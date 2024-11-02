ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента

23:55 03.11.2024

Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии



МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 50,81%, следует из данных ЦИК после обработки 90% протоколов с избирательных участков. Действующая глава государства Майя Санду набрала 49,19% голосов.



