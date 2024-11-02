Самарканд. Водителя автобуса, повесившего плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", наказали дисциплинарно

12:46 03.11.2024

Водителя автобуса, разделившего салон на мужскую и женскую части, наказали дисциплинарно



Водителя автобуса в Самарканде, повесившего в салоне плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", привлекли к дисциплинарной ответственности. С водителями обслуживающей маршрут компании провели беседу о недопустимости подобных действий.



В Самарканде к диспциплинарной ответственности был привлечен водитель автобуса А. Р., повесивший в салоне плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади". Фото плаката появились накануне в социальных сетях.



