|Самарканд. Водителя автобуса, повесившего плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", наказали дисциплинарно
12:46 03.11.2024
Водителя автобуса, разделившего салон на мужскую и женскую части, наказали дисциплинарно
Водителя автобуса в Самарканде, повесившего в салоне плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", привлекли к дисциплинарной ответственности. С водителями обслуживающей маршрут компании провели беседу о недопустимости подобных действий.
В Самарканде к диспциплинарной ответственности был привлечен водитель автобуса А. Р., повесивший в салоне плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади". Фото плаката появились накануне в социальных сетях.
В управлении транспорта Самаркандской области сообщили, что плакат, вывешенный в автобусе маршрута 22 (госномер 30/306 WBA), "ограничивал свободное передвижение пассажиров". На опубликованной управлением фотографии видно, что плакат в присутствии чиновников был разорван.
Чтобы подобные случаи не повторялись, с водителями компании "Дилшодтранссервис", обслуживающей маршрут, проведена беседа. На ней были обсуждены обязанности водителей и установленные к ним требования, говорится в сообщении.
Среди них - безусловное соблюдение Правил дорожного движения, недопущение создания ситуаций, опасных для жизни пассажиров, вежливое общение с ними и другие.
В ходе обсуждения водители с многолетним опытом дали свои советы молодым водителям, отметили в управлении.
Какое именно наказание понес водитель, не уточняется.
Напомним, согласно статье 189−2 Кодекса об административной ответственности пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, влечет наложение штрафа от 10 до 20 базовых расчетных величин (от 3,75 млн до 7,5 млн сумов).