Казахстан ввел визу Neo Nomad для "удаленщиков"

00:52 04.11.2024

01.11.24

В Казахстане введен новый тип визы Neo Nomad для "современных кочевников" - зарубежных туристов, которые путешествуют, работая удаленно, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта республики.



Для получения визы иностранному гражданину необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода не менее $3 тыс. за пределами Казахстана. Также заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Новый визовый режим позволяет туристам находиться в стране до одного года, продолжая работать на зарубежные компании, указано в сообщении.



"Это не только позволит им погрузиться в культуру и жизнь страны, но и принесет Казахстану экономическую выгоду. Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге ($7,3 млн) в год, если визу получат 500 человек", - отметили в министерстве.



Визу запустили по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Она стала аналогом программы Digital Nomad ("Цифровой кочевник"), популярной в странах Европы. Виза цифрового кочевника предоставляется более чем в 50 государствах, каждое из которых устанавливает свои требования по доходу и сроку пребывания - обычно он варьируется от 6 месяцев до 2 лет.