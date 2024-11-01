Израиль, Иран И США. Клубок проблем, - katehon.com

00:55 04.11.2024 ИЗРАИЛЬ, ИРАН И США



01.11.2024

В этом треугольнике есть свои ястребы, настаивающие на эскалации, а также сторонники умеренного подхода

В прошлую пятницу Израиль нанес удар по Ирану тремя волнами, которые, как сообщается, были нацелены на его системы противовоздушной обороны и другую военную инфраструктуру в ответ на иранскую операцию "Правдивое обещание II", проведенную в начале октября. Этот иранский ракетный удар по Израилю был нанесен в отместку за то, что Израиль убил летом в Тегеране главу ХАМАС Исмаила Ханию, а затем лидера "Хезболлы" Сейеда Хасана Насраллу в Бейруте в конце сентября. Это было второе прямое нападение Ирана на Израиль после первого, совершенного в середине апреля.



Операция "Правдивое обещание I" стала возмездием за бомбардировку Израилем иранского консульства в Дамаске, и в ответ Израиль нанес очень незначительный удар по Ирану. Последнее нападение Израиля было гораздо более масштабным, но большинство наблюдателей по-прежнему считали его сдержанным. В преддверии этого были распространены сообщения, в которых утверждалось, что Израиль планирует нанести удар по важнейшей инфраструктуре Ирана, включая его единственную атомную станцию и нефтеперерабатывающие заводы, но затем появились другие сообщения, в которых утверждалось, что США категорически против этого.



The Wall Street Journal, Reuters и другие впоследствии ссылались на неназванные источники в администрации, сообщая о том, как США якобы повлияли на Израиль, чтобы тот скорректировал и ограничил свои атаки. Оба вышеупомянутых издания также утверждали, независимо друг от друга, что США согласились разместить в Израиле одну из своих семи систем противовоздушной обороны (THAAD) перед последним нападением, после того как Израиль согласился на просьбы США. Предположительно, это было сделано для того, чтобы удержать Иран от полномасштабного ответа.



Офис премьер-министра Израиля Биньямина "Биби" Нетаньяху отрицал, что США повлияли на цели, по которым был нанесен удар Израилем, но есть основания полагать, что эти сообщения до и после атаки являются точными. Следует пояснить, что США очень обеспокоены значительной эскалацией, которая может выйти из-под контроля и перерасти в полномасштабную войну, что подвергнет испытанию концепцию "взаимно гарантированного уничтожения" (MAD) между Израилем и Ираном. Такой сценарий был бы катастрофическим для стратегических интересов США.



Ожидаемый сбой в региональном экспорте энергоносителей нанесет ущерб мировой экономике, что приведет к тому, что ее ведущие торговые партнеры вступят в серьезную рецессию, которая затронет и США, поскольку они больше не смогут приобретать большую часть товаров и услуг, производимых их зависимой от экспорта экономикой. Хуже того, считается, что США сейчас возглавляет коллективное руководство, и так продолжается некоторое время из-за слабоумия их номинального главнокомандующего, что является невыгодным положением для ведения войны.



Трудно представить, что США не примут ответных мер, если Иран нанесет удар по их региональным военным объектам в рамках ранее упомянутого сценария тотальной войны, что, вероятно, произошло бы в этом случае, и то же самое относится к тому, что они не останутся в стороне, если существованию Израиля будет угрожать серьезная опасность. Вышеупомянутая последовательность событий может начаться, если Израиль пересечет неоспоримые красные линии Ирана, нанеся ущерб его экономике путем нанесения ударов по критически важной инфраструктуре и даже рискуя вызвать ядерную катастрофу, нанеся удар по единственной атомной станции.



Существует философская школа, которая утверждает, что Биби настолько идеологически помешан, что готов рискнуть всем вышеперечисленным, чтобы манипулировать США и заставить их уничтожить Иран от имени Израиля и по его указке посредством сокрушительного первого удара, который значительно снизил бы вероятность того, что MAD подвергнется испытанию. Какими бы убедительными ни казались аргументы в поддержку этой точки зрения, факт остается фактом: Биби, в конечном счете, не пересек неоспоримые красные линии, которые были очерчены Ираном, и вместо этого сдержал себя.



Уходящий президент США Джо Байден, который является номинальным представителем коллективного руководства США, также заявил, что надеется на то, что дальнейшей эскалации конфликта не будет ни с одной из сторон. Те, кто стоит за ним, не только хотят избежать наихудших сценариев, которые были изложены, но и знают, насколько непопулярен Израиль сегодня у многих американцев, особенно у демократов. Чрезмерное потворство этому может подтолкнуть мусульман в колеблющихся штатах либо пропустить выборы, либо проголосовать за третьи партии в знак протеста.



Вполне возможно, что неспособность администрации Байдена обуздать Израиль на ранних этапах своей кампании в Газе, которая с тех пор переросла в региональную войну между Израилем и Сопротивлением с катастрофическими гуманитарными последствиями для мусульман Западной Азии, может стать причиной переизбрания Дональда Трампа на следующей неделе. Таким образом, предвыборный контекст нельзя игнорировать при анализе политики США в отношении последнего нападения Израиля на Иран, а также связанных с ним израильских и иранских военных расчетов.



Значительная региональная эскалация, которая выйдет из-под контроля перед выборами, может легко вернуть президентство Трампу, который проводит предвыборную кампанию на платформе прекращения всех иностранных войн и недопущения втягивания Америки в какие-либо будущие войны, что является еще одной причиной осторожности администрации Байдена. Также имела место подозрительная утечка разведывательной информации США о предполагаемых планах Израиля за несколько дней до последнего нападения, которая могла быть совершена либо диссидентом, либо с целью показать Израилю, кто в доме хозяин.



С точки зрения Израиля, администрация Байдена далеко не так надежна, как большинство предыдущих, однако Израиль также не хотел ждать до середины января, когда сравнительно дружелюбный Трамп, возможно, вернется к власти, чтобы отомстить Ирану за "операцию "Правдивое обещание II"". Прошло более трех месяцев с момента последнего нападения Ирана, или, по-другому, более четверти года, что в два раза дольше, чем Иран ждал, прежде чем нанести ответный удар Израилю за убийство Хании в Тегеране.



Промежуточный период, как и следовало ожидать, будет характеризоваться все более лихорадочными спекуляциями о слабости Израиля, которые могут еще больше деморализовать его население и, таким образом, усилить давление на Биби с целью заставить его согласиться на компромисс для прекращения региональной войны Израиля с Сопротивлением или, по крайней мере, его компонента в секторе Газа. Трамп также может не быть переизбран, что приведет к еще большей ненадежности администрации Харрис, которая, вероятно, также будет возглавляться тем же коллективным руководством, что и администрация Байдена.



Ожидание более месяца, чтобы нанести ответный удар по Ирану, также выглядело бы плохо с точки зрения Израиля, и именно поэтому он хотел атаковать раньше этого срока, чтобы дать понять, что операция "Правдивое обещание II" неприемлема. Еще немного и Иран начнет думать, что Израиль слабее, чем он есть на самом деле, и это, возможно, приведет к "операции "Правдивое обещание III"" даже без предшествующей ей другой крупной израильской провокации. Как и у Ирана, у Израиля также есть несколько бесспорных красных линий, которые он не хочет пересекать, поскольку тоже предпочитает не испытывать судьбу.



Иран дал понять масштабами операции "Правдивое обещание II" и заявлениями СМИ, что он может уничтожить всю критически важную инфраструктуру Израиля, если будут пересечены его собственные неоспоримые "красные линии", но ястребиные элементы в его руководстве могут успешно выступить за нанесение первого удара. Единственным возможным способом сдержать их было для Израиля нанесение ответного удара в течение месяца после "операции "Правдивое обещание II"" и, следовательно, до выборов, вместо того, чтобы ждать победы Харрис или даже возвращения Трампа к власти, если он победит.



Более того, Трамп разозлился на Биби после того, как израильский лидер поздравил Байдена со скандальными президентскими выборами 2020 года, а также заявил, что Биби "справедливо подвергся критике" за нападение ХАМАС 7 октября. Поэтому Биби, возможно, не хотел ждать более четверти года, прежде чем принять ответные меры против Ирана в случае победы Трампа, поскольку вполне возможно, что Трамп уже не будет так дружелюбно относиться к Израилю, как раньше. Он и те, кто его окружает, выступают жестко против Ирана, но, возможно, они не захотят развязывать против него войну.



Трамп - бизнесмен, который больше заботится о заключении сделок и поддержании торговли, к тому же у него есть зуб на Биби, несмотря на то, насколько он обязан сионистским донорам, поэтому нельзя считать само собой разумеющимся, что он поддержал бы Израиль, если бы это спровоцировало значительную эскалацию в отношениях с Ираном, чтобы привлечь США на сторону Израиля. Однако в то же время Иран видит все совершенно по-другому. Он никогда не простит ему санкционирования убийства генерал-майора Кассема Сулеймани и выхода из ядерной сделки СВПД.



Его стратегия "максимального давления" привела к большим экономическим трудностям для иранского народа, что, в свою очередь, изменило некоторые его представления и, таким образом, косвенно сделало возможным избрание "умеренного"/"реформистского" Масуда Пезешкиана после неожиданной смерти бывшего президента Ибрагима Раиси в мае. Многие региональные проблемы, с которыми сталкивается Иран в настоящее время, можно отнести к администрации Трампа. Хотя администрация Байдена по-прежнему поддерживает Израиль, она также пыталась оказать давление на Израиль и возобновить диалог с Ираном.



Этот фон помогает понять контекст военных расчетов Тегерана после последнего нападения Израиля. Иран подтвердил свое право на ответные меры в целях самообороны, но он также может подождать до окончания выборов, чтобы избежать содействия возможному возвращению Трампа на свой пост, если это приведет в действие ранее описанные наихудшие сценарии, будь то непреднамеренно или намеренно. Тем не менее, в его собственном руководстве, как и в руководстве Израиля, также есть ястребиные элементы, и они могут обосновать необходимость нанесения первого удара.



То же самое относится и к Израилю, а это означает, что наибольшую угрозу существенной эскалации, выходящей из-под контроля и перерастающей в полномасштабную войну с беспрецедентными глобальными последствиями, представляют соответствующие ястребы каждой из сторон, с которыми приходится справляться их собственным правительствам и сравнительно более умеренным элементам другой стороны. США также должны сыграть свою роль в этом, поскольку они не хотят, чтобы кто-либо из них делал что-либо, что могло бы подбодрить ястребов друг у друга и привести к наихудшему сценарию, которого они заинтересованы избежать.



Таким образом, наилучший сценарий, вероятность которого невозможно с уверенностью оценить из-за непрозрачности бюрократических структур, принимающих решения во всех трех странах, заключается в том, что Иран ответит на последнюю атаку Израиля только косвенно, через своих союзников по Оси сопротивления, вместо того, чтобы нанести симметричный или несопоставимый ответный удар. Не имеет значения, произойдет ли это до или после президентских выборов в США, поскольку на Байдена, Харрис и Трампа будет оказано давление, чтобы они вмешались в военные действия, если их региональные силы подвергнутся нападению или Израилю будет грозить уничтожение. Источник - katehon.com

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