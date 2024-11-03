Bloomberg: На фоне выборов жители бегут из США

15:34 03.11.2024

НА ФОНЕ ВЫБОРОВ ЖИТЕЛИ БЕГУТ ИЗ США: КУДА



3 ноября 2024

Граждане США активно покидают страну на фоне выборов, спрос на получение ВНЖ за инвестиции вырос на 500%, пишет Bloomberg.



Профильные кампании отмечают. что клиенты, как правило, не тратят более 10% своего чистого капитала на программы получения вида на жительство и гражданства, стоимость которых может варьироваться от 100 тыс. до 8 миллионов долларов. Более 40 стран имеют такие программы получения вида на жительство за инвестиции, так называемые "золотые визы", включая сами США. (Покупка вида на жительство в США стоит минимум 800 000 долларов).



Для получения ВНЖ в Европе среди американцев пользуется спросом Португалия и Греция.



Еще один вариант уехать из США – программы для работников по "удаленке". Во многих странах предлагаются программы, в рамках которых удаленные работники, также известные как "цифровые кочевники", могут жить и работать за границей в течение фиксированного периода времени, как правило, при условии соблюдения минимальных требований к доходу.



Недвижимость 20 стран на выставке в Москве 15-16 ноября



В попытке конкурировать за иностранные таланты и инвестиции такие популярные направления, как Греция, Португалия, Италия, Япония и Таиланд, внедрили программы для цифровых кочевников.



Для некоторых счастливчиков всегда есть возможность переехать в зарубежный офис, связанный с вашей текущей компанией, если ваш работодатель - международная организация, которая может спонсировать ваше проживание и работу за границей. Еще один вариант- подать на визу в стране, где ищут работников определенной профессии, рекомендуют гражданам США.



В 2024 году самыми популярными странами для переезда из США стали Антигуа и Бермуды, Португалия, Мальта, Греция, Испания.