным ситуациям. Оно должно было координировать работу спасательной и пожарной служб на случай крупных стихийных бедствий и природных пожаров. Однако ведомство было расформировано в рамках сокращения бюджетных расходов.



• Критике подверглось также правительство страны - его обвинили в запоздалой отправке военизированных отрядов. Кроме того, глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка отверг предложение французских властей отправить 200 сотрудников пожарной службы для проведения поисково-спасательных работ.



• Политологи ожидают, что масштабное наводнение в Валенсии станет испытанием для правящей верхушки Испании. Правительство королевства еще до стихии находилось в подвешенном состоянии, так как в 2023 году социал-демократы во главе с премьер-министром Педро Санчесом проиграли выборы, но обошедшая их Народная партия Фейхоо также не смогла сформировать кабинет министров. Разочарование в обеих политических силах из-за наводнения усилит позиции крайне левых из партии "Сумар".



При подготовке материала "Известия" общались с:



экологом Ильей Рыбальченко;

международным политологом Вадимом Трухачевым.