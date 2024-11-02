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"Панцирь" для саудитов: "Побочные" итоги саммита БРИКС вогнали Штаты в истерику
13:27 03.11.2024

"Skyguard/Sparrow" и французские "Crotale" с треском провалили аравийский экзамен

Виталий Орлов

Саудовская Аравия в очередной раз перестраивает свою систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которую, напомним, не так давно (с 2014 по 2020 годы) было вложено более $30,0 млрд. Безусловно, баснословно богатые арабские шейхи имеют право на причуды, однако невозможно не признать, что для подобных действий у них имеются более чем веские основания.

Распиаренная американская техника, мягко говоря, не оправдала ни надежд, ни вложенных в нее денег саудитов. Якобы современные (старт эксплуатации состоялся в 1984 году) зенитные ракетно-пушечные комплексы "Skyguard/Sparrow" равно как и их французские коллеги "Crotale" оказались не в состоянии противостоять малогабаритным ударным беспилотникам и барражирующим боеприпасам.

Что же касается "самого эффективного в мире комплекса ПВО/ПРО - ЗРК MIM-104 "Patriot", то их работу на территории Саудовской Аравии иначе, как мощнейшую антирекламную кампанию расценивать сложно. Хотите доказательств? Их, как говорят в Одессе, есть у меня.

14 сентября 2019 года боевые группы хуситов движения "Ансар Аллах" обрушили добычу саудитами нефти, сократив ее на 50%. Для чего им понадобилось чуть более двух десятков недорогих беспилотников, которыми они атаковали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс в Абкайке и нефтезавод в Хурайсе, принадлежащие компании "Saudi Arabian Oil Group".

Предприятия охранялись дивизионом ЗРК MIM-104 "Patriot" и, как минимум, тремя батареями ЗРПК "Skyguard/Sparrow", однако они ничего не смогли противопоставить ударным дронам хуситов. Тогда, получив порядка $5,0 млрд только прямого ущерба, шейхи впервые задумались о том, насколько эффективность американских систем ПВО/ПРО соответствует их заоблачной цене и крикливой рекламе.

Летом 2020 года целый дивизион американских "Патриотов" оказался не в состоянии защитить столичный Международный аэропорт имени короля Халида от одной-единственной баллистической ракеты хуситов. Даже несмотря на выпущенные по ней пятнадцать (!) противоракет PAC-3, ракета достигла намеченной цели, в очередной раз показав беззащитность прикрываемых американскими системами объектов.

Поэтому неудивительно, что еще в сентябре 2019 года саудиты всерьез задумались над советом Президента России Владимира Путина, предложившего им приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". У "гегемона" ожидаемо приключилась истерика, в ходе которой он пригрозил Эр-Рияду всеми возможными и невозможными карами, включая небесные.

Ни Белый дом, ни тем более Пентагон не могли допустить совместной эксплуатации российских ЗРК С-400 "Триумф" и американских малозаметных истребителей якобы пятого поколения F-35 Lightning II (поставки которых достаточно активно навязываются Вашингтоном), поскольку это, по их мнению, "ставит под реальную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу".

Шейхи решили вопрос не форсировать, но и с повестки дня его снимать не торопятся. Ограничившись на сегодняшний день приобретением весьма значительной партии проверенного в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации "страны самых смелых президентов" российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1МЭ". О чем вполне определенно и было заявлено на полях XVI саммита БРИКС+ в Казани.

О том, что данное решение не было спонтанным, а прорабатывалось давно и основательно говорят и некоторые факты. Около полугода назад некоторые из источников публиковали в Сети снимки с российских учебных полигонов, где секретами управления и эксплуатации экспортных версий российского "Панциря" овладевали смуглые ребята явно арабского происхождения.

Еще тогда высказывались обоснованные предположения, что это - офицеры войск противовоздушной обороны армии Королевства Саудовская Аравия. И привело их в российские учебные центры отнюдь не простое природное любопытство.

Кстати, тогда многие не верили в реалистичность контракта на приобретение Эр-Риядом российского ЗРПК, поскольку "сияющий град на холме" позиционировал саудитов в качестве одного из своих главных союзников на Ближнем Востоке и большинство вооружений армии Королевства Саудовская Аравия произведено предприятиями Военно-промышленного комплекса США.

Чем это грозит шейхам? В первую очередь, способностью американце оставить без обновления программного обеспечения и гарантийного обслуживания стратегически важные и весьма чувствительные боевые системы.

Однако, как выяснилось, ЗРПК "Панцирь-С1МЭ" отсутствует в санкционном реестре закона CAATSA, да и саудиты проявили несвойственную им ранее в общении с янки твердость.

Так что американцы вынуждены были уступить, тем более что и в этом случае они не упустили случая соблюсти собственные интересы.

Заставив шейхов в качестве "нагрузки" приобрести противоракетные системы THAAD. Всего лишь за $3.0 млрд (!) за шестиканальную ПУ с радаром.

Несмотря на то, что во время известных налетов на инфраструктуру и военные объекты Саудовской Аравии THAAD проявили себя ничуть не лучше "Патриотов" или "Скайгардов", американцы с завидным упорством продолжают впаривать их своим вассалам, как "лучшую систему по борьбе с ракетами среднего радиуса действия".

Вот как действия саудитов прокомментировало авторитетное международное издание "Army Recognition": "В число недавних приобретений Эр-Рияда вошли не только американские THAAD, предназначенная для перехвата и уничтожения баллистических ракет, но и российские ЗРПК "Панцирь-С1МЭ" - универсальные платформы, сочетающие в себе зенитную артиллерию для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и иными воздушными угрозами, с ракетами класса "поверхность-воздух".

Кроме того, в оборонную сеть КСА был интегрирован еще и китайский боевой лазер "Silent Hunter". Таким образом, налицо сдвиг стратегии формирования ПВО саудитов в сторону нетрадиционных поставщиков вооружений".

Кстати, ранее соседи Эр-Рияда по региону - Объединенные Арабские Эмираты - также приобретали партию российских "Панцирей", однако, это была первая версия, размещенная на автомобильном шасси MAN и требующая сегодня достаточно радикальных модернизаций и доработок. После того российский ЗРПК модернизировался уже четыре раза. Саудовская Аравия, скорее всего получит комплекс третьего поколения с некоторыми (экспортными) ограничениями.

Вывод, как говорится, очевиден. Эр-Рияд активно диверсифицирует свои арсеналы и парк вооружений, не жалея средств на приобретение действительно эффективных в боевом отношении систем. И все чаще этими системами оказываются изделия, произведенные в России или Китае.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730629620


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