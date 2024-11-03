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Испания расплатилась с Украиной жизнями своих граждан, -Елена Караева
00:19 04.11.2024

03.11.2024

Елена Караева

Душераздирающие сцены в Валенсии, когда утопающих в мутных и мощных дождевых потоках людей пытались спасти (но не всегда успешно) обычные люди, не переменили ни риторику, ни интонацию, ни график работы высшей брюссельской и мадридской бюрократии. Как и сообщения о том, что крупнейшее наводнение, обрушившееся на средиземноморский порт Валенсии, унесло жизни более 200 человек.
Если что и может послужить иллюстрацией безответственности не только национальных (Мадрида, короля Филиппа VI и кабинета министров Педро Санчеса), но и наднациональных (Еврокомиссии) властей, так это стихийные бедствия или эпидемии.
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Около 500 человек могли погибнуть в Испании в результате наводнений

Пять лет назад накрывшая Испанию одной из первых стран общеевропейского блока волна заражений коронавирусной инфекцией демонстрировала нам ту же картину. Кабмин и его глава, бездарно провалив все, что только можно было провалить, по-прежнему у руля, и никто и никогда не осмелится задать вопрос по поводу их профессиональной компетентности. За неумение правительства точно и быстро реагировать жизнью заплатили без малого 122 тысячи человек.

Нынешняя экстренная погодная ситуация на испанском побережье могла случиться в любой стране ЕС и практически с тем же результатом: всякий раз, когда требуется принять нестандартное решение, совершить жесткий политический поступок, европейские властные элиты бегут от ответственности как черт от ладана. Они заранее знают, что им за это ничего не будет. А вот за проявление инициативы, пусть и спасая жизни самих же европейцев, можно получить по шапке.

Смешно слушать оправдания испанского премьера, который возлагает вину за "позднее оповещение населения Валенсии" на региональную власть, поскольку "таков закон". Не менее смешными выглядят заявления председателя Еврокомиссии, которая, пользуясь случаем, немедленно напомнила о важности "экологической повестки", как и о "борьбе с изменениями климата". Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС "готов предоставить Испании в распоряжение данные программы "Коперник". Не вдаваясь в детали.
Выполним работу за председателя Еврокомиссии и сообщим подробности.
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Пострадавшие от наводнения испанцы хотят подать в суд на работодателей

Когда власти любой европейской страны говорят, что дожди/снег/наводнения/пожары "застали нацию врасплох", они лгут.

Упомянутая фон дер Ляйен программа "Коперник" - не что иное, как мощная цепь спутников, ведущих сбор всех метеоданных 24/7/365, продающая сведения клиентам или по условию контрактов составляющая для них на основе математического анализа долговременный или кратковременный прогнозы погоды. Слова испанских властей о "непредсказуемой природе погодных катаклизмов" и девиз "Коперника" не спускать глаз с Земли противоречат друг другу.

Но не только программа "Коперник" предоставляет (или все-таки нет?) данные о возможных бедствиях стихии. У Североатлантического альянса, в котором Испания состоит с 1982 года, тоже есть метеослужба. Она столь существенна, что в структуре НАТО находится в перечне именно что военных агентств, по важности - сразу после РЭБ, но перед департаментом, занимающимся военной же океанографией.

Испанские или неиспанские власти и дополняющая их всех брюссельская бюрократия - это сообщество, которое не только не отвечает за безопасность и благополучие тех, кого они администрируют. Эти персонажи активно педалируют - прямо или косвенно - мысль о том, что в "райском саду" для его жителей никаких опасностей не существует. Собственно, это и есть квинтэссенция той "европейской мечты", которую ЕС удалось втюхать Киеву.
И вот тут на авансцену, вне зависимости от того, нравится или нет, врывается финансовая поддержка Украины, которую практически мгновенно после начала нашей СВО Мадрид предоставил Киеву.

Суммарно - это миллиарды и миллиарды евро. Военная техника, снаряды к ней и так далее. Все это деньги испанских налогоплательщиков. Средства не взяты в долг на международных финансовых рынках, а вынуты из казны.

Когда премьер Испании Санчес обвиняет региональные валенсийские власти, что те, дескать, опоздали с "оповещением об уровне угрозы", он, сам того не желая, говорит, что снимает с себя ответственность за случившееся, но не только. Глава кабмина Иберийского королевства таким способом еще и укоряет местную администрацию, что она "пожалела деньги". Второе обстоятельство - самое важное. Метеотревога и метеоугроза - всегда кругленькая сумма в евро. Поскольку предполагают приведение в готовность соответствующих экстренных служб. Траты, траты и траты. Это то, как подобные механизмы работают в ЕС.

И если у регионов нет средств для оповещения и последующих спасательных мероприятий, можно (и нужно) сегодня честно признать, что вряд ли эти регионы отказались бы от лишних сотен миллионов евро. Но лишние деньги были уже отданы Киеву.
Несложная арифметика, но о ней никто в ЕС сегодня не заикнется, разумеется. Потому что гораздо проще подстроиться под общую еэсовскую санкционную (в отношении России) кампанейщину, чем принимать решения, позволяющие спасать жизни своих же избирателей и налогоплательщиков.

Источник - ria.ru
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