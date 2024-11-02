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Грузинская лезгинка – политика мелких шагов
11:01 03.11.2024

Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
02.11.2024

Банальная, но не менее верная от этого китайская истина гласит: дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Грузия, как нам представляется, идет правильно. Но очень мелкими шагами.

А я бы их и не торопил. Помню, довелось когда-то пить в ресторации кофей с бывшим своим нерадивым студентом. Михаил был тогда еще президентом, но через кольцо охраны просочился маленький дедок в сванской шапачке. И попросил:" Михо, не гони нас к демократии быстрее, чем переступают наши ноги." Не знаю, помнит ли этот эпизод Саакашвили, но я запомнил.

Грузия ныне избежала сокрушительного майдана. Возможно потому, что на носу выборы в Штатах, и американскому посольству было не до крупных операций в самом далеком своем штате "Джоржия-2." Не случайно ведь после оглашения результатов грузинских парламентских выборов, возникла звенящая политическая пауза.

Говорят, что вожаки оппозиции, включая президентшу, поутру не могли дозвониться до посольства. А нет инструкций и денег - значит, нет и майдана. Правда, к вечеру все зашевелилось. Видимо, с учетом разницы во времени в Госдепе проснулись и приказали Зурабишвили завозить на Руставелли хачапури. (Видимо, печенье закончилось еще в Киеве.)

Правда, послушная президентша даже сходу не сообразила, против чего надо поднимать толпу. Просто сказала, что "чует нарушения в ходе выборов". Насмотрелась, видимо, криминального ретро, где "баба сердцем чует".

Но мне все же кажется, что свою роль в неопределенности ситуации сыграла и крохотность властных шагов. Кстати говоря, большие страны не всегда оценивают подобные шаги. Хотя если весь современный коучинг сжать до одного совета, получится: идите… к счастью мелкими шагами.

Так вот, современная Грузия, в отличие от, скажем, соседней Армении, почти всегда имела политическую элиту. Но в отличие от, скажем, соседнего Азербайджана, всегда мелкую, весьма скромного масштаба. Соответственные были и шажки.

Правда, есть миф про грузинских титанов советского разлива. Может, про воров в законе это верно, не знаю, встречался только с одним из них. Про философов – явное преувеличение. Знавал некоторых. А про политиков – явное заблуждение. Даже культовый "Шева" – Шеварнадзе при личных встречах показался мелким жлобом…

Про одного моего знакомого политика говорили: когда он появляется на поверхности, никогда не понятно - это все его тело, или только перископ. С грузинским руководством та же байда. Когда они что-то замышляют, непонятно - они начнут процесс, или так и ограничатся намеками.

Потому-то и тормознуло упомянутое посольство. Они так и не поняли – бунт грузинской верхушки против грантоедов, иноагентов и прочих геев – это венец пути грузинской власти, или только начало. Соответственно и повременили с отмашкой на майдан. Украинских "зажигалок", типа Гончаренко* с флагом, подвезли, а местные "дрова" притормозили, застопорили.

Хотя украинский фактор там еще сыграет свою роль. История, как известно, повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Трагедийную сторону монополизировал украинский майдан, а фарсовую – грузинский. Но взаимоопыление бесспорно. Соответственно, ожидались "украинские снайперы", сакральная армянская жертва и пр..

Вообще, есть много общего между украинской и грузинской ментальностью. Но с местной спецификой. Если там, где два украинца - три гетьмана, то там, где один грузинский вожак оппозиции - четыре князя. Но это еще проявится. Потом.

А пока зачем, действительно, жечь местные "дрова", если победившая сторона, при всех ее антизападных косяках, топит за Европу, гадко обзывается в сторону России, живет в брюссельских нарративах.

На всякий случай, ряд европейских стран вкупе с грузинской президентшей и гражданкой Франции Саломе Зурабишвили новоизбранную грузинскую власть не признал. При том, что на следующий после выборов день поздравить победителей прилетел отчаянный венгерский премьер Виктор Орбан. Он, естественно, признал состоявшиеся выборы и пожелал Грузии не стать второй Украиной. Кстати, Венгрия в данный момент - председатель ЕС. Шизофрения? Вот об этом-то и речь!

Грузия незаметно движется к выздоровлению. Но шаги такие мелкие, что Запад не особенно пугают, Россию не особенно обнадеживают, а самими генацвале не особенно замечаются. Может, не так уж ошибаются смешные коучеры, и дорога к счастью действительно постигается мелкими шагами?

Россия не страна, а цивилизация. Грузия не страна, а испытательный стенд. Или лаборатория. Или студия. Только мирового масштаба. Здесь проходит эксперимент - может ли социум, живший утопией, вернуться в реальность.

Утверждают, что география - это судьба. Но это частный случай более общей максимы: реальность – это судьба. И даже сама правда - информационный аватар реальности!

Победившая партия "Грузинская мечта" (89 мандатов из 150 в парламенте) все же стала на тонкий, в этих южных краях, лед реальности. Думаю, немалую роль в этом сыграл ее лидер, бывший футбольный кумир и мой давний знакомый Каха Каладзе. Да, он проиграл сейчас свой родной город Тбилисси. Но это тоже реальность, которую он призывает учитывать. Как и соседство России, как и отдаленность ЕС, как и призрачность волшебной "страны Мальборо"…

Давно наблюдаю за этой политсилой. Может, потому, что чувствую какую-то мистическую сопричастность. Много лет назад в той же Грузии озвучил простую формулу: люди за мечту сражаются более отчаянно, чем за реальность. Хотя потом защищают реальность упорнее, чем мечту. И посоветовал грузинским политикам создать партию "про мечту’. Но, что бы взяв власть, она опиралась на реальность. Наверное, так совпало, что такая партия была создана. И, конечно, болею за нее…

Итак, в Сакартвело ярко, как все в этой стране, проявился не политический, а куда более масштабный мировоззренческий катарсис. Мечтатели при власти вдруг воспылали тягой к реальной жизни. А их оппоненты националисты-реалисты окончательно погрузились в утопию.

Маленькая страна стала наглядной моделью громадного мира. Кто победит?

А это зависит от расстановки, баланса, ресурса столкнувшихся сил.

За утопистов играет могущественное упомянутое посольство. За них топит главная европейская искусительница Урсула фон дер Ляйен. Она уже сделала ожидаемый и стереотипичный ход - пообещала членство в ЕС тем, кто решится на госпереворот. Но потом. А сейчас плотное взаимодействие грузинской и европейских разведок. Немало!

А что на стороне власти? Пожалуй, только сама жизнь. И путь к ее реалиям мелкими шагами. Как в лезгинке.

* внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730620860


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