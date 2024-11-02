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Почему LADA e-Aura надо рассматривать, как космический рывок
13:45 03.11.2024

В России сделана серьезная заявка на еще один технологический прорыв
Никита Ростовский

Пару дней назад пресс-служба "АвтоВАЗа" сообщила: "В рамках программы сотрудничества председатель правления ПАО „Ростелеком" Михаил Осеевский и группа руководителей и специалистов российского IT-гиганта посетили площадку АО „АвтоВАЗ". Партнеры познакомились с производственными технологиями, осмотрели прототипы перспективных моделей LADA в дизайн-центре, провели тест-драйв опытного автомобиля LADA e-Aura".

О том, что "АвтоВАЗ" проводит испытания электрической версии Lada Aura, не так давно рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Тем не менее автомобильные эксперты не ждали быстрой премьеры машины даже в сыром варианте, а тут речь идет о полноценном тест-драйве автомобиля, претендующего на представительский класс.

На снимке, опубликованном пресс-службой автоконцерна, нарядно смотрится задний ряд кожаного сиденья Lada e-Aura, а на центральном подлокотнике видны четыре сенсорных экрана. Аналитики напомнили, что "АвтоВАЗ", "ИТЭЛМА" и "Ростелеком" заключили соглашение о совместной разработке и внедрении операционной системы "Аврора".

По всей видимости, именно она будет использоваться в медиасистемах автомобилей, механизмах автопилотирования, системах "подключенного автомобиля".

Сейчас даже на Западе идет критика электромобилей (EV), дескать, овчинка не стоит выделки. Однако опыт КНР, в которой количество EV-машин превысило 1,3 млн, показывает интерес к ним со стороны бизнеса и среднего класса. Для поездки из дома в офис и обратно без посещения АЗС - самое то, несмотря на ряд технических проблем с обслуживанием.

Можно даже не сомневаться, что наши миллионники, включая Москву и Санкт-Петербург, запросто "переварят" пару сотен тысяч электромобилей в год. Что очень важно, - серийный выпуск машин EV-типа относится к высокотехнологичному производству с изначально очень низким объемом ручного труда - примерно вдвое меньшим, чем для изготовления аналогов с ДВС.

Именно поэтому для России, испытывающей ныне острую нехватку трудовых ресурсов, выход на рынок автомобиля LADA e-Aura будет иметь весомый экономический эффект. Однако, судя по ряду проблем, возникших у западных автогигантов, дорога к электромобилям, скорее, усеяна шипами, чем розами.

Прежде всего, в США и ЕС провалилась попытка передачи производства аккумуляторных батарей на аутсорсинг, поэтому "АвтоВАЗу" придется вложиться в собственное производство этого критически важного элемента и решить очень непростую проблему масштабируемости и контроля качества.

Еще одна головная боль, причем тяжелая, с которой столкнулись все заводы, выпускающие EV-машины, связана с высоковольтными кабелями, которые одновременно должны быть дешевыми и сверхнадежными.

Поскольку LADA e-Aura только предстоит выйти на рынок, производитель элементарно не знает, какой должен быть годовой объем производства, необходимый для удовлетворения потребительского спроса на конкретную модель электромобиля. Впрочем, с учетом западных санкций есть все предпосылки, что наш "голодный" средний класс не будет капризничать с потреблением. В этом плане "АвтоВАЗу" важно не пропустить окно возможности.

Это означает, что производственные линии компаний, которые должны будут выпускать электромобили на платформе аналогов с ДВС, должны быть гибкими. То есть сборочные цеха, начиная как мелкосерийное производство, обязаны иметь потенциал перехода на массовый спрос. Как это сделать, можно подсмотреть у Илона Маска, вынужденного открыть свои заводы для прессы, чтобы убедить американцев в надежности своей продукции.

Взять, к примеру, Audi e-tron от Volkswagen Group. Вроде бы хорошо зарекомендовавший себя электромобиль премиум-класса по цене, сопоставимой с Model X, но его запас хода оказался на 160 километров меньше, хотя аккумулятор был установлен такой же огромный, как у внедорожника Tesla.

Попытка немцев пойти своим путем привела к тому, что Audi вынуждена была отозвать половину всех электромобилей e-tron, проданных с момента выпуска, из-за риска возгорания. Удивительно это тем, что даже в ряде роликов на Ютубе демонстрируется выпуск EV-машин на заводах Tesla. А вот азиаты просто улучшили американский опыт и оказались в выигрыше.

Даже I-PACE от Jaguar с отмеченным самым большим количеством международных наград не стал исключением. Тем не менее продажи этого даже потрясающе спроектированного автомобиля снижаются из-за такой проблемы, как меньший, чем ожидалось, запас хода.

При всем этом появление в России автомобиля Lada e-Aura, как коммерческого продукта, причем, наверняка, дорогого (для понимания: пожалуй, лучший в мире EV-кар Taycan Turbo S от Porsche стоит более $ 200 тысяч, даст толчок развитию целого ряда национальных технологий, от аккумуляторов и высоковольтной аппаратуры до софта ОС "Аврора".

Кстати, для любителей сравнивать наши доходы с западными исключительно по курсу доллара, американские экономисты предпочитают опираться на паритетную стоимость валюты в оценках производств в других странах, в том числе нашей.

Другими словами, если бы Taycan Turbo S выпускался в РФ, то он имел бы ценник в 6 млн рублей - много, но не 20 млн (по курсу ЦБ), как вопят доморощенные всепропальщики. Но в данном случае имеется в виду самый престижный электромобиль, тогда как EV-машины попроще стоят в 2−3 раза дешевле.

Помимо развития критических аккумуляторных, высоковольтных и электронных технологий (даже исходя из русской поговорки "если долго мучиться, что-нибудь получится") не менее важное значение имеет рост культуры производства. Так, компания Tesla, многократно отзывая свои модели, худо-бедно решила проблемы с контролем выпуска датчиков и сборки узлов, из-за которых потребители отчаянно критиковали EV-машины этой марки (но не отказались).

Как ни странно, полученные навыки поиска технических проблем на автомобильных заводах Илона Маска помогли американцам в космической отрасли. В частности, доработка датчиков, в том числе сенсоров температуры, критически важных для обеспечения безопасной работы аккумулятора, существенно снизила риск аварий ракет-носителей.

В США, кстати, считают, что EV-проекты компании BYD и других китайских автопроизводителей, которые набирают популярность в мире, стали катализатором успешных лунных экспедиций КНР.

В этом плане презентация LADA e-Aura следует рассматривать как заявку на технологический рывок в нашей стране, хотя в ряде так называемых отечественных форумов уже увязывают эту программу с "распилом бюджетного бабла". Такое впечатление, что критические спичи пишут полезные для США идиоты.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730630700


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