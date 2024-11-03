Новый Ташкент. Площадь Чорсу ожидает масштабная реконструкция. Гостиницу "Чорсу" построят заново

11:57 04.11.2024

Площадь Чорсу ожидает масштабная реконструкция. Гостиницу "Чорсу" построят заново

В Ташкенте в 2025 году начнется реконструкция площади Чорсу. Проект, который включит новую 29-этажную гостиницу на месте старой, бизнес-центр и жилые дома, оценивается в 170 млн долларов. Его разработала немецкая Tchoban Voss Architekten.



Проект реконструкции площади Чорсу, где будут построены новая гостиница, бизнес-центр и жилые дома, был представлен в Ташкенте 2 ноября, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



Проект разработан немецкой компанией Tchoban Voss Architekten - автором реконструкции площади Postplatz в Дрездене, комплекса EDGE Suedkreuz в Берлине и многих других сооружений.



Строительство, которое начнется в 2025 году, будет выполнять консорциум узбекистанских и зарубежных инвесторов. Проект займет три с половиной года - открытие комплекса планируется на 2029 год.



