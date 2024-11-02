 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.11.2024
16:05  Британия обвинила Россию в дезинформации о смерти Кейт Миддлтон
15:34  Bloomberg: На фоне выборов жители бегут из США
15:27  Старые советские учебники родители используют как методички, - Елена Герасимова
15:17  Польские фермеры возобновляют протесты против украинского транзита, - Наталья Приходко
13:45  Почему LADA e-Aura надо рассматривать, как космический рывок
13:37  Дмитрий Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
13:36  А это вообще - Узбекистан?! Как "страна контрастов" стала "тигром", - Грегор Шпицен

13:27  "Панцирь" для саудитов: "Побочные" итоги саммита БРИКС вогнали Штаты в истерику
13:21  Ибрагим Карагюль: победа Трампа на выборах приведет США к расколу и борьбе. Начнется большой спектакль. Приятного просмотра
13:19  Игорь Шишкин: Европу надо не жалеть, а учить - и учить жестко, как в 1945-м
13:00  1938 год: репрессии в Узбекистане или новая революция?
12:55  "Выворачивает наизнанку". Десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции
12:46  Самарканд. Водителя автобуса, повесившего плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", наказали дисциплинарно
12:15  Палестина vs. Украина. Киев растерял поддержку "молодых западных борцов за все хорошее", - "Украинская правда"
11:47  Западная истерика вокруг КНДР возгоняется к выборам в США?
11:41  Разрушительный потенциал свободного народа Украины, - Ростислав Ищенко
11:22  Британия. Лиз Трасс по самовлюбленности превзошла Бориса Джонсона. Все бывшие премьеры страдают синдромом самозванца?
11:04  Изменившаяся геополитическая обстановка позволяет России начать диктовать условия Эрдогану
11:01  Грузинская лезгинка – политика мелких шагов, - Дмитрий Выдрин
10:45  Паралич разума порождает украинцев? - Ростислав Ищенко
10:39  Arab News: Россия не только побеждает на Украине. Но и играет важную роль на Востоке
10:35  Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей - погибших более 500
10:32  Бизнес ищет свет в конце "углеродного тоннеля", - Владимир Полканов
09:45  Битва за Торецк. Генерал Мордвичев умеет воевать, - Р.Маркуш
08:43  Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, - последние опросы от AtlasIntel
00:54  Д.Ефременко: Истоки российского великодержавия
00:38  На выборах в США рано радуются. Досрочное голосование дало поводы для оптимизма и республиканцам, и демократам, - Е.Мур
00:18  Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния"
00:09  Русских рабочих бьют таджикские коллеги? Очередной инцидент в Питере, - Андрей Соколов
00:05  Токаев собрался с визитом в Париж
00:04  Анкара – Киев: военно-техническая "дружба" сомнению не подлежит? - А.Чичкин
00:02  СБУ схватила украинского политолога Сергея Белашко
Суббота, 02.11.2024
18:14  Выборы в Японии и другие осечки "азиатского НАТО", - Сергей Кожемякин
17:38  Лидером Консервативной партии Британии после ухода Сунака стала дочь нигерийских мигрантов Кеми Бэдинох
17:28  С подконтрольной ВСУ части вывезли американца Мартиндейла, помогавшего ВС России
15:12  Какие еще вопросы, кроме выборов президента, вынесены на голосование в США
15:07  Обратная сторона липовой медали – как регламентированы вопросы наград в Казахстане
15:02  Новым тренером лучшей казахстанской теннисистки Е.Рыбакиной станет прославленный хорват Горан Иванишевич
14:48  Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)
13:18  Претензии США на мировое лидерство - это надолго. Курс Вашингтона на сдерживание Китая не изменится,- Яна Лексютина
13:15  Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана, - П.В.Густерин
12:22  Ушла из жизни казахстанская предпринимательница и кондитер Дана Канапина
12:21  Заблуждения о смерти доллара, - Андрей Школьников
12:20  Докажи, что нога не отрастет: казахстанцам упростят процесс получения инвалидности
12:18  Казахстанская АЭС будет корейской? Зачем министр энергетики ездил в Сеул
12:14  Экс-президент Боливии Э.Моралес объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты
12:13  Deep state Казахстана: казахская надстройка на иностранном фундаменте
12:06  Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропертровску
11:40  ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области
11:20  Список депутатов избранного ЗакСобрания Парламента Узбекистана 5 созыва
11:17  Американские богачи приготовились бежать из страны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Самарканд. Водителя автобуса, повесившего плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", наказали дисциплинарно
12:46 03.11.2024

Водителя автобуса, разделившего салон на мужскую и женскую части, наказали дисциплинарно

Водителя автобуса в Самарканде, повесившего в салоне плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", привлекли к дисциплинарной ответственности. С водителями обслуживающей маршрут компании провели беседу о недопустимости подобных действий.

В Самарканде к диспциплинарной ответственности был привлечен водитель автобуса А. Р., повесивший в салоне плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади". Фото плаката появились накануне в социальных сетях.



В управлении транспорта Самаркандской области сообщили, что плакат, вывешенный в автобусе маршрута 22 (госномер 30/306 WBA), "ограничивал свободное передвижение пассажиров". На опубликованной управлением фотографии видно, что плакат в присутствии чиновников был разорван.

Чтобы подобные случаи не повторялись, с водителями компании "Дилшодтранссервис", обслуживающей маршрут, проведена беседа. На ней были обсуждены обязанности водителей и установленные к ним требования, говорится в сообщении.

Среди них - безусловное соблюдение Правил дорожного движения, недопущение создания ситуаций, опасных для жизни пассажиров, вежливое общение с ними и другие.

В ходе обсуждения водители с многолетним опытом дали свои советы молодым водителям, отметили в управлении.

Какое именно наказание понес водитель, не уточняется.

Напомним, согласно статье 189−2 Кодекса об административной ответственности пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, влечет наложение штрафа от 10 до 20 базовых расчетных величин (от 3,75 млн до 7,5 млн сумов).

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730627160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  