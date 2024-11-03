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Arab News: Россия не только побеждает на Украине. Но и играет важную роль на Востоке
10:39 03.11.2024

Arab NewsСаудовская Аравия
03 ноября 2024
Как Россия может потерять влияние на Ближнем Востоке?
Arab News: конфликт на Украине способствует расширению влияния России на Востоке

Россия играет важную роль на Ближнем Востоке, пишет Arab News. По мнению автора статьи, регион находится в состоянии трансформации, влияющей на баланс сил мировых держав. Это отличный шанс для Москвы активизироваться и уменьшить влияние Вашингтона на мировой арене.
Д-р Диана Галеева (Dr. Diana Galeeva)

Конфликт на Ближнем Востоке открыл дискуссию о возможности изменения регионального порядка, существовавшего в течение последних пяти лет. Эти изменения могут повлиять на региональную роль России, которая упорно трудилась, чтобы вернуть себе статус великой мировой державы: начиная с ее вмешательства в сирийский конфликт, и заканчивая Ираном, который остается ее ключевым региональным союзником, от которого очень зависит влияние и власть России в регионе.

Спустя год после начала войны в Газе остается неясным, какой региональный блок возьмет верх: станет ли Израиль, поддерживаемый США и некоторыми странами-членами ЕС, сильнее и, как следствие, ослабит влияние Ирана в регионе и, следовательно, его место в мире; или же конфликт в конечном итоге ударит по Израилю и лишит его иностранной поддержки, что позволит другим игрокам, включая Иран, прочно закрепиться в регионе.

Если Иран потеряет свое влияние (или оно значительно уменьшится), это поставит под угрозу позиции России. Войны в Газе и Ливане также могут стать испытанием для этих отношений. Считается, что Кремль не намерен отказываться от Ирана, несмотря на давление со стороны ХАМАС и "Хезболлы": приверженность дальнейшему сотрудничеству и развитию остается неизменной.
Россия сама пострадала от войны: успех израильских ракетных ударов по Ирану нанес ущерб репутации российской оборонной промышленности. Россия не оказала никакой поддержки иранской противовоздушной обороне и отказалась осудить ракетные удары Израиля. Так называемое "предательство" привело к беспрецедентным антироссийским настроениям среди иранских депутатов, министров и простых граждан.

Также неясно, насколько сильно война окажет влияние на роль России в регионе, учитывая, что она сейчас занята конфликтом на Украине. Она была менее активна, чем ее соперники на Западе, которым Москва и Тегеран стремятся бросить вызов. Необходимость развертывания военной техники и объектов на Ближнем Востоке также затрудняет поддержку России в конфликте на Украине со стороны Ирана.

Я бы сказала, что ситуация на Украине, какой бы трудной и напряженной она ни была, стала для России прекрасной возможностью выстроить более тесные отношения с ближневосточными партнерами, поскольку в последние годы у этого региона сложились непростые отношения с Западом.

Региональные державы являются ключевыми партнерами в энергетических сделках с Россией: соглашения ОПЕК+, заключенные после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, усилили присутствие России в регионе. Ее инструменты государственного управления экономикой, по сути, превратили энергетику в оружие. Проблема изменения баланса сил на Ближнем Востоке и возвращение внимания региональных держав к региональной динамике и безопасности частично сдерживают достижение прогресса. Россия действительно может оставаться важнейшим региональным игроком как в дипломатическом, так и в экономическом плане. Хотя это далеко не так, кажется, что вакуум власти, образовавшийся после ухода Запада, могла бы заполнить Москва, но видимое отсутствие дипломатической энергии и четкой политики в отношении войн в секторе Газа и Ливане можно расценивать как упущенную возможность.

Глава ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме в сентябре, за три дня до того, как Израиль убил лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте. Лидеры обсудили пути прекращения конфликтов на Ближнем Востоке. Месяц спустя шейх Мухаммед прибыл с визитом в Москву, но его переговоры с Владимиром Путиным были сосредоточены на вопросах экономической политики и взаимных инвестициях. Таким образом, ни ОАЭ, ни кто-либо другой не рассчитывают на Россию в урегулировании конфликтов в Газе и Ливане. Скорее, они считают США, которые активно поддерживают Израиль, ключевым игроком и понимают, что если баланс сил изменится, то чаша весов качнется в сторону Запада.

Поскольку на следующей неделе в США пройдут президентские выборы, вопрос, какую сторону выбрать, может стать еще одним вызовом для роли России в регионе: Президентство Дональда Трампа в 2017-2021 годах способствовало тесным связям с монархиями Персидского залива и заключению "Соглашений Авраама" с Израилем. Это может стать еще одним тревожным историческим фактом, который следует учитывать при обсуждении будущей роли России в регионе.

Ближний Восток находится в состоянии трансформации, влияющей на баланс региональных держав, баланс великих держав и позиции мировых игроков, включая Россию. Москва играет важную роль в регионе, но есть и "тревожные звоночки". Россия, занятая СВО, прилагает все меньше усилий для решения проблем и сохранения своей роли в формировании баланса региональных держав. Российские чиновники больше говорят о том, что конфликты в Газе и Ливане могут перерасти в Третью мировую войну. Однако ни один из них не предложил четкой стратегии на случай, если Иран потеряет свое влияние; как Россия могла бы уделять одинаковое внимание и СВО, и ситуации на Ближнем Востоке; или ограничить роль США в последних событиях.

Я считаю, что Россия должна сменить фокус своего внимания с менталитета "войн" (вечное ожидание ядерной войны, Третьей мировой войны и т. д.) и вместо этого рассматривать все события в регионе поочередно и думать, как извлечь из них выгоду. Также необходима четкая стратегия на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу на случай, если баланс сил на Ближнем Востоке кардинально изменится. Следующие 50 лет могут оказаться столь же важными и сложными, как и предыдущие 50 лет.

03.11.2024

Источник - inosmi.ru
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