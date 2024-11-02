Без общемирового катаклизма и новых темных веков эпохи в истории человечества, - Андрей Школьников

06:49 04.11.2024

Без общемирового катаклизма и новых темных веков

эпохи в истории человечества

Андрей Школьников



Редуцирование периодов и эпох в истории человечества до экономических и/или общественных формаций вносит существенные искажения и не позволяет учитывать уникальность отдельных культур. Более сложные общества не обязательно побеждают в столкновении, как нет никакой гарантии, что потомки воинственных варваров-захватчиков уже в следующем поколении не растворятся в покоренном народе. Однако, на долгом временном горизонте более сложные общества имеют приоритет.



Историю человечества можно разделить на следующие крупные, основные этапы, которые часто встречаются в периодизации:



▪️ неолит - от начала голоцена до 3,5 тыс. лет. до н.э.;



▪️ бронзовый век, древние царства (Египет, Шумер, Хараппа) – до XII в. до. н.э.;



▪️ железный век, античность – до III-IV в. н.э.;



▪️ средние века – до XVI в.;



▪️ эпоха модерна, капиталистического расширения, научно-технического прогресса – до середины XXI в.



Если рассмотреть общие принципы этапа развития человечества (см. рисунок), то первоначально происходит накопление научных, социальных и духовных открытий, формирование новых отношений, которые изначально не рассматриваются перспективными и прорывными. Железо было известно весь бронзовый век, но не использовалось широко, многие капиталистические принципы были присущи торговле еще в античные времена, монотеизм был знаком во времена античности и т.д. Лишь в новой эпохе эти ранее периферийные и даже маргинальные элементы смогли развернуться и стать основой нового этапа.



После накопления и формирования фундамента, запускался новый этап, который был характерен резкими, взрывными и массовыми изменениями, со временем качественно поднимающими передовые державы и общества на недостижимый для живущих на старых принципах уровень. До XVII в. Европа, Ромейская империя и Русь не имели никаких преимуществ перед кочевниками и исламскими странами, но в эпоху модерна картина изменилась кардинально. Европейские колониальные империи в XVIII-XIX вв. подмяли под себя весь мир.



Далее развитие резко замедляется, но не останавливается, постепенно появляются периферийные, догоняющие страны, что начинают копировать лидеров, собственно, большая часть мира в XX в. пыталась повторить путь научно-технического прогресса в капиталистическом или системном антикапиталистическом / советском варианте. По мере развития культуры доходят до естественных пределов, преодоление которых требует слома, революционных изменений базовых отношений, но передовые и самые сильные совершенно не спешат делать подобное, переходя в застой, стагнацию и накопление проблем.



Передовые общества проходят порог хрупкости (см. рисунок), который определяется базовыми, родовыми ограничениями, и переходят в состояние колосcа на глиняных ногах. Для последнего характерно определенное сопротивление внешним факторам и игнорирование изменений, но в некоторый момент случается идеальный шторм, когда несколько негативных воздействий и факторов накладываются друг на друга. Именно так случилось во время коллапса бронзового века, ровно так происходит сейчас, когда принципы капиталистического расширения перестали работать. В момент завершения развития этапа передовые, наиболее развитые общества рушатся, но бывают и исключения. В настоящее время многие общественные процессы стали понятны и даже управляемы, мир стал более связан, где раньше был бы катаклизм, вполне может хватить катастрофы.



Крах лидеров предыдущего этапа не сразу ведет к запуску и усилению форм следующего этапа, так между бронзовым и железным веком было несколько темных веков. После гибели Микенской, Хеттской, Хараппской / Индской цивилизации, как и культур Междуречья несколько столетий был провал, Египет с трудом выжил, но стал другим. В то же время, переход между Средними веками и Эпохой модерна был относительно плавным, в течение большого XVI в., века войн и катастроф в Европе.



После катаклизма и падения самых влиятельных стран эпохи, открывается окно возможностей не только для пионеров нового этапа, но и держав / культур второго эшелона предыдущего этапа. У последних возникает соблазн законсервировать свое состояние, замедляя развитие. Индия стала реликтом античности, Китай, исламские страны и кочевники каждый по-своему пытались сохранить средние века, отбиваясь от растущего европейского внимания. Однако, если бы переход в эпоху модерна не был столь быстрым, Европа могла и не пережить становления Османской империи, получив наш вариант Золотой орды, но сложилось именно так.



Исходя из проявленных трендов, переход в новую эпоху в середине XXI в. будет плавным, без общемирового катаклизма и новых темных веков. Не всегда нужно искать параллели и циклы. Для примера, античность длилась 1,5 тысячи лет, средние века – 1,2 тыс. лет, а эпоха модерна – всего 4 столетия.



И, да, если бы сталинские принципы построения общества не были свернуты, то во второй половине XX в. были все шансы увидеть контуры новой, посткапиталистической эпохи, а теперь есть варианты…