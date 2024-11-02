"Выворачивает наизнанку". Десятки россиян подхватили неизвестный вирус в Турции

12:55 03.11.2024

SHOT: у заразившегося в Белеке ребенка из-за вируса появились высыпания во рту



Ева Вишневская



Российские туристы подхватили неизвестный вирус в турецком Белеке. По данным SHOT, за последние дни в местный госпиталь обратились несколько десятков детей и взрослых с температурой выше 39°С. Однако это единственный симптом, который объединяет заразившихся. Остальные проявления болезни, среди которых сыпь на руках и ногах, а также тошнота и рвота, есть не у всех пациентов. Что известно о заболевших - в материале "Газеты.Ru".



SHOT сообщил о вспышке мощного вируса среди россиян в турецком Белеке. По данным Telegram-канала, за последние дни несколько десятков детей и взрослых из отелей города обратились в местный госпиталь с температурой выше 39°С, которую практически невозможно было сбить с помощью лекарств. Приходилось ставить капельницы.



