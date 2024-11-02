|ОПЕК+ сдвинула выход из добровольных сокращений нефти еще на месяц
00:25 04.11.2024
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца декабря
ОПЕК+ сдвинула постепенный выход из добровольных сокращений добычи нефти на месяц, сообщил секретариат ОПЕК.
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"Восемь стран ОПЕК+ [...] согласились продлить добровольные корректировки добычи в ноябре 2023-го в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года", - указано в материале.
Решение приняли Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Ирак, Алжир и Оман. Эти страны объявляли о дополнительных добровольных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года.
ОПЕК+ ранее планировала начать постепенный выход из добровольных сокращений с октября, а потом решила начать это делать с 1 декабря.