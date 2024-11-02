Советник президента Молдавии по нацбезу Секриеру обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента

18:18 03.11.2024

Советник президента Молдавии по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинил Россию в "массовом вмешательстве" во второй тур выборов президента в стране. По его словам, эти усилия могут "существенно повлиять на результат".



Господин Секриеру не уточнил, каким образом Россия "вмешивается" в голосование. По информации Reuters, полиция Молдавии усилила меры безопасности на втором туре голосования, чтобы избежать "масштабной схемы подкупа избирателей".



Действующий президент Молдавии Майя Санду заявляла после первого тура голосования, что в выборы пытались вмешаться "преступные банды" и планировали купить до 300 тыс. голосов. Позже Евросоюз обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения и подчеркнул, что Москва не пыталась и не имеет возможности вмешаться в электоральный процесс в Молдавии.



Сегодня, 3 ноября, в Молдавии проходит второй тур выборов президента. Во второй тур вышли Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур состоявшимся, так как минимальный порог явки избирателей в 20% был пройден.