Долой монархию: Австралия присоединяется к борьбе с колониализмом Британии, - Олег Сергеев

00:58 04.11.2024 3.11.2024 | ОЛЕГ СЕРГЕЕВ



Исторические прецеденты борьбы белых граждан с британскими колонизаторами становятся все более востребованными



Минувший октябрь стал крайне тяжелым для международного престижа Великобритании. Сначала бывшие британские колонии из Америки и Африки потребовали от Лондона репараций за эпоху работорговли (сумма компенсации может достичь $24 трлн., для сравнения: годовой ВВП Британии - $3,4 трлн.). Затем в Австралии британского короля Карла III встретили масштабные антимонархические выступления. Дошло до распространения карикатур с обезглавливанием британского монарха.



Начавшийся съезд лидеров Британского Содружества, проходящий раз в два года, сходу оказался провальным. Лидеры Индии и ЮАР предпочли отправиться на саммит БРИКС в Россию. Проигнорировала британский съезд и Шри-Ланка, также подавшая заявку на членство в БРИКС. Даже Канада не стала отправлять на съезд ни премьера Трюдо, ни главу МИД… Одно из следствий – премьер-министр Великобритании К. Стармер был не просто вынужден существенно сократить свое турне. Но и решил лишний раз не посещать Австралию, чтобы не провоцировать очередную волну антибританских протестов.



Причина – октябрьский вояж в Австралию монарха Великобритании Карла III вылился в колоссальный скандал, в результате которого выяснилось, что податному населению далекого континента есть что предъявить и королевской особе, и британским колонизаторам. Причем предъявляют эти претензии не только остатки аборигенов, жестоко уничтожавшихся в свое время британцами, но и потомки белых переселенцев. Включая весьма статусных политиков.



Отдельные сенаторы даже попытались сорвать выступление британского монарха в парламенте, выкрикивая лозунги с требованием избавиться от колониального статуса Австралии: "Вы совершили геноцид против моего народа! Верните нам нашу землю! Верните, что вы у нас украли! Наши кости, черепа, наших детей, наш народ! Вы уничтожили эту землю! Дайте нам договор. Мы требуем договор. Вы – мор для нас! Это не твоя земля! Не твоя земля! Ты не мой король!"



На распространившихся в интернете видео встречи короля хорошо видно не только как охрана моментально уволакивает с приема за дверь возмущенных подданных короны женского пола, но и выражения лиц монаршей семьи, характеризующие их "восторг" от австралийского гостеприимства. Опубликованные медиа Австралии карикатуры с обезглавливанием Карла III этот нестрой, разумеется, не улучшили.



По мнению экспертов, в Австралии находящиеся у власти лейбористы таким настроениям фактически попустительствуют, хотя с вопросом о проведении референдума о сохранении монархии пока не торопятся. Отношение к Карлу III с его коррупционными скандалами на континенте в целом весьма скептическое – лишь 40% австралийцев признают короля своим правителем.



В начале 2024 года более ста тысяч человек вышли на митинг за переименование "Дня Австралии", в который отмечается основание первой британской колонии, в "День вторжения колонистов". Митингующие скинули монументы съеденному некогда аборигенами Джеймсу Куку и королеве Виктории.



Резко обострились и баталии вокруг планов США превратить Австралию в военный таран и полигон против Китая. Вопрос сохранения монархии превратившийся в еще один камень преткновения, стараются увязать с целым рядом проблем и претензий. Королевскую семью Британии уже не просто обвиняют в организации геноцида коренных народов Австралии. Прореспубликанские активисты призывают к отказу от монархии вообще и предоставлению особых прав коренным народам, а также выплате Лондоном репараций за колониализм.



Как следствие, австралийское общество сегодня расколото как никогда. И этот раскол только усиливается. В результате земля Австралии, начавшая гореть под ногами у Карла III и премьера К. Стармера даже в ходе рутинных турне, может вспыхнуть и посерьезней. Тем более что и исторические прецеденты борьбы белых австралийцев с британскими колонизаторами также имеются.



В качестве примера можно вспомнить историю семьи австралийского бушрейнджера Неда Келли (1855–1880 гг.) – народного героя и австралийского борца с британским колониализмом. "Правосудие" Британской колониальной империи всегда отличалось особой жестокостью – смертная казнь или огромные сроки за незначительные преступления для него были нормой.



Отец Неда Келли был отправлен на одну из жесточайших каторг своего времени на Тасманию, якобы за кражу двух свиней. Отсидев 5 лет, он женился и остался в Австралии. Но через несколько лет его обвинили в краже теленка и посадили в тюрьму, откуда живым он уже не вышел.



Взросление в таких условиях не способствовало воспитанию в юном Неде и его семи братьях и сестрах уважения к имперским властям. Тем более что проблемы с "законом" у сироты начались уже с 12 лет – зачастую Неда обвиняли уже только в силу семейной репутации. В 16 лет его посадили на три года. Из тюрьмы он вышел убежденным врагом власти британского короля.



Согласно легенде, в 18 лет Нед Келли "создал семейную банду", занявшуюся угонами, клеймлением и продажей скота (быков). В банде, согласно этой версии, якобы состояла вся семья Келли, включая пожилых мать и отчима! В 1878 году в дом Келли наведался местный сверхчестный констебль Фицпатрик с намерением допросить братьев о пропаже скота в округе. Однако, по словам самого полицейского, оказавшегося в дребезги пьяным, его почему-то встретили стрельбой. Причем стреляли все мужчины семьи Келли, но ранили его только в руку. А потом этот честный хранитель законов империи вдруг погиб.



Версия семьи Келли отличалась от вышесказанного существенно: констебль домогался младшей сестры Неда Элен, за это и был убит совком для золы матушкой Келли. А Элен Келли была схвачена подельниками покойного и посажена в тюрьму. Поскольку Австралию изначально населял народ крайне суровый, обиду просто так не спускавший, братья Келли устроили засаду на причастных констеблей и перебили их в перестрелке.



Окружной суд тут же объявил семью Келли вне закона и выставил награду за их головы. В ответ на это семья с особой дерзостью и изяществом ограбила два имперских банка. Причем во время ограблений парни Келли поили банковских клерков алкоголем, полицейских заперли в клетки, а сами, нарядившись полицейскими, устроили на улицах города джигитовку. Опустошив кассы, они сожгли все долговые расписки горожан и фермеров.



Чтобы противостоять имперским силовикам, семья Келли смастерила себе специальные железные доспехи из сельхозинвентаря, превратившись в своего рода австралийских рыцарей антиколониальной борьбы



Такое удальство и идущая на пользу согражданам борьба с британскими колонизаторами быстро сделали Неда Келли народным героем Австралии. У "австралийского Робин Гуда" оказалось множество добровольных помощников – ему сообщали о полицейских облавах, передвижениях почтовых карет и золотых караванах.



На волне этой популярности Нед написал открытое письмо к населению Австралии, в котором призывал всех колонистов выступить против королевских властей (до 1930 года это письмо официально не публиковалось, однако народ переписывал его от руки и распространял его в списках).



Письмо-манифест изменило ситуацию коренным образом: Келли теперь даже официально больше не был уголовником, он стал опасным мятежником, бросившим вызов империи. Колониальные власти мобилизовали всю полицию Австралии для поимки Неда и его братьев. Констеблей погрузили в поезд и отправили в район, где действовали Келли.



Те пугаться и прятаться даже не думали – они просто разобрали железнодорожные пути, пустили поезд под откос, а выживших силовиков перестреляли. Затем семья Келли захватила город Гленроэн, всех местных сторонников короля согнали в отель. Однако последние успели предупредить силовиков, и те сумели застать братьев Келли врасплох, окружили в этом отеле и подожгли. Келли многократно превосходившим их численно силам противника не сдавались и отстреливались даже во время пожара.



Во время попытки прорыва из уже объятого пламенем здания Нед Келли был ранен и захвачен живым. Доспехи не смогли защитить его ноги. Жители Австралии собрали более 32.000 подписей под петицией о помиловании Неда Келли. Ее подписал даже сам губернатор Мельбурна. Однако королевский суд Британской колониальной империи был непреклонен и слишком скор. Судья завершил оглашение приговора словами: "Пусть Бог помилует вашу душу", на что Келли ответил: "Рискну пойти немного дальше и предположу, что мы с вами еще увидимся там, куда я отправлюсь". Эдвард Келли был повешен в Мельбурне как опасный бунтовщик. Ему было всего 25 лет.



Сегодня многие австралийцы считают Неда Келли национальным героем и борцом за справедливость против британской колониальной администрации. После получения Австралией независимости Неду Келли был установлен памятник возле места его последнего боя. Источник - fondsk.ru

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