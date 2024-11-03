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Диета из нефти. Где Казахстану найти инвестиции и альтернативные источники энергии, - Orda.kz
06:41 04.11.2024

Всевышний, наука и нефть: где Казахстану найти инвестиции и альтернативные источники энергии
03 ноября 2024
Артем Волков
coverИзображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Астане прошел бизнес-форум Dialogue Investment Forum, где эксперты обсудили будущее нефтегазовой отрасли в Казахстане в условиях глобального перехода к чистой энергетике. Спикеры сошлись на том, что необходима модернизация отрасли, увеличения инвестиций в геологоразведку и поддержания баланса между интересами государства и бизнеса. А еще в очередной раз напомнили, кому принадлежат казахстанские недра. Подробнее в материале Orda.kz.

Диета из нефти
Советник президента и экс-министр энергетики Болат Акчулаков на форуме инвесторов высказался о трансформации нефтегазовой отрасли и о необходимости создания устойчивого инвестиционного климата для этой сферы.

Он отметил, что индустрия претерпевает изменения под влиянием климатических вызовов, и что Казахстан стремится к углеродной нейтральности к 2060 году. Этот переход сложен и требует соблюдения баланса между интересами государства и инвесторов.

Акчулаков подчеркнул важность справедливого распределения доходов от природных ресурсов:

"По Конституции недра принадлежат народу. Мы должны учитывать социальные аспекты, такие как справедливое распределение доходов этих проектов между инвестором и государством".
Для этого, по мнению советника, необходима поддержка и развитие местных поставщиков и производства, что также играет значительную роль в инвестиционном климате. Еще один важный аспект - наращивание разведанных запасов нефти.

"Если сегодня не заниматься, допустим, геологоразведкой, не заниматься приростом активов, то есть коэффициента разрабатываемых запасов к приращенным, то мы можем столкнуться с нехваткой ресурсной базы",
отметил он, подчеркивая, что стабильные запасы важны для крупных заводов и предприятий.
Сегодня Казахстан использует только пятую часть от добываемых 100 миллионов тонн нефти, а остальные 80 % идут на экспорт.

"Если рынки, куда мы экспортируем свое углеводородное сырье будут слишком быстро переходить на зеленую энергию, может возникнуть риск отсутствия спроса на наши ресурсы",
предупредил он.
По его словам, надеяться нужно не на стечение обстоятельств, удачу или высшие силы. Решающая роль в энергетическом переходе за наукой и новыми технологиями.

"Я всегда говорю, что помимо Всевышнего, я верю в науку. Наука должна дать новый тренд, который позволит использовать полезные ископаемые и находить альтернативные решения для энергетики",
заявил Акчулаков.
Завершая выступление, он подчеркнул, что развитие инвестиционного климата требует гибкости и готовности к инновациям, которые могут улучшить использование природных ресурсов и поддержат устойчивость сектора в долгосрочной перспективе.

Фото: Orda.kz
Что мешает нефтедобывающему потенциалу страны
Генеральный директор ассоциации Kazenergy Жандос Нурмаганбетов утверждает, что объем инвестиций в геологоразведку в Казахстане сокращается, причем довольно заметно: с 1,2 млрд долларов в 2013 году до 320 млн долларов в 2023 году. Это снижение связано с тем, что большинство средств направлено на разработку уже действующих проектов, а не на открытие новых месторождений, что вызывает опасения по поводу будущих объемов добычи нефти.

Нурмаганбетов отметил, что добыча в основном осуществляется на крупных месторождениях - Кашаган, Карачаганак и Тенгиз, которые обеспечили две трети объемов казахстанской нефти в 2023 году. Независимые компании, напротив, вынуждены снижать объемы добычи, поскольку их обязательства по поставкам нефти на внутренний рынок по низким ценам ограничивают возможность инвестировать в новые участки и исследования.

Эксперт подчеркнул, что нефтегазовый сектор остается важнейшей частью экономики Казахстана: в 2023 году его вклад в ВВП составил более 16 %. В 2024 году планируется добыча еще большего объема – 95,4 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа, значительная часть которых будет направлена на экспорт.

"Для полномасштабной реализации нефтедобывающего потенциала Казахстана необходимо развивать перспективные направления, которые позволят повысить уровень добычи в стране и привлечь дополнительные иностранные и внутренние инвестиции. Это внедрение новых технологий добычи с целью повышения нефтеотдачи, разведка и добыча нетрадиционных углеводородов, вовлечение в разработку малых, удаленных от инфраструктуры месторождений и обособленных залежей с запасами до 300–500 тыс. тонн, развитие нефтегазохимических производств и либерализация рынков нефти",
подчеркнул Нурмаганбетов.
Время реформ
Исполнительный директор Energy Monitor Нурлан Жумагулов на бизнес-форуме Dialogue Investment Forum поднял вопрос о поддержке казахстанских производителей в сфере закупок крупных нефтяных операторов, таких как NCOC и ТШО. Он отметил, что исторически компании предпочитают импорт товаров, что связано с освобождением от внутренних налогов и пошлин, делая закупки за рубежом финансово выгоднее, чем у местных поставщиков.

"Почему долгое время крупные операторы, такие как NCOC, КПО и ТШО, не закупали товары, произведенные в Казахстане? Это связано с тем, что у этих компаний есть определенные преференции по контрактам. В частности, при импорте товаров NCOC и ТШО освобождаются от внутренних пошлин и НДС, что делает импорт более выгодным. Они не стремятся покупать продукцию казахстанских заводов, которые оплачивают импортные пошлины на сырье и НДС, что приводит к высокой цене продукции казахстанских заводов",
объяснил Жумагулов.
Для изменения ситуации он призвал к реформам и улучшению условий закупок. В частности, расширить список продуктов, которые подлежат стимулированию местных закупок, чтобы поддержать отечественную промышленность.

На форуме инвесторов в Астане советник президента и экс-министр энергетики Болат Акчулаков обсудил контроль за ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах и улучшение системы госзакупок. Он подчеркнул, что вопросы ремонта касаются не только Атырауского НПЗ, но и всей отрасли, и что качество ремонтных работ зависит от подрядчиков и уровня подготовки инженеров. Акчулаков отметил необходимость оперативных закупок для срочных ситуаций и добавил, что для плановых ремонтов применяются правила "Самрук-Казына", которые со временем оптимизируются.

Также Акчулаков высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане и поддержал идею международного консорциума. Он отметил, что Казахстан - крупнейший поставщик урана и стремится развивать полный цикл производства топлива, за исключением обогащения. В качестве потенциальных партнеров в строительстве АЭС рассматриваются Россия, Франция, Китай и Южная Корея.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730691660


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