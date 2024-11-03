 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сотни алматинцев могут остаться без воды и тепла из-за монополиста и застройщика
11:56 04.11.2024

Данил Утюпин
03 ноября 2024

Заложниками конфликта между компаниями стали жители ЖК "Сакура". Поставщик воды предъявляет им многомиллионную задолженность. Кто и как насчитал этот долг, чья жадность сыграла главную роль в этой ситуации, разбирался корреспондент Orda.kz.

41-летняя алматинка Аима живет в "Сакуре" с апреля 2022 года. Сюда вместе с супругом и тремя сыновьями она вернулась из Астаны. Приобрели квартиру в ЖК, по цене она обошлась выше среднего.

"У нас тут все прекрасно, даже косяки застройщика не расстраивают, потому что они их потом устраняют. Расстраивают дороги и поставщик воды, у которого все оборудование сгнило и вечные перебои в снабжении", - сказала Аима.

И таких как Аима тут еще полторы тысячи человек.

Поставщиком воды для "Сакуры" выступает ТОО "ГПВ Водснаб" (ранее ТОО "Орхан"). На это ТОО жильцы Ерменсая уже давно жалуются прессе и госорганам, обвиняя его руководство в злоупотреблении монопольным положением, установке более высоких тарифов чем общегородские, нежелании вкладывать средства в модернизацию инженерной инфраструктуры и нелегальном подключении новых объектов к районной сети водоснабжения. Хотя мощности уже давно не хватает на существующее число потребителей.



В свою очередь представители монополиста каждый раз парируют эти обвинения, заявляя, что акимат выдает разрешения на возведение все новых и новых объектов, которые затем незаконно тайно подключаются к инженерными сетям. И городские власти уже никак не контролируют хаотичную застройку города.

Хотя некоторые из местных жителей сильно сомневаются, что кто-то может самовольно забирать воду у "Водснаба" и считают, что все застройщики так или иначе, легально или нелегально отстегивают местному монополисту.

При этом у ЖК "Сакура" особая история. С момента сдачи домов в эксплуатацию в 2021 году, его жильцы вообще не платят за воду. И к настоящему моменту, по словам представителей "Водснаба" времени у них образовался долг в 42 млн тенге.

В свою очередь "Водснаб" берет воду у "Алматы су" и сам задолжал 54 млн. И если не уплатит долг, то не сможет обеспечивать водой других потребителей. Поэтому несколько дней назад представители поставщика направили уведомление, а затем явились в "Сакуру" для отключения. Однако их спугнули шумные активисты, пригласившие представителей СМИ.

При этом руководство "Водснаба" не намерено отказываться от своего решения.

"В случае непогашения дебиторской задолженности ТОО будет вынуждено прекратить подачу воды, так как само несет большие убытки. Как известно, ТОО покупает определенный объем у ГКП "Алматы су", который в настоящее время наложил аресты на счета ТОО в связи с дебиторской задолженностью за оказанные нашим потребителям услуги", - заявила корреспонденту Orda.kz юрист "Водснаба" Мара Дуниемалова.

Она также уточнила, что последний платеж от ЖК "Сакура" был произведен еще 12 сентября 2022 года за долги 2021 года. При этом имелась еще задолженность на период 2022 года. На протяжении более двух лет оплата за потребление услуги по водоснабжению и водоотведению не производилась. А потребление продолжается по сегодняшний день. И вот с 2022 года будто бы накопилось уже 47 млн тенге.

Согласно полученным техническим условиям, ЖК "Сакура" должен потреблять 200 куб/м воды в сутки. Однако фактически потребление воды составляет 400 куб/м в сутки. Кроме того, к трубе "Сакуры" незаконно был подключен построенный "Рамсом" еще один ЖК "Гранде Ви", у которого отсутствуют технические условия, утверждает Мара.

Еще один крайне важный момент заключается в том, что согласно первоначальным договоренностям застройщика и водного монополиста, компания "Рамс" получила временное разрешение по потребление воды у поставщика во время строительных работ, после чего она должна была выполнить все технические условия для полноценного подключения к сети, и передать все хозяйство на баланс ОСИ или управляющей компании.

Однако застройщик не только не выполнил этих условий, но и построил рядом еще один ЖК, который незаконно подключили к водоснабжающей трубе "Сакуры", чем еще больше усугубил водный кризис на районе. Факт незаконного подключения "Рамс" к системе был установлен в суде.

Все эти моменты довольно подробно и эмоционально обсуждались на встрече акима Бостандыкского района Санджара Алина, представителей застройщика, монополистов и жильцов "Сакуры" 13 июля 2024 года.

Кажется, решения так и не нашли, перебои продолжаются, а угроза полного отключения реальна как никогда.

Дело осложняет тот факт, что без котельной ЖК не может работать без воды. И, соответственно, жители автоматически могут остаться и без тепла.

Член комиссии ЖКХ при совете ветеранов Алматы Владимир Малишевский считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Санджар Алин. Так как четыре года назад, когда он возглавлял управление энергетики и водоснабжения г. Алматы, была отвергнута уже готовая ПСД на строительство новой водозаборной станции в Ерменсае и дано поручение разработать новую ПСД. Однако эта новая ПСД уже очень долгое время никак не может пройти госэкспертизу. Ее без конца отправляют на доработку.

"И этим активно пользуется "Водснаб", на который никто не может найти управу. Он многим потребителям поставляет воду без официального договора, а потом может в любой момент ее отключить, ссылаясь на отсутствие этого самого договора. Это прямое нарушение законодательства, но госрегулятор не обращает на это внимания", - отметил эксперт.

К этой организации имеется немало вопросов юридического характера. Однако спросить с них сложно, так как они постоянно меняют адрес регистрации. Сейчас у них юридический адрес в Астане.

Владимир Малишевский также сообщил, что на рынке есть компания "Ерменсайводгаз", которая располагает необходимыми мощностями и готова решить проблемы с водой в Ерменсае. Они выходили с предложением о партнерстве в районный и городской акиматы, но чиновники этим вариантом не заинтересовались.

Источник - орда
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