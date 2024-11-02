Старые советские учебники родители используют как методички, - Елена Герасимова

15:27 03.11.2024

Выполнение домашних заданий превращается в семейный квест

Елена Герасимова



Авторы советских учебников сразу давали правило, за ним – упражнения на отработку этого правила.



Современные родители буквально стонут, пытаясь помочь своим детям выполнить школьные домашние задания. Часто можно слышать, что уроки они делают "чуть ли не целый день", при этом "ничего не понимают в современных учебниках". Родители активно делятся между собой впечатлениями и способами решения домашних упражнений, покупают учебники советских времен, чтобы пройти материал в понятной им логике.



Причину обращения к старым учебникам часто видят в том, что они написаны проще и интереснее. Ими можно зачитаться. А вот в новых учебных пособиях родители вынуждены "пробегать" материал по несколько раз, прежде чем улавливают суть прочитанного. Иногда от новых учебников складывается впечатление, что "просто и доступно все уже было написано, и современные авторы вынуждены излагать то же самое, но все закручивать и менять".



Заглянем в старые и новые учебники для 3-го класса. Например, учебник по русскому языку 1949 года (автор Н.А. Костин). Для сравнения рассмотрим, как устроен современный учебник для 3-го класса по русскому языку (автор Е.М. Тихомирова). Надо оговориться, что содержание старых учебников за 3-й класс соответствует содержанию современных учебников за 4-й класс. И даже последовательность тем практически не изменилась. Поэтому интересно сравнить структуру этих двух учебников.



Допустим, берется какая-то новая тема. В старых учебниках авторы сразу дают правило, за ним упражнения на отработку этого правила. Правило выделено в учебнике так, что сразу бросается в глаза. Упражнения для закрепления материала ученики делали в тетрадях.



А что в современных учебниках? Автор обозначает кратко тему, потом упражнение к теме. Дети еще не знают правило, но они должны сделать упражнение и ответить на вопросы к нему. Правило тоже есть, но оно не выделено в учебнике как-то особо. И скорее по формулировке больше похоже на объяснение. Иногда делается отсылка к другой странице, часто в конце учебника, где может быть дано либо правило, либо просто разъяснение темы. Кроме того, детям перед началом темы учитель дает памятку, где объясняется, как надо все это оформлять. Также учитель дает памятку для работы над ошибками (которую уже точно понять может только родитель).



У ребенка есть тетрадь для письменных работ. И есть рабочая тетрадь – это печатное пособие для выполнения упражнений. В общем, дети скачут от учебника к тетради, от рабочей тетради к памятке и т.д. Вроде бы увлекательно, но времени на всю эту "логистику" (откройте то, закройте это, зайдите на ту страницу и т.д.) на уроке хватает?



Дома родители, которые пытаются помочь своим детям в выполнении заданных уроков, конечно, испытывают некоторые трудности при выполнении заданий по данной схеме. Так, в разговоре с обозревателем "НГ" продавщица в магазине, у которой сын окончил начальную школу, с ужасом вспомнила, как делала уроки с ребенком по восемь часов. И рассказала об одном разговоре с учительницей. Педагог ей дала отповедь: мол, он видит свою обязанность не в том, чтобы учить, а в том, чтобы научить ребенка учиться. (Заметим, это самый модный лозунг сегодня.) Действительно, даже в учебниках 3-го класса есть задания, которые предлагают найти необходимую информацию в интернете. Надо сказать, что здесь возникает законный вопрос: учить, выходит, предстоит в этом случае родителю?



Сегодня желающих приохотить своих детей к учебе по старым учебникам довольно много. В интернете даже есть группы, где родители объединяются для этой цели. Вместе легче. И, по мнению организаторов одной из таких групп, современные пособия полны "нелепых ошибок, противоречий, нестыковок". В них хромают "логика, структура и последовательность". Одна из таких групп стала даже торговать перевыпущенными учебниками для школьников 1–4-х классов по русскому языку, арифметике, естествознанию, истории и другим предметам. И они пользуется спросом. Старые учебники стали пользоваться спросом в библиотеках.



Но есть одна деталь. Одна знакомая решила научить своего ребенка красиво писать. Купила перевыпущенные прописи для учащихся 3-го класса начальной школы (1953 год). В них даются образцы правильного написания букв, их элементов и соединений. Начали вместе с ребенком учиться красиво писать. И у ребенка даже почерк выровнялся. Но... Учительница вдруг стала снижать оценку за письмо. Оказывается, сейчас написание букв несколько другое. И учитель посчитала это за ошибку.



Так что обучать по старым учебникам и прописям, конечно, можно, но скорее всего для общего понимания темы или для развлечения. Оформление работ, способ решения задач и работа над ошибками – все это сегодня ведется по-новому.