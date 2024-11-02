Ибрагим Карагюль: победа Трампа на выборах приведет США к расколу и борьбе. Начнется большой спектакль. Приятного просмотра

13:21 03.11.2024

Yeni Safak

Турция



Трамп победит, и поднимется страшный шум. Все столицы ждут "сверхъестественного" в США, Турция – тоже

Yeni Şafak: победа Трампа на выборах приведет США к расколу и борьбе



Грядущие выборы в Америке обычно привлекают различные СМИ, но не в этот раз, отмечает Yeni Şafak. По мнению автора, США исчерпали свой кредит доверия, и если на выборах победит Трамп, то в стране будет хаос и начнется борьба.



Ибрагим Карагюль



Пятого ноября в США состоятся президентские выборы. Обычно турецкие и мировые средства массовой информации переходят в состояние боевой готовности за год до выборов, ведя ежедневные предвыборные репортажи из Америки.



Символы, образы, взгляды, дискурсы - продается все, что только можно использовать для акцента на "Великой Америке". Представители СМИ в США непрестанно используют громкие слова, делают загадочные выводы и нелепые заявления, пытаясь наделить их великим смыслом.



Пресс-служба Белого дома: величие - в нашем сознании, непобедимость - в нашей памяти, исключительность - в нашем представлении



Однажды я побывал в пресс-службе Белого дома. То место, которое представлялось нам грандиозным, влиятельной трибуной и залом, где формируется мировой порядок, на самом деле представляло собой крошечную комнату. От той волшебной атмосферы не было и следа, убогое, запущенное место.



Вот тогда я понял, что понятие "величие" находится в нашем сознании, магия непобедимости - в нашей памяти, а акцент на исключительности - в нашем представлении.



Я понял, как нации, государства, администрации, режимы, политические элиты и те, кто боится выйти вперед ради власти, жаждут остаться в тени другой державы.



Профиль сильного лидера, большой исторический скачок: в заложниках нас держит не власть, а границы нашего сознания



Вот почему я в очередной раз осознал, как сильные лидеры, творящие историю и меняющие географию, могут приводить нации к большому скачку и как это становится возможно.



Перед моими глазами вновь промелькнула Турция со своими великими империями, географией, картами, политической генетикой, существующая непрерывно на протяжении столетий. Я опять подумал, как построение власти и профиль сильного лидера в течение последних 20 лет могут изменить и меняют географию.



Я ничего не отвергаю. Я не предаюсь грезам, оторванным от реальности, но нам нужно понять, что в заложниках нас на самом деле держит не власть, а наше сознание.



Крах империи: не осталось ничего, кроме военного шантажа



До выборов в США - пять дней. Впервые так тихо. Никому нет дела. Это событие даже не имеет информационной ценности. Нет телетрансляций. Нет всезнаек, пророческих комментариев, психологических операций. Почему?



"Поклонение Америке", похоже, уничтожено не только в Турции, но и во всем мире. Потому что на самом деле пришел конец самим США!



Миру до сих пор трудно это принять. Он продолжает верить в иллюзию, потому что повсюду видит американские базы и военнослужащих. Однако на самом деле мы становимся свидетелями "краха империи". И нынешнее поколение увидит это.



Это США, чей кредит доверия в дипломатии исчерпан, у кого не осталось международной репутации и способности возглавить мир, США, ставшие страной, которая практикует терроризм в экономической сфере, а главное, потерявшие своих основных традиционных союзников.



Подавляющее большинство стран мира обеспокоено военной мощью, которой располагает такая страна. Знает, что "ответственного" пользователя этого потенциала не осталось, и человечеству могут грозить любые безумства. Ведь у США уже нет никакой другой "убедительной" силы, кроме военного шантажа и давления.



Глобальное "управление террором" ведет США к краху



Отныне близкими союзниками США являются террористические организации. Впервые в мире государство объявило террористические организации своими официальными стратегическими партнерами. Других таких примеров нет. В то время как мы до сих пор говорим о "борьбе с терроризмом", по нам бьют с помощью террористических организаций. Это истина, которую мы должны усвоить!



США под лозунгом "борьбы с глобальным терроризмом" создали террористические организации и управляют ими по всему миру. Кроме того, США вместе с Израилем откровенно совершают геноцид. Массовые убийства, имевшие место в Ираке и Афганистане, вопиющие преступления против человечества, зафиксированные в Баграме и Абу-Грейбе, а также в Газе - нашем регионе.



Человечество давно утратило коллективную совесть. Если бы у США не было военной мощи, значительная часть стран ЕС отвернулась бы от них. Даже они больше не являются надежными союзниками Вашингтона. И скоро мы станем свидетелями этого факта.



Трамп победит на выборах, и начнется большая борьба



Судя по нынешней ситуации, Трамп победит на выборах. Если не будет чрезвычайных манипуляций и фальсификаций. Тем не менее, коррупционные скандалы, которые мы наблюдали в 2020 году, штурм Капитолия после выборов, внутреннее сведение счетов в США - все это будет ощущаться гораздо сильнее на этих выборах и после них.



Вероятно, весь мир будет вместе смотреть трагическую американскую драму. И увидит, как мировая сверхдержава погружается в пучину внутренних конфликтов, как они ослабляют США и как "состояние внутреннего конфликта" становится нормой.



Кто бы ни победил, пойдет ли это на пользу Турции? Пойдет ли это на пользу нашей географии? Изменится ли что-либо в американской поддержке Израиля? Я знаю, что все сосредоточены на результатах этих выборов. Будь это обычный выборный процесс, я бы сказал: "Ничего не изменится". Но на самом деле изменится...



Счеты с системой или "американская перестройка"?



Есть кое-что поважнее этого. Если Трамп победит - а он победит, - мы, скорее всего, станем свидетелями "американской перестройки". У Трампа есть фундаментальная цель: "свести счеты с системой". И, возможно, это будет его важнейший шаг в истории, который вызовет невероятные изменения на глобальной карте расстановки сил.



Устоявшаяся система, вероятно, не захочет передавать власть. Вот тут-то и начнется конфликт. Таким образом, когда США сосредоточатся на себе, остальной мир придет в движение.



Я думаю, что Турция и ведущие мировые державы в рамках выборов в США сосредоточатся исключительно на этом. Вот почему Израиль спешит: "Буду бить, сколько смогу, до выборов, буду расширяться, сколько смогу, остальное неважно".



Я ожидаю чрезвычайных перемен



Поэтому я бы сказал, что после выборов в США следует ожидать чрезвычайных изменений в позициях России, Китая, Турции, стран ЕС, традиционных альянсов.



Ведь США возглавит президент, которого собственные спецслужбы объявят агентом, которого системные силы назовут опасным, ненадежным, будут изолировать, отвергать и принижать.



Так почему же выборы в США не привлекают внимания? Да, США утратили свою привлекательность. Но я думаю, что это будут одни из важнейших выборов в американской истории. По итогам этих выборов может начаться переломный момент и для них, и для всего мира.



Мне кажется, что традиционные наблюдатели за выборами в США еще не поняли, как это произойдет. Уверен, все столицы ждут только этого.



Начнется большой спектакль.



Приятного просмотра.