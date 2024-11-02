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|Известный Словацкий альпинист Гусерка погиб, спускаясь с горы Лангтанг-Лирунг в Непале
18:05 03.11.2024
Словацкий альпинист Гусерка погиб, спускаясь с горы в Непале
Спасатели обнаружили тело спортсмена на дне расщелины
Сергей ГАПЧУК
Словацкий альпинист Ондрей Гусерка погиб во время совершения спуска с горы Лангтанг-Лирунг в Гималаях в Непале, об этом сообщил новостной портал Sportweb.
По данным издания, 34-летний альпинист сорвался в расщелину во время спуска с горы, высота которой составляет 7 234 м. Спортсмен покорил ее 30 октября вместе с чешским альпинистом Мареком Голечеком, который сообщил спасателям о произошедшем ЧП.
В публикации отметили, что операция по спасению Гусерки продолжалась несколько дней и только совсем недавно спасатели смогли попасть на дно расщелины и констатировать смерть альпиниста.
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Как писал сайт KP.RU, 9 ноября доставят в Россию тела погибших в Непале на горе Дхаулагири альпинистов. О гибели пятерых российских альпинистов во время восхождения на гору стало известно 8 октября.
28 октября были названы предварительные причины гибели группы опытных российских альпинистов в Непале. На высоте около 7800 метров произошел срыв одного или нескольких участников, повлекший за собой последующее падение на глубину около 900 метров.