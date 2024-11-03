Потешная веселушка. Победа Харрис будет означать четвертый срок Обамы - Wall Street Journal

11:21 04.11.2024 The Wall Street Journal

США



Победа Харрис будет означать четвертый срок Обамы

WSJ: у Камалы Харрис нет ни политического опыта, ни решительности



У кандидата от Демократической партии Камалы Харрис нет ни политического опыта, ни перспективной программы, пишет WSJ. По мнению авторов, вице-президент не сможет вести удачную внешнюю политику, но за нее все равно голосуют, так как Трамп слишком нестабилен.



Во внутренней политике Харрис не принадлежит к центристам. Если говорить о международной политике, то она, похоже, не готова к предстоящим вызовам.



Примечание редакции: газета Wall Street Journal не поддерживает кандидатов в президенты с 1928 года. Наша традиция - обобщать информацию о кандидатах от основных партий в отдельных редакционных статьях. Мы начнем с Камалы Харрис.



Нужно восхищаться смелостью демократов. Больше года они утверждали, что явно угасающий Джо Байден психически здоров для того, чтобы проработать еще четыре года. Когда на июньских дебатах его состояние стало очевидным, в партии совершили поворот на 180 градусов и назначили своим кандидатом его вице-президента, заявив при этом без тени смущения, что Харрис каким-то образом символизирует "новый путь вперед".



Республиканцам никогда не удавалось добиться такого успеха. И, в конце концов, Харрис также не удалось этого сделать, если верить ей на слово. Отвечая восьмого октября в программе "Взгляд" на вопрос о том, что она хотела бы изменить, с учетом последних четырех лет, верный номер два мистера Байдена ответил: "Ничего в голову не приходит". Это была самая правдивая фраза, сказанная в ходе заметно нечестной и удручающей предвыборной кампании с обеих сторон.



Харрис позиционирует себя как новатора, апеллируя в основном к своей биографии. Однако в плане политики и создания коалиции она представляет собой нечто повторяющееся, причем не только за последние четыре года. Ее кандидатуру лучше всего рассматривать как попытку продолжить прогрессивную политическую волну, которая началась в 2006 году с поражения Республиканской партии в Конгрессе. Все это накатилось как цунами во время финансового кризиса 2008 года. Она баллотируется на четвертый, по существу, переходящий срок Барака Обамы.



Это не означает, что она не обладает политической привлекательностью. Харрис провела достаточно эффективную кампанию в сжатые сроки и победила Дональда Трампа в их единственных дебатах. В случае избрания она привнесет на президентский пост больше энергии, чем Байден. Кроме того, ее слова о будущем Америки звучат оптимистично и даже патриотично.



Однако мы напрасно искали признаки того, что она откажется от прогрессивных излишеств, которые определяют нынешнюю Демократическую партию, или хотя бы умерит их. Поддержка ее кандидатуры республиканцами, выступающими против Трампа, не является ярким примером, поскольку эта поддержка основана исключительно на ненависти к Трампу. Символическое назначение в ее кабинет представителей республиканцев мало что изменит, если только это не затронет руководящие посты.



В области внутренней политики она предлагает больше "байденомики". Однако без соответствующего ярлыка. Она стремится расширить систему государственных пособий до масштабов, превышающих даже те, что есть у Байдена: уход за престарелыми и детьми, обеспечение жильем, принятие более широкого закона о доступном здравоохранении и многое другое. Предлагаемое ею увеличение налогов почти такое же существенное, как и у Байдена, - более четырех триллионов долларов за десять лет. Она демонстрирует все признаки стремления к расширению и ускорению мер по защите климата, которые отпугивают инвестиции за счет огромных затрат налогоплательщиков, но не приносят никакой пользы природе в глобальном плане.



С этим можно было бы смириться, если бы Харрис показала на примере международных отношений, что она понимает, в какой опасной ситуации сейчас находится мир. Однако она отстаивает успехи последних четырех лет в области безопасности, несмотря на две войны, наступающих противников и американский флот, который демонстрирует свою готовность к ракетной атаке в Красном море.



Она рассказывает о сильных вооруженных силах, но при этом не предложила ничего для их восстановления в условиях нарастания угроз. Если она лелеет в себе внутреннего Гарри Трумэна, который мог бы объяснить общественности необходимость более эффективной обороны, то мы еще не видели доказательств. Если она победит, Владимир Путин и Си Цзиньпин быстро проверят ее на прочность. Похоже, она не готова к этим испытаниям.



Все это говорит о прогрессивных советниках и о коалиции, которую она приведет в Овальный кабинет. На прошлой неделе мы писали о желании ее советника по климату отказаться от всех видов ископаемого топлива, а ее помощники по внешней политике выступают за умиротворение Ирана и сдерживание Израиля.



В современной Демократической партии нет ни Скупов Джексонов, ни Джо Либерманов. Харрис придется обратиться к "ястребам" из Республиканской партии, как Рузвельт в 1940 году сделал республиканцев Генри Стимсона и Фрэнка Нокса своими военным и военно-морским министрами соответственно. Она не проявила ни исторической памяти, ни политической смелости, чтобы повторить это.



Президентство Харрис при Сенате, возглавляемом членами Республиканской партии, сдержит некоторые из ее худших политических инстинктов, по крайней мере, до 2026 года, когда расклад сил будет благоприятствовать демократам. Но большинство демократов воспримут ее победу как политическое оправдание последних четырех лет. Крыло партии Сандерс-Уоррен будет давить на нее, требуя большего.



Худшим исходом будет победа Харрис с демократической зачисткой Конгресса. Тогда Камала окажется за порогом. Она официально заявляет о своем желании нарушить правило 60 голосов в Сенате и перестроить работу Верховного суда. Все это позволит реализовать безудержную прогрессивную повестку дня, которая подтасовывает правила голосования, увеличивает власть профсоюзов, контролирует большую часть частного сектора экономики и добавит округ Колумбия и Пуэрто-Рико в качестве отдельных штатов.



Многие американцы прекрасно видят все это, и все равно проголосуют за Харрис, потому что считают, что еще четыре года правления Трампа - это больший риск. Мы не питаем иллюзий по поводу недостатков мистера Трампа и риска, который они несут. Но у избирателей также есть причины опасаться кровавого мышления современных левых с их регулятивным принуждением, культурным империализмом, экономическим статизмом и стремлением лишить суд независимости. Если Харрис проиграет, то причина будет именно в этом. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730708460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Мажилиса встретился с Президентом Кыргызской Республики

- Олжас Бектенов принял участие в KGIR-2024: Конструктивный диалог с бизнесом – один из приоритетов инвестиционной политики

- Государственный советник провел совещание по обеспечению безопасности детей

- Инфляция в Республике Казахстан

- К вопросу о досрочных выборах

- Роман Скляр встретился с руководством компании "China Energy Investment Corporation"

- Кадровые перестановки

- Вопросы реформирования системы ветеринарии рассмотрели в Правительстве

- Информационное сообщение по валютному рынку

