Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане, - Д.Ашимбаев

00:24 04.11.2024

Что в имени тебе... Переименование городов вновь обсуждают в Казахстане

Д.Ашимбаев: Есть переименование ради здравого смысла. Например, когда при присоединении к городу новых районов оказываются одинаковые названия в пределах одного населенного пункта. Но превращать это в компанейщину или излишне идеологизировать было бы неправильно. Казахстан - многонациональное государство, здесь проживают представители десятков этносов, и отрицать их вклад было бы плевком в историю"

01.11.2024 / политика и общество



Анастасия Прилепская, orda.kz, 29 октября



По поводу предложения сенатора Нурторе Жусипа об изменении правил переименования населенных пунктов, об отмене советских и присвоении исторических названий городов и районов высказались эксперты, сообщает Orda.kz.



Пришел, увидел, переименовал

Не спрашивать жителей городов и сел, как называть их населенные пункты - с таким предложением выступил депутат Сената Нурторе Жусип. На семинаре "Национальная ономастика: поиски и опыт" сенатор заметил, что это целая проблема для ономастических комиссий - необходимость учитывать мнение граждан. Если слушать людей и принимать во внимание их голоса, то вопрос переименований никогда не решится, считает политик. Поэтому он предлагает правительству принять постановление о возвращении традиционных и исторических названий, в котором будут единые правила, а жителей того или иного города, района или аула спрашивать не будут.

Позицию сенатора в целом поддержал депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абил.

Он считает, что историческую топонимику в Казахстане необходимо восстанавливать, а проблемы с переименованием возникают из-за того, что ономастика стала объектом политических манипуляций.

"Нужно средствами ономастики продвигать современную символику, смыслы и образы независимого Казахстана. Это вопрос и формирования национальной - не в этническом, а в гражданском смысле - идентичности. Сохранение "советской" топонимики - не дань уважения истории, как пытаются это преподнести противники переименований, а явное проявление кризиса идентичности, средство сохранения визуальных и смысловых символов ушедшей эпохи, попытка остаться в комфортной среде "постсоветского мира". Почему уважение должно проявляться именно к советской эпохе? Почему мы забываем о досоветской эпохе, более богатой и глубокой?" - задается вопросом депутат.



Пережитки советского периода в современных городах вызывают как минимум недоумение, как максимум - возмущение, считает мажилисмен. В некоторых регионах сохраняются топонимы, связанные с политическими деятелями СССР, никак не связанными с Казахстаном, либо вообще активно продвигавшими политические репрессии.

"Как объяснить ребенку в городе Рудный, что означает название улицы "40 лет Октября"? Как объяснить наличие в Костанае улицы Урицкого, названной когда-то в честь большевика с довольно сомнительной репутацией? Какую воспитательную или мировоззренческую цель несет сохранение подобной топонимики?", - возмутился Еркин Абил.



И все же мажилисмен менее радикален чем сенатор: обсуждать названия городов и сел с их жителями можно, считает он, надо только изменить формат.

"Не нужно полностью отказываться от учета мнения граждан. Но изменений процедура требует, это точно. Она должна перейти из формата общих собраний, больше похожих на митинги, где прав тот, кто громче кричит, в формат экспертных обсуждений, где будут услышаны голоса специалистов. Участие местного сообщества обязательно должно быть, но в более современных и цивилизованных формах, нежели сегодня".



Я назову деревню именем твоим

Когда речь заходит об очистке топонимов от советских следов и возвращении исторических названий, немногие задумываются о подводных камнях, связанных с этим процессом. На местах возвращение к истокам часто оборачивается коррупцией, историческая память - неразборчивыми манипуляциями.

"Бывают случаи, когда протаскивают названия в честь родственников - никому не известных фигур или же в честь личностей, весьма неоднозначных. Готовы даже деньги платить за такое. В Костанае, например, были сообщения в прессе, что собрание жильцов одного района было подтасовано, туда завезли непонятных людей, которые продавили название улицы в честь неизвестно кого. Поэтому правила переименования ужесточаются, отдельные вопросы передаются на одобрение республиканской ономастической комиссии. Тем не менее, давление такое есть, многие хотят, чтобы переименовали улицу в честь них. Поэтому мнение населения остается немаловажным фактором, который нельзя игнорировать в угоду ономастическому зуду", - отметил политолог и историк Данияр Ашимбаев.



Говоря об исторических названиях, он отметил, что не все города Казахстана их имели. Иногда "возвращение к истокам" оборачивается просто подгонкой документов под благовидный предлог.

"Когда говорят о неких традиционных исторических названиях, на самом деле очень часто имеет место подтасовка фактов и документов. Допустим, город был создан во времена Российской империи, а историческое название к нему пытаются "приделать" от какого-нибудь соседнего урочища. Кызылжар, например, - это название местности, но город был основан как Петропавловск", - уточнил политолог.



По мнению Ашимбаева, разумное отношение к названиям не должно исключать роли всех этносов, участвовавших в истории страны.

"Есть переименование ради здравого смысла. Например, когда при присоединении к городу новых районов оказываются одинаковые названия в пределах одного населенного пункта. Но превращать это в компанейщину или излишне идеологизировать было бы неправильно. Казахстан - многонациональное государство, здесь проживают представители десятков этносов, и отрицать их вклад было бы плевком в историю".



Еще один немаловажный фактор - экономическая целесообразность. Эксперт напомнил, что переименования сопровождаются переоформлением документов, сменой вывесок, бланков, печатей. Самые большие сопутствующие расходы несет бизнес, их никто не компенсирует, местные бюджеты тоже самостоятельно меняют дорожные указатели и таблички с названиями. Не говоря уже о множестве невидимых обывателю бюрократических процедур, на которые потребуются ресурсы, время и силы. Не лучше ли направить все это на благоустройство города и решение проблем жителей?

Тема переименований периодически "всплывает" в Казахстане. Год назад эксперты уже анализировали вопрос внесения на карту одних имен и удаление с нее других. А в июле 2023 года предложение не спрашивать мнение жителей о переименовании их города уже появлялось на платформе "открытых НПА".



Так или иначе, переименования в Казахстане происходят, ономастика постепенно очищается от "советизмов". В сентябре с карты алматинской области убрали упоминания Коммунистического союза молодежи и Центрального исполкома Казахской ССР. Села КазЦИК и Комсомол теперь называются село имени Аскара Токпанова и Жайнак.

Одним их самых громких стало переименование поселка Ленинский в Павлодарской области в Атамекен. Родина рэпера Скриптонита официально сменила имя 21 января 2024 года - в день столетия смерти Владимира Ленина.