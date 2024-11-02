Изменившаяся геополитическая обстановка позволяет России начать диктовать условия Эрдогану

11:04 03.11.2024 Лавров насупился: Турции хорошо сидеть на двух стульях - но они могут стать электрическими



Дмитрий Родионов

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Владимир Блинов

Дмитрий Ежов

Игорь Шатров



Продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.



"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - сказал он в интервью турецкой газете Hurriyet.



Российский министр также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным, поэтому "маловероятно, что посреднические усилия какой-либо страны, включая Турцию, увенчаются успехом".



При этом он приветствовал заинтересованность Турции в сближении с БРИКС и подчеркнул, что Анкара способна внести существенный вклад в дальнейшее развитие объединения.



Странно, что двурушничество Турции только сейчас заметили. Как это понимать? Что-то изменится в нашей политике в отношении Анкары?



К слову, с турками у нас серьезные разногласия не только по Украине. Но и по Сирии… А общие интересы-то вообще есть?



- Удивительного в этом ничего нет, - убежден доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- Турция давно демонстрирует позицию, близкую к тому, чтобы угодить всем и, в то же время, преследует свои национальные интересы. То, что заявление о двойных стандартах сделано на уровне главы МИД России, свидетельствует о том, что позиция России по отношению к взаимодействию с Турцией может претерпеть изменения.



Говоря о возможных рычагах воздействия на Анкару, нельзя исключать, что Турции будет поставлены определенные условия на фоне ее желания войти в состав БРИКС, но по ряду причин такое соглашение скорее всего будет достигнуто кулуарно.



Чисто гипотетически в качестве рычага воздействия можно рассматривать точечное регулирование импорта товаров, однако при принятии таких решений нужно оценивать риски для российского потребителя.



В отношении же позиции по Ближнему Востоку очевидно, что и Россия, и Турция придерживаются курса на стабилизацию ситуации, что во многом объединяет интересы двух государств.



- Слова Сергея Лаврова указывают, что взаимоотношения России с Турцией уже приближаются к более основательному требованию взаимности, - считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Вплоть до недавнего времени мы мирились с блестящим посредничеством Эрдогана, когда он, стоя на перекрестке миров, торговал всем на свете между Россией, Западом, Израилем и Востоком. Отныне на полях Украины общий исход противостояния предрешен, страны Запада сами заинтересованы в налаживании диалога с Москвой, а Индия и Китай способны закупать энергоносители в нужном объеме.



Теперь смотреть сквозь пальцы на равноудаление турецкого партнера от интересов сторон становится неинтересно.



Отныне уже Азербайджан, получив заветный Карабах, дрейфует в сторону России, а арабские государства видят, что за громкой турецкой риторикой мало что стоит в противостоянии сионизму. Время вероломства подходит к концу, стороны группируются, и в этих условиях находящейся на перекрестке миров Турции пристало четче следовать интересам России в зарабатывании очков.



"СП": Есть у нас рычаги влияния на Анкару?



- Главное тактическое влияние на Турцию состоит в способности реализовывать бартерные схемы по перепродаже на Запад энергоносителей, а оттуда высокотехнологичной продукции, используемой в нашем ВПК.



Если на первых этапах СВО очень многое зависело от турецких партнеров, то теперь незаменимыми их не назовешь и Россия тактично, но уверенно требует считаться с ее интересами в самом принципиальном - сотрудничестве с военным противником.



- До определенного момента взаимозависимость России и Турции была не в пользу России, - поясняет руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.



- Нам политически выгодно было поддерживать дружественные отношения со страной - членом НАТО, к тому же имеющей определенное влияние на Ближнем Востоке. При этом существовали крепкие экономические связи, которые всегда были взаимовыгодными. Но длительное время мы закрывали глаза на двурушническую позицию Турции по украинскому вопросу. Ситуация изменилась.



"СП": О чем говорит тот факт, что эти претензии впервые на высоком уровне озвучили?



- Турция все больше проявляет заинтересованность к расширению сотрудничества с Россией в энергетической сфере, причем не только в газовой, но и в атомной отрасли. "Росатом", похоже, будет выступать в качестве генподрядчика при строительстве второй турецкой АЭС - "Синоп" на Черном море.



Наконец, Турция просится в БРИКС, на проходившем в Казани саммите она получила статус государства-партнера БРИКС. При принятии окончательного решения мнение России станет определяющим. Эти и другие факторы позволяют Москве более четко формулировать накопившиеся к Анкаре претензии.



"СП": Двойные стандарты Анкара использовала и в Сирии. Сейчас этого нет? Как выглядит посредничество Москвы в сближении позиций Анкары и Дамаска?



- Анкара очень последовательна в отстаивании своих позиций на сирийском направлении. Здесь тоже все непросто. Конечно, она действует в первую очередь в своих интересах и только потом в интересах своих партнеров. Ей, например, невыгоден рост влияния Ирана.



Но понятно, что при наличии курдской проблемы внутри страны иметь еще и неспокойную турецко-сирийскую границу Анкаре невыгодно и договариваться с соседями ей придется. И тут без России не обойтись.



"СП": Какие интересы России и Турции на Ближнем Востоке можно считать общими?



- Курдская проблема делает Турцию непредсказуемой, что недопустимо для государства, претендующего на звание великой державы. А у Турции именно такие амбиции - как минимум, Анкара намерена взять на себя ответственность за регион. Курдская проблема этому мешает. Я думаю, что для России как для геополитического игрока, для той самой великой державы, решение курдского вопроса тоже видится важным шагом в умиротворении региона. Турцию, как и Россию, беспокоит палестинский вопрос и нездоровая позиция Израиля. Нагнетание обстановки вокруг Ирана также не приветствуется Турцией, как и Россией.



"СП": Лавров также отметил, что США стараются помешать торговле России и Турции. Так ли нам важна торговля с Турцией? Параллельный импорт? Газовый хаб? Готовы ли мы на многое закрывать глаза ради ее сохранения?



- В условиях западных антироссийских санкций торговые связи с Турцией очень важны. Но такое положение дел не будет вечным.



Поступательное развитие экономического взаимодействия на евразийском направлении способно превратить Турцию всего лишь в одного из многих азиатских партнеров России.



"СП": Пойдет ли дело дальше слов? Или все ограничится очередным выражением озабоченности?



- Это зависит и от внешнеполитической конъюнктуры (даже выборы в США имеют значение), и от развития внешнеэкономических связей между Россией и Турцией. Взаимозависимость делает стороны сговорчивыми и позволяет найти компромисс. Думаю, Россия будет все более настойчива в донесении своей позиции до Турции и в ее отстаивании. Источник - СвободнаяПресса

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