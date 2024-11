Западная истерика вокруг КНДР возгоняется к выборам в США?

11:47 03.11.2024 Отсутствие противоречий между Москвой, Пекином и Пхеньяном ломает Западу все планы



Владимир Павленко

1 ноября 2024



Вот и встал на место, обнаружив себя, источник недавних инсинуаций, охвативших ряд СМИ, на тему, что отношения России и Китая якобы дали трещину из-за продолжения СВО, несмотря на китайско-бразильский план мирного урегулирования. И что Москва якобы "перехватила" у Пекина контроль над Пхеньяном. Разоблачением этих "уток", распространяемых теми, кто скрывает за этими спекуляциями недовольство разворотом России на Восток, REX занимался уже неоднократно (например: здесь). Но теперь саморазоблачением занялись и западные СМИ, особенно многажды поминаемый нами, разумеется, вынужденно, в последние дни The Economist, развивший сейчас невиданную и весьма показательную активность. В ключевом ротшильдовском издании помещен откровенно провокационный материал на тему отношений в стратегическом треугольнике Россия – Китай – КНДР с красноречивым заголовком "Помощь Северной Кореи России вызывает сложные вопросы в Китае". Будто бы "Чиновники в Пекине опасаются, что теряют рычаги влияния на своих соседей".



Первое, что сразу же бросается в глаза, указывая на провокацию. Публикация появилась на фоне только что завершившегося официального визита в Россию главы МИД КНДР Цой Сон Хи, где она вела переговоры в рамках стратегического диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым. Взаимосвязь публикации с этим событием, нуждающимся, с точки зрения авторов, хоть в каком-нибудь очернении, настолько очевидна, что дополнительных доказательств не требует. Случайных совпадений в политике не бывает, учил еще президент США Франклин Рузвельт.



Второе свидетельство провокации. В стремлении "и рыбку съесть, и косточкой не подавиться" The Economist не может выбрать между атакой против Китая и "сочувствием" ему за якобы осуществляемые игры "за его спиной". Будь на самом деле так, пресловутая "англичанка" захлебнулась бы от восторга, а не начинала бы свою "аналитику" с такого вот пассажа:



"Сам Китай является важным, хотя и необъявленным сторонником военных усилий России на Украине, предоставляя технологическую поддержку российской оборонной промышленности. Но за закрытыми дверями китайские чиновники могут усомниться в шаге Северной Кореи", - пишут авторы, сквозь зубы признавая, что все три страны (Россия, КНР, КНДР – В.П.) рассматривают текущие события через призму "соревнования с самонадеянной американской мощью".



То есть – следим за логикой провокаторов. Москва, Пекин и Пхеньян вместе против США, но Китай ревнует КНДР к России. Вдумайтесь, читатель, какой это откровенный бред, если речь идет о мире и войне, а она идет именно об этом. И потом, если три страны действуют вместе, то у них и планы общие, хотя рассуждений на эту тему The Economist избегает, они в картинку не укладываются. И следовательно, все, что в этом треугольнике происходит, является результатом тесной стратегической координации, о которой председатель КНР Си Цзиньпин 6 октября прямо пишет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну в поздравлении по случаю 75-й годовщины установления между странами дипломатических отношений.



Третье. Понимая, что брошенный тезис, чтобы стать выводом, нуждается в доказательном подкреплении, авторы пытаются такое подкрепление обеспечить. Но поскольку реальных фактов нет, то занимаются они, извините, – так и напрашивается параллель с анекдотическим сюжетом – натягиванием на глобус известного изделия. Оно никак, но они пыхтят, сопят и очень стараются. "Аргументы" изобретены следующие:



- распространяемые по сети Weibo слухи о том, что действия КНДР на российском направлении якобы не согласованы с Китаем и грозят ему ядерным конфликтом у его границ;



- спекуляции на "некоторых китайских чиновниках", которые даже не сообщают что-то там на условиях анонимности "из-под одеяла", а – достойно "кистей Айвазовского" - "могут опасаться" ("highly likely"), что КНДР окажется менее зависимой от Китая, чем ранее; и это при признании, что Пекин у Пхеньяна "долгое время был" (а сейчас разве нет?) главным торговым партнером;



- мнение некоего Виктора Ча (надо думать, нашли этнического китайца) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, который, утверждая, что китайский "контроль" над КНДР сохраняется, одновременно считает, что он "утерян". (Мощный вывод, в стиле армейской юморески: "Стой там – иди сюда"; правда, больше походит не на аналитику, а на шизофрению с раздвоением личности);



- отказ Китая вестись на западные информационные провокации: заявление МИД КНР, что у Пекина "нет информации" о войсках КНДР в России; с точки зрения The Economist – это "доказательство" китайского недовольства не Вашингтоном и Лондоном, а Москвой и Пхеньяном;



- наконец и такие "аргументы": тексты взаимных поздравлений Пекина и Пхеньяна стали короче, чем раньше, а количество публикаций в КНДР о России больше, чем о Китае.



Оставляя в стороне весь этот бред, зададимся только одним вопросом: почему британские "аналитики" не учитывают очевидную возможность использования той же Weibo для дезинформации Евразией англосаксов, памятуя об их привычке считать влияние членов Политбюро по расположению вождей на трибуне Мавзолея? Ну, а гипотетический "ядерный конфликт" у границ Китая, как и России, заметим, коль речь идет о Корейском полуострове, в рамках стратегического планирования Москвы и Пекина разве не рассматривается, как и конфликт в Тайваньском проливе, как и вокруг Курил? И разве угроза такого конфликта не является сдерживающим фактором для США, которые прекрасно понимают: подожгут Корею – получат одновременно Тайвань, Южно-Китайское море и проблемы вокруг Японии? В состоянии ли они потянуть все это сразу, сопоставляя дислокацию войск и протяженность своих коммуникаций с российскими и китайскими? Или военные корабли НОАК не участвовали в российских стратегических военно-морских учениях, не ходили вместе через японские проливы и к берегам Аляски и не занимаются в регионе совместным воздушным патрулированием с участием дальней (стратегической бомбардировочной) авиации? Так что угроза ядерного конфликта в Корее трехсторонним партнерством наших стран не только не поощряется, но и наоборот, купируется. И что именно поразило британских "экспертов" - приступ страха, неуверенность или подрывные пропагандистские амбиции – им самим виднее.



Четвертое. Фактор приблизившихся вплотную выборов в США, побуждающий либо пускать в ход популистские методы, либо откровенничать на темы, на которые в иной обстановке никто бы разговаривать с общественностью не стал. Именно из этой серии вчерашнее заявление Дональда Трампа, сделанное в эфире у Такера Карлсона, что он в случае победы собирается "оторвать" Россию и Китай друг от друга. Поскольку тема "отрыва" - давний "пунктик" в "коллективном бессознательном" западных элит, почему не предположить, что и статья в ротшильдовском журнале появилась именно в преддверие выборов? И что Трамп с хозяевами издания составляет некий тандем, вот и дуют они в одну дуду. Это опять к вопросу о том, что экс-президент, вновь нацелившийся на Белый дом, имеет, по ряду данных, британский аристократический титул и поместье в Шотландии. Эта информация в западных СМИ периодически то появляется, то исчезает, но никогда ни подтверждается, ни опровергается. Бывает ли дым без огня – рассуждать не будем. Просто констатируем, что в канун американских выборов северокорейская тема не просто так захлестнула западные СМИ, которые муссируют ее под самыми разными углами. Возвращая Западу его "измышлизмы", зададимся вопросом, чего в связи с этим можно ожидать уже 6 ноября? Тот же Трамп ведь уже обмолвливался о том, что готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном. А Китай ему в этом, разумеется, мешает. Вот и эксплуатируется тема несуществующих разногласий в восточно-азиатском треугольнике, которая охотно подхватывается - выяснить бы, в каких именно конкретных целях – российскими западниками, мечтающими о новом "окне в Европу". Поэтому очень похоже, что КНДР пытаются превратить в "отмычку" против Москвы и Пекина. Только не забудем: всякий раз, когда Ким собирался на встречу с Трампом, он обязательно предварительно встречался с Си Цзиньпином. Кроме последнего эпизода с переговорами в Ханое, которые с учетом хода контактов Пхеньяна и Вашингтона совместно были списаны в "отбой" Китаем и КНДР, который именно там и произошел. На фоне упомянутой поездки главы МИД КНДР с обсуждением будущего государственного визита в нашу страну Ким Чен Ына происходящее в западном информационном поле особенно показательно.



Владимир Павленко Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730623620





