 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.11.2024
16:05  Британия обвинила Россию в дезинформации о смерти Кейт Миддлтон
15:34  Bloomberg: На фоне выборов жители бегут из США
15:27  Старые советские учебники родители используют как методички, - Елена Герасимова
15:17  Польские фермеры возобновляют протесты против украинского транзита, - Наталья Приходко
13:45  Почему LADA e-Aura надо рассматривать, как космический рывок
13:37  Дмитрий Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
13:36  А это вообще - Узбекистан?! Как "страна контрастов" стала "тигром", - Грегор Шпицен

13:27  "Панцирь" для саудитов: "Побочные" итоги саммита БРИКС вогнали Штаты в истерику
13:21  Ибрагим Карагюль: победа Трампа на выборах приведет США к расколу и борьбе. Начнется большой спектакль. Приятного просмотра
13:19  Игорь Шишкин: Европу надо не жалеть, а учить - и учить жестко, как в 1945-м
13:00  1938 год: репрессии в Узбекистане или новая революция?
12:55  "Выворачивает наизнанку". Десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции
12:46  Самарканд. Водителя автобуса, повесившего плакат "Женщины - спереди, мужчины - сзади", наказали дисциплинарно
12:15  Палестина vs. Украина. Киев растерял поддержку "молодых западных борцов за все хорошее", - "Украинская правда"
11:47  Западная истерика вокруг КНДР возгоняется к выборам в США?
11:41  Разрушительный потенциал свободного народа Украины, - Ростислав Ищенко
11:22  Британия. Лиз Трасс по самовлюбленности превзошла Бориса Джонсона. Все бывшие премьеры страдают синдромом самозванца?
11:04  Изменившаяся геополитическая обстановка позволяет России начать диктовать условия Эрдогану
11:01  Грузинская лезгинка – политика мелких шагов, - Дмитрий Выдрин
10:45  Паралич разума порождает украинцев? - Ростислав Ищенко
10:39  Arab News: Россия не только побеждает на Украине. Но и играет важную роль на Востоке
10:35  Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей - погибших более 500
10:32  Бизнес ищет свет в конце "углеродного тоннеля", - Владимир Полканов
09:45  Битва за Торецк. Генерал Мордвичев умеет воевать, - Р.Маркуш
08:43  Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, - последние опросы от AtlasIntel
00:54  Д.Ефременко: Истоки российского великодержавия
00:38  На выборах в США рано радуются. Досрочное голосование дало поводы для оптимизма и республиканцам, и демократам, - Е.Мур
00:18  Непокаянные дни. Иран готовит ответ на "Дни покаяния"
00:09  Русских рабочих бьют таджикские коллеги? Очередной инцидент в Питере, - Андрей Соколов
00:05  Токаев собрался с визитом в Париж
00:04  Анкара – Киев: военно-техническая "дружба" сомнению не подлежит? - А.Чичкин
00:02  СБУ схватила украинского политолога Сергея Белашко
Суббота, 02.11.2024
18:14  Выборы в Японии и другие осечки "азиатского НАТО", - Сергей Кожемякин
17:38  Лидером Консервативной партии Британии после ухода Сунака стала дочь нигерийских мигрантов Кеми Бэдинох
17:28  С подконтрольной ВСУ части вывезли американца Мартиндейла, помогавшего ВС России
15:12  Какие еще вопросы, кроме выборов президента, вынесены на голосование в США
15:07  Обратная сторона липовой медали – как регламентированы вопросы наград в Казахстане
15:02  Новым тренером лучшей казахстанской теннисистки Е.Рыбакиной станет прославленный хорват Горан Иванишевич
14:48  Харрис вновь обошла Трампа (данные последних опросов)
13:18  Претензии США на мировое лидерство - это надолго. Курс Вашингтона на сдерживание Китая не изменится,- Яна Лексютина
13:15  Что написано на эмблеме Вооруженных Сил Ирана, - П.В.Густерин
12:22  Ушла из жизни казахстанская предпринимательница и кондитер Дана Канапина
12:21  Заблуждения о смерти доллара, - Андрей Школьников
12:20  Докажи, что нога не отрастет: казахстанцам упростят процесс получения инвалидности
12:18  Казахстанская АЭС будет корейской? Зачем министр энергетики ездил в Сеул
12:14  Экс-президент Боливии Э.Моралес объявил голодовку, а его сторонники продолжают протесты
12:13  Deep state Казахстана: казахская надстройка на иностранном фундаменте
12:06  Украинский фронт, 2 ноября, главное за сутки: ВСУ готовы откатиться аж к Днепропертровску
11:40  ВС РФ продолжают ликвидацию подразделений ВСУ в Курской области
11:20  Список депутатов избранного ЗакСобрания Парламента Узбекистана 5 созыва
11:17  Американские богачи приготовились бежать из страны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Выворачивает наизнанку". Десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции
12:55 03.11.2024

SHOT: у заразившегося в Белеке ребенка из-за вируса появились высыпания во рту

Ева Вишневская

Российские туристы подхватили неизвестный вирус в турецком Белеке. По данным SHOT, за последние дни в местный госпиталь обратились несколько десятков детей и взрослых с температурой выше 39°С. Однако это единственный симптом, который объединяет заразившихся. Остальные проявления болезни, среди которых сыпь на руках и ногах, а также тошнота и рвота, есть не у всех пациентов. Что известно о заболевших - в материале "Газеты.Ru".

SHOT сообщил о вспышке мощного вируса среди россиян в турецком Белеке. По данным Telegram-канала, за последние дни несколько десятков детей и взрослых из отелей города обратились в местный госпиталь с температурой выше 39°С, которую практически невозможно было сбить с помощью лекарств. Приходилось ставить капельницы.



Почти всем пациентам, как пишет SHOT, ставят диагноз "острая инфекция, неуточненная", прописывают антибиотики и противоинфекционные препараты. В анализах крови у заболевших значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов. Однако симптомы у пациентов различаются, поэтому Telegram-канал приводит три версии, чем могли заразиться российские туристы.

Согласно первой, это вирус коксаки, так как у некоторых детей появляется сыпь на ногах и руках. Так произошло с одним из малышей - на второй день болезни к температуре 39°С добавились сильные высыпания на конечностях и во рту. Врачи поставили ребенку диагноз - острая инфекция верхних дыхательных путей. Спустя три-четыре дня приема антибиотиков и жаропонижающих болезнь начала отступать.

По другой версии, отдыхающие могли подхватить одну из новых разновидностей коронавируса - у некоторых взрослых сильно ломит кости, происходит потеря аппетита и расстройство пищеварения.

"Пациенты отмечают, что их выворачивает наизнанку, и сравнивают ощущения с теми, когда ранее болели коронавирусом", - говорится в публикации.

Еще один вариант, чем могли заразиться туристы, - ротавирус. Однако Telegram-канал сообщает, что только некоторые пациенты жалуются на тошноту и рвоту.

Часть отдыхающих заболевает еще в Турции, другие отмечают появление симптомов уже по прибытии в Россию. Есть и те, кого вирус настигает по пути домой прямо в самолете. По словам переболевших, инкубационный период может составлять от 4 до 14 дней.

Летний грипп

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина в беседе с телеканалом RT рассказала, что вирус коксаки легко распространяется среди людей - в 85-90% случаев при контакте с больным он попадает в организм человека. Заразиться можно через грязные руки или воздушно-капельным путем.

"Коксаки - вирус из рода энтеровирусов, которые повсеместно встречаются в большинстве стран, в том числе в России. Он может вызвать инфекционные заболевания, симптомы которых зависят от того, где обосновался возбудитель", - пояснила врач.

По словам Уланкиной, коксаки часто вызывает вспышки лихорадки на курортах, за что получил название "летний грипп". В такой форме болезнь, как правило, протекает легко, не более трех-четырех дней. Среди симптомов - повышенная температура и иногда головная боль.

Однако есть и кишечная форма заболевания, которая характеризуется не только повышенной температурой, но и болью в животе, а в некоторых случаях тошнотой и рвотой. Также коксаки может вызывать вирусную пузырчатку полости рта и конечностей.

"Тоже начинается с лихорадки, но сопровождается болью в горле и общим недомоганием, а также мелкой сыпью в виде пузырьков, которые появляются на ногах, на кистях рук и в полости рта. Симптомы сохраняются в течение недели", - рассказала Уланкина.

"Не получали сигналов"

Сообщения о вспышке неизвестного вируса среди россиян на турецком курорте уже взял на контроль Роспотребнадзор.

"Ведомством запрошена информация о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями", - сообщили там.

В муниципалитете провинции Анталья, в состав которой входит Белек, при этом рассказали РИА Новости, что не получали каких-либо жалоб от туристов, в том числе российских, о вспышке вируса.

"Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство", - отметили власти.

Представители двух медицинских учреждений в провинции Анталья также сообщили корреспонденту агентства, что к ним с подобными симптомами туристы не обращались.

Генконсульство РФ в Анталье в связи с сообщениями о вспышке вируса заявило, что, несмотря на обращения туристов в больницы региона, "массовой вспышки заболеваемости не наблюдается".

"Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов", - добавили в диппредставительстве.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730627700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно обеспечить исполнение поручений Главы государства по цифровизации: Маулен Ашимбаев
- Спикер Мажилиса посетил Бишкек с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с участниками заседания СИИ вопросы инвестиционного сотрудничества
- Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане
- Роман Скляр встретился с представителями компании Polpharma – SANTO
- Крупную партию сильнодействующих стероидов пытались незаконно вывезти из Казахстана
- Рабочий график гпавы государства
- Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2025-2027 годы
- Вызывает сомнение компетентность лиц, отвечающих за национальную экономику
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  