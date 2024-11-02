Британия. Лиз Трасс по самовлюбленности превзошла Бориса Джонсона. Все бывшие премьеры страдают синдромом самозванца?

11:22 03.11.2024

The Guardian

Великобритания



Пожалуйста, запретите Лиз Трасс появляться на публике. Не ради нас, а ради нее

Guardian: Лиз Трасс стоит изолировать от публики ради ее же блага



Британцы пытаются делать вид, что Лиз Трасс никогда не существовало, пишет Guardian. По мнению автора, бывший премьер министр Великобритании либо потеряла рассудок, либо принимает серьезные препараты, так как ее действия не поддаются разумному объяснению.



Джон Крейс (John Crace)



Выступления Трасс почти превратились в цирк уродов: зрители приходят посмотреть, что же безумного она скажет на этот раз.



Рано или поздно кому-то придется положить конец публичным выступлениям Лиз Трасс. Не ради нас, а ради нее самой. Мы почти докатились до того, что это стало напоминать театр жестокости. Цирк уродов - зрители приходят только для того, чтобы увидеть, какие безумные вещи она скажет на этот раз. Когда ее подбадривают, чтобы она выглядела еще более смехотворно. В это трудно поверить, я знаю. Но каждый раз, когда вам кажется, что ситуация достигла своего апогея, Лиз тут как тут, чтобы сказать: "смотри и учись".



Если бы Лиз осознавала всю ситуации, это выглядело бы не так пошло. Если бы она понимала, что ее остаточная ценность - это роль отжившего свое артиста. Кто давно уже не в лучшей форме, но выпускает свой лучший хит. Песня, которая несколько десятилетий назад заняла 73-е место в чартах.



Но Лиз ничего не подозревает. Блаженное неведение. Она действительно верит, что все еще остается востребованной. И не только для партии Тори, которая просто мечтает, чтобы она исчезла с лица земли, - электоральная катастрофа, чье имя наводит страх на здравомыслящих членов Консервативной партии. Посттравматический синдром. И даже не только для страны, которую она до сих пор не простила за свою безропотную отставку. Но и для всего мира. Заявленная миссия Трасс теперь заключается в спасении западной цивилизации.



Самое поразительное, что Лиз действительно так считает. Она считает, что судьба западного мира находится исключительно в ее руках. Каждое утро она просыпается, смотрит на глобус и продумывает свой следующий шаг. Сначала она захватывает Манхэттен. Потом захватывает Берлин. Что-то в этом роде. По самовлюбленности она превзошла Бориса Джонсона. Настоящий претендент на звание самого безумного человека в мире. Даже у Наполеона было меньше наполеоновских комплексов. Где ее психиатры, когда они ей так нужны? Они обязаны заботиться о ней. Трасс нужно защитить от самой себя.



За девяносто минут до начала мероприятия с участием Лиз Трасс я присоединяюсь к группе передовиков в зрительном зале. Никто не хочет пропустить это событие. На партийной конференции, единственной функцией которой является конкурс красоты для "Бесстрашной четверки", Лиз - главная достопримечательность. Или отвлекающий маневр. Над сценой висит экран с рекламой выступления и QR-кодом, предлагающим слушателям присылать вопросы. Все пишут об этом в X. Затем нас выдворяют из зала на ближайший час и заставляют стоять в очереди.



Когда нас пускают обратно, QR-код таинственным образом исчезает с экрана. Возможно, слишком много случайных людей задавали вопросы, которые считались не относящимися к теме. Например, "Не могли бы вы объяснить, как лучше всего продвинуться по службе, не имея при этом никаких способностей?" или "Не страдаете ли вы от синдрома самозванца?".



Я уверен, что у каждого из вас есть вариации таких вопросов, на которые вы хотели бы получить ответы. Вам придется ждать очень долго. Потому что ничего, что могло бы приблизиться к этим темам, не допускается. Любое предположение о том, что Трасс могла совершить ошибку, строго-настрого запрещено. Это касается всей партийной конференции. Тори просто предпочитают делать вид, что Трасс никогда не было. В коллективной памяти тори зияет 49-дневная дыра. Лиз - это ошибка, на которой они не смогут научиться, потому что она произошла только в параллельной вселенной. В другом пространственно-временном континууме.



Что касается Лиз, то лучше всего накрыть завесой ее 45-минутное выступление. В основном из соображений приличия. Трасс не должна выходить на улицу без сопровождения кого-нибудь из ответственных взрослых. Кто-то должен подсказать ей, чтобы она сказала: "Без комментариев". Потому что, какие бы лекарства она ни принимала - а их должно быть много, чтобы добиться такого тревожно-безразличного поведения, - этого недостаточно. В своем собственном мире - единственном, который имеет значение, - она королева всего, что она изучает.



Можно с уверенностью сказать, что Лиз совершенно не раскаивается в содеянном. Она считает, что все проблемы заключаются в том, что мы не достаточно с ней общались. Elle ne regrette rien (Я ни о чем не сожалею). Она в полном замешательстве. Ее погубило правительство; она не знает, что когда-то была в центре этого правительства в качестве премьер-министра. В ее невежестве виноваты другие. Британия находилась в лапах социалистического заговора, возглавляемого тори и лейбористами. Запад был под угрозой уничтожения. На последних выборах она могла бы добиться большего, чем Риши Сунак.



Просто остановите это. Просто прекратите это. У меня такое чувство, будто я участвую в чьей-то личной катастрофе. Что я участник чего-то неприятного. Пожалуйста, скажите Лиз, что она была не просто бесполезным премьер-министром: она была бесполезным членом парламента от избирательного округа. Ее избиратели в Норфолке сыты ею по горло. Теперь она не имеет никакого значения. Просто странный человек, образ которого никто не узнает у кенотафа в ближайшие годы. Сессия должна была длиться час, но ее интервьюер, обозреватель Telegraph Тим Стэнли, завершил беседу через 45 минут. Это была самая большая любезность, которую он мог ей оказать.



В другом помещении проходила бессмысленная конференция Тори. Джереми Хант открыл работу заседания в зале. Никто не знал, почему. Кому какое дело до того, что думает парень, который через месяц уже перестанет быть министром в оппозиции? Джереми, казалось, этого не замечал. Он заявил, что экономика находится в отличной форме. На такой проницательный анализ невозможно купиться.



В остальном "Бесстрашная четверка" соревновалась в том, чтобы говорить одни и те же вещи одним и тем же людям снова и снова во время разных встреч. При этом никто не должен был показаться скучным. Видимо, они работают на автопилоте. Мы находимся в эхо-камере высочайшего класса. Здесь сторонники следуют за своими единомышленниками и смеются над одними и теми же шутками, чтобы почувствовать свою значимость.



В главном зале настала очередь Тома Тугендхата и Кеми Баденох, которые давали интервью по часу каждый. Том так старался не напоминать людям, что служил в армии и убивал людей, что постоянно говорил о своей службе в армии. Тем не менее, он не давал своим сторонникам скучать. Кеми просто старалась не вступать в перепалку с Крисом Хоупом, который задавал вопросы. Складывается впечатление, что она никого не любит. Даже саму себя. Не совсем те качества, которые большинство людей ищут в лидере. Но Тори - сами себе закон.