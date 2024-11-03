В ЕС может появиться общеевропейская разведслужба

00:45 04.11.2024

Европейская комиссия в специальном докладе о противостоянии объединенной Европы будущим кризисам указывает на необходимость создания единой европейской разведывательной службы, в задачи которой входило бы противодействие, среди прочего, т.н. российским гибридным атакам на оперативном и стратегическом уровне.



Документ подготовлен бывшим президентом Финляндии Саули Ниинисте по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В нем подчеркивается, что новая служба будет собирать разведывательную информацию и обмениваться ею со спецслужбами стран-членов ЕС, но не станет вмешиваться в их непосредственную работу в вопросах национальной безопасности. В недрах общеевропейской разведки рекомендуется создать "антисаботажную сеть для помощи странам-членам в предотвращении акций саботажа и в реагировании на них".



Среди других рекомендаций в докладе - разработка юридических и административных механизмов для увеличения финансирования оборонной промышленности, в т.ч. продукции двойного назначения, через Европейский инвестиционный банк, усиление борьбы с миграцией на внешних границах ЕС и т.д.



Следуя в фарватере политики США, ЕС перешел к милитаристской политике и милитаризации собственной экономики. В Еврокомиссии впервые появилась должность комиссара по вопросам обороны. Ему поручено составить Белую книгу по оборонным проблемам, которая будет опубликована весной.



3.11.24