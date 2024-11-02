Известный Словацкий альпинист Гусерка погиб, спускаясь с горы Лангтанг-Лирунг в Непале

18:05 03.11.2024

Словацкий альпинист Гусерка погиб, спускаясь с горы в Непале

Спасатели обнаружили тело спортсмена на дне расщелины

Сергей ГАПЧУК



Словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время совершения спуска с горы Лангтанг-Лирунг в Гималаях в Непале, об этом сообщил новостной портал Sportweb.



По данным издания, 34-летний альпинист сорвался в расщелину во время спуска с горы, высота которой составляет 7 234 м. Спортсмен покорил ее 30 октября вместе с чешским альпинистом Мареком Голечеком, который сообщил спасателям о произошедшем ЧП.



В публикации отметили, что операция по спасению Гусерки продолжалась несколько дней и только совсем недавно спасатели смогли попасть на дно расщелины и констатировать смерть альпиниста.



Российская молодежь вместо отпуска уезжает жить и трудиться в монастырь: это новый модный способ отдыха

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября доставят в Россию тела погибших в Непале на горе Дхаулагири альпинистов. О гибели пятерых российских альпинистов во время восхождения на гору стало известно 8 октября.



28 октября были названы предварительные причины гибели группы опытных российских альпинистов в Непале. На высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров.