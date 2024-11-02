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|Испанцы залепили грязью в глупые хари королю Филиппу VI и премьеру Санчесу. С криками "Убийцы!",
17:55 03.11.2024
Высшее руководство Испании некоторые жители Пайпорты в Валенсии встретили отнюдь неласково
Король Испании Филипп VI в сопровождении председателя правительства Педро Санчеса и главы кабмина автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. Некоторые жители населенного пункта Пайпорта встретили их криками "Убийцы!", а также попытались забросать их грязью.
Как передает газета ABC, монарх постарался успокоить недовольных и поговорить с ними. В результате визит главы государства в Пайпорту был прерван.