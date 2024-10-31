Польские фермеры возобновляют протесты против украинского транзита, - Наталья Приходко

15:17 03.11.2024

31.10.2024



Варшаве не понравилось, что Киев исключил ее из числа ключевых партнеров

Наталья Приходко



Польша должна участвовать в определении дальнейшей судьбы Украины также и потому, что мощное украинское сельское хозяйство может угрожать аграрной отрасли всего ЕС, определил глава польского государства Анджей Дуда. И таким образом прокомментировал вопрос о реакции Варшавы на то, что Киев не ознакомил ее с секретными приложениями к "плану победы" и фактически исключил из числа ключевых игроков, способных определять дальнейшую судьбу Украины. Но, очевидно, Польша и далее намерена отстаивать собственные позиции в Европе, притом что уже заявленные акции польских фермеров против украинской продукции представляются неизбежными и по экономическим причинам, подчеркнули эксперты.



Польша должна сделать все, чтобы участвовать в процессе принятия решений, которые касаются будущего Украины, заявил в очередном интервью польский президент Анджей Дуда. По его словам, это необходимо также в контексте последующего вступления Украины в Евросоюз, поскольку "украинское сельское хозяйство настолько мощное, что оно может угрожать сельскому хозяйству всего ЕС в своем нынешнем виде". В то же время Дуда счел необходимым напомнить, что с началом Специальной военной операции РФ (СВО) в феврале 2022 года Польша первой пришла на помощь Украине, отправив в том числе первую сотню исправных и готовых к немедленному использованию танков. "Кто знает, что было бы, если бы мы не помогли?" – добавил президент.



Причем за последнее время польскому лидеру неоднократно приходилось отвечать на вопросы местных журналистов о том, например, был ли он "в ярости", когда узнал, что президент Украины Владимир Зеленский не передал Варшаве три секретных приложения (одно из которых предусматривало доступ зарубежных компаний к украинским ресурсам) к "плану победы", представленному им в Брюсселе в середине октября. Хотя первым о том, что Варшаве не открыли доступ к тайным приложениям к плану Зеленского, публично заявил замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский (см. "НГ" от 22.10.24). Он выразил удивление по данному поводу, поскольку польская сторона очень помогала Украине с вооружением. "Когда немцы говорили об отправке касок, мы прислали 320 танков. Поэтому наш вклад, безусловно, был весомым, особенно в самом начале, когда он был наиболее нужен", – разъяснил Бартошевский. Как заметил тогда "НГ" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Станислав Ткаченко, похоже, Киев разделил своих западных партнеров на тех, с кем можно вести переговоры – США, Британия, Франция, Германия и, может быть, Италия, – и всех остальных. При этом "Польшу выкинули из узкой группы государств, обсуждающих дальнейшую судьбу Украины, и она расстроена", – констатировал эксперт.



Любопытно, что в своих последующих комментариях Анджей Дуда, хотя и подтвердил желание построить "самые лучшие отношения" между Польшей и Украиной, однако признал, что Киев теперь не считает Варшаву одним из своих ключевых партнеров. Сейчас президент Зеленский находится под давлением со стороны крупнейших доноров военной помощи. В частности, Украина сближается с Германией, которая сильнее Польши и экономически, и финансово, и способна предоставить Киеву большую поддержку. "Это политика", которую следует учитывать, рассказал журналистам Дуда. А также заверил в готовности польской стороны содействовать вытеснению России со всей территории Украины, а также способствовать ее приглашению в НАТО и продвижению в ЕС. Впрочем, одновременно в СМИ появились и сообщения о намерении польских фермеров возобновить протестные акции против украинской сельхозпродукции с блокированием границы. Как ожидается, протесты продлятся до конца текущего года. Хотя пока, по данным Львовской таможни, планируется, что будет заблокирован только один пограничный пункт пропуска "Медика".



То, что происходит сейчас между Польшей и Украиной, пояснил "НГ" профессор, замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин, очень похоже на подготовку к послевоенному разделу сфер влияния, а также к борьбе за продвижение экономических интересов не только фермеров, но и Польши в целом. При этом для нее самой важно сохранить свое влияние в Центральной Европе. Тогда как появившаяся у Варшавы обида из-за того, что там узнали о полном пакете предложений к плану Зеленского, переданному Вашингтону, позволила ей заявить о сохранении собственной значимой роли и в качестве главного сателлита США в ЕС. Понятно, в Польше обеспокоены вероятностью будущего усиления соседней Украины, в случае если в оставшуюся ее часть в послевоенный период станут вкладывать серьезные внешние ресурсы в рамках нового плана Маршалла. Польская сторона опасается, что подобное развитие событий повредит ее интересам.