ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц

00:25 04.11.2024

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря



ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК.

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"Восемь стран ОПЕК+ [...] согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", - указано в материале.

Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.



ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.