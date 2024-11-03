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Курахово берут в клещи: "Центр" и "Восток" стремительно продвигаются навстречу друг другу, - Р.Маркуш
00:35 04.11.2024

Еще немного, и безумная нардепка Марьяна Безуглая потребует расстрелять Сырского
Радомир Маркуш
3.11.24
В Сети появились кадры с геолокацией, на которых виден флаг России, водруженный на крыше двухэтажного административного здания в Максимовке Волновахского района. Его установили бойцы группировки "Восток" - 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии. Отсюда до села Разлив, через которое проходит главная трасса снабжения гарнизона ВСУ в Курахово, чуть больше 10 км.

К тому же наши наступают на Курахово с юга широким фронтом, лишая врага шанса ударить во фланг. Стало известно об удачном штурме Катериновки и о зачистке Антоновки - населенных пунктов, расположенных вдоль реки Сухие Ялы.

"Штурмовики 33-го полка продолжают свою работу, преодолевая сопротивление противника в населенном пункте Антоновка на Кураховском направлении. Несмотря на ожесточенное сопротивление 79 бригады ВСУ, которая, прикрывшись мирным населением, оборудовала укрытия и огневые точки, наши парни профессионально выполняют свою задачу.

Единственное, что может спасти солдат противника от неминуемой гибели - это сдача в плен. Так и произошло. Итог: 4-х взяли в плен, 2-е отправились прямиком к Бандере", - рассказал Андрей Гимбатов, куратор штурмового отряда "Бессмертный Сталинград".

По данным "Военной хроники", основные усилия группировки "Восток" южнее Курахово направлены на ликвидацию "кармана" между Новоукраинкой и Богоявленкой. Примерно такой же "карман" был ликвидирован к северо-востоку от недавно взятого Шахтерского в Максимовке.

"В боях за Новоукраинку особо выделился отряд спецназначения СИГМА 40-й бригады морской пехоты. Его название созвучно с группой СИГМА пограничного спецназа ФСБ, созданного в середине 1990-х годов на базе сотрудников Альфы, но СИГМА ФСБ была расформирована в середине нулевых", - поясняет ВХ.

Таким образом враг, хоть и отчаянно сопротивляясь, вынужден отступать на север, причем прямо-таки спринтерскими темпами. Ликвидация "карманов", возникших в ходе трех прорывов, и выравнивание ЛБС создают благоприятные условия для продолжения стремительного наступления. Противник спешно "закапывается в землю" на линии Разлив - Сухие Ялы, понимая, что ее проламывание означает оперативную блокаду Курахово.

На севере Кураховского водохранилища, примыкающего к Курахово, ВС РФ стремятся достичь населенного пункта Старые Терны, двигаясь к нему как с севера, так и востока. По мнению обозревателя "Бильд" (Bild)* Юлиана Репке, армия РФ завершила захват "полукотла" в районе Кураховки, спустя месяц после освобождения Украинска. По его словам, за последние две недели на западе от Донецка шесть сел и около 50 кв. км территории перешли под контроль российских войск.

"Одновременно с этим ВС РФ подходят к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, из-под Угледара. Там за две недели захвачено около 200 кв. км территории и пять сел. Сейчас линия фронта проходит в селе Максимовка, в 15 км от водохранилища и города Курахово. На юго-восточном направлении российскими частями взято село Катериновка в 12 км от Курахово", - зрадничает Репке.

Ему вторит вырусь Богдан Мирошников, популярный в незалежной военный обзорщик: "Россиянин существенно продвинулся в сторону с. Разлив со стороны Ясной Поляны, до 2,5 км по глубине. На севере от Кураховского водохранилища русские дожимают Ильинку и пытаются пробить украинскую оборону в Вознесенке. От Максимильяновки на юг ВС РФ продвинулись примерно на 1 км. В районе Успеновки (ключевой перекресток на подходах к Курахово с юга) начались интенсивные накаты".

Посыпает голову пеплом работающий в интересах Пентагона самостийный эксперт Константин Машовец: "ВС РФ удалось овладеть городами Селидово, Красногоровка, частью Торецка и выйти на ближние подступы Покровска и Курахово, что создало оперативно-тактическое вклинение в систему обороны ВСУ на Донецком направлении, а также сформировало северный фланг Кураховского выступа".

На этом участке фактически сплошной застройки общее продвижение группировки "Центр" после овладения Авдеевкой составило 32−35 км.

Что касается группировки "Восток" ВС РФ, то за короткий срок ее войска не только полностью ликвидировали Угледарский плацдарм ВСУ на Волновахском направлении и овладели самим Угледаром, но и сформировали южный фланг для окружения Кураховской группировки ВСУ.

Именно поэтому в Киеве царит уныние, переходящее в истерику. В частности, нардепка Марьяна Безуглая вопит: "Ситуация в украинской армии катастрофическая, командование действует „вопреки здравому смыслу", а ВСУ грозит уничтожение". Она топает ножками и требует вывести силы вторжения из Курской области.

По ее словам, "сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчетов, даже из Patriot - всех отправляют в пехоту". Кроме того, в украинских войсках имеет место теневой оружейный рынок - любимчики Сырского продают боеприпасы сидящим на голодном пайке пiдроздiлам.

Похоже, даже янки махнули рукой на попытку как-то контролировать потоки вооружения. Хотя чему тут удивляться - "это же Украина, детка".

* "Bild на русском" Минюстом РФ признан иностранным агентом

Источник - ИноСМИ
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