|Новый Ташкент. Площадь Чорсу ожидает масштабная реконструкция. Гостиницу "Чорсу" построят заново
11:57 04.11.2024
Площадь Чорсу ожидает масштабная реконструкция. Гостиницу "Чорсу" построят заново
В Ташкенте в 2025 году начнется реконструкция площади Чорсу. Проект, который включит новую 29-этажную гостиницу на месте старой, бизнес-центр и жилые дома, оценивается в 170 млн долларов. Его разработала немецкая Tchoban Voss Architekten.
Проект реконструкции площади Чорсу, где будут построены новая гостиница, бизнес-центр и жилые дома, был представлен в Ташкенте 2 ноября, сообщает корреспондент "Газеты.uz".
Проект разработан немецкой компанией Tchoban Voss Architekten - автором реконструкции площади Postplatz в Дрездене, комплекса EDGE Suedkreuz в Берлине и многих других сооружений.
Строительство, которое начнется в 2025 году, будет выполнять консорциум узбекистанских и зарубежных инвесторов. Проект займет три с половиной года - открытие комплекса планируется на 2029 год.
Стоимость проекта - более 170 млн долларов США. Реконструкция площади обеспечит 620 рабочих мест и добавит к фонду Ташкента почти 113 тысяч кв. м жилой и коммерческой недвижимости, говорилось на презентации.
"Новый облик площади Чорсу преобразит Старый город столицы. Здесь появится важная точка притяжения для инвестиций и бизнеса. Мы ожидаем, что наш комплекс станет домом для офисов крупнейших местных и международных компаний. А новая гостиница позволит туристам жить в самом сердце старого Ташкента с комфортом на уровне крупнейших мегаполисов", - сказал руководитель команды разработчиков проекта Андрей Требунских.
В ходе работ будет демонтировано здание гостиницы "Чорсу", судьба которого после закрытия в начале 2000-х была неизвестной. Несколько представленных общественности проектов так и не были реализованы, а техническое состояние здания за годы простоя ухудшилось.
Гостиница была построена в 1982 году по проекту архитектора Владимира Спивака и сначала называлась "Москва".
В 2020 году Агентство по управлению госактивами продало здание гостиницы компании Ittihad International Investment из ОАЭ за 16,9 млрд сумов через открытые торги. Сейчас консорциум из узбекистанских и зарубежных инвесторов находится в процессе закрытия сделки по приобретению объекта у этой компании, решившей не участвовать в проекте. Стоимость сделки и состав группы инвесторов будут объявлены по достижении соглашения.
Техническая экспертиза здания, завершенная в октябре, показала, что в результате воздействия осадков и окружающей среды железобетонные конструкции серьезно деформировались и частично разрушились. Арматурные стержни потеряли до 20% своей площади и подверглись коррозии. Все колонны от 14 этажа и выше не соответствуют расчетным требованиям.
По заключению экспертизы здание невозможно реконструировать. Оно не было включено в список объектов культурного наследия в ходе его недавнего пополнения зданиями периода советского модернизма и не имеет статуса охраняемого.
Главное здание нового комплекса, разработанного немецкими архитекторами, сохранит общие очертания бывшей гостиницы "Чорсу". Заменив ее в городском ландшафте Ташкента, новое высотное здание станет архитектурной доминантой Старого города.
Проектировщики ищут баланс, чтобы создать современное здание, которое соответствует месту и времени, в то же время делая реверанс прошлому, отмечалось на презентации.
В новом отеле будет 29 этажей, бизнес-центр будет иметь 14 этажей. В фойе одного из новых зданий планируется открыть небольшой музей, посвященный истории гостиницы "Чорсу" и ее архитектурным инновациям. Проект пока находится в стадии разработки.
Подробнее о проекте реконструкции площади "Газета.uz" напишет позже.