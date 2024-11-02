|ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента
23:55 03.11.2024
Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков. Действующая глава государства Майя Санду набрала 49,19% голосов.
При этом бывший генпрокурор лидирует у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29% протоколов в автономии он получает 95,85% голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,72% после обработки 90% протоколов, тогда как Санду поддержали только 29,28%.
В Молдавии сегодня прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.