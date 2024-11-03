Минувшая неделя ознаменовалась успехами русской армии на Кураховском направлении – итоговая сводка Readovka

12:03 04.11.2024 Тучи сгущаются над гарнизоном ВСУ в Курахово – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Минувшая неделя ознаменовалась успехами русской армии на Кураховском направлении, где ВС РФ успешно занимаются реализацией плана по формированию северной и южной дуги охвата сил противника в Курахово. В Курской области приход осенней распутицы существенно сократил возможности оперативных маневров. Командование ВСУ в надежде удержать свои позиции продолжает отправлять на убой все новые и новые подразделения. На Украине решили перебросить 20% медперсонала из госпиталей на передовую. В США констатировали, что у ВС РФ в текущем году рекордные показатели освобождения территорий. Незалежная атаковала с помощью БПЛА академию спецназа в Гудермесе, ответом стал удар по Генштабу в Киеве. Британские СМИ предрекли сокращение объемов западной помощи Украине в 2025 году. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Кураховское направление







Русская армия продолжает заниматься планомерной работой по формированию северной дуги охвата группировки ВСУ в Курахово. В рамках реализации данной задачи после освобождения Цукурино необходимо развивать дальнейшее наступление в район Андреевки и Константинополя. Одним из ключевых факторов ценности указанных населенных пунктов является то, что через них проходят трассы, которые могут использоваться противником для снабжения и переброски дополнительных резервов в гарнизон, дислоцирующийся в Курахово. В данной связи наиболее вероятным видится решение украинского командования сделать ставку на организацию обороны в селе Солнцевка. Это обусловлено не только с его местоположением, но и наличием водных преград и других особенностей рельефа местности, которые способны существенно усилить позиции обороняющихся подразделений ВСУ.



Дабы не дать противнику реализовать такой замысел, после освобождения Кураховки ВС РФ приступили к продавливанию его позиций на северной береговой линии Кураховского водохранилища. Освобождение населенных пунктов Степановка, Ильинка и Берестки откроет путь к Старым Тернам, через которые проходит трасса на Солнцевку. Перерезание данной транспортной артерии способно существенно затруднить дальнейшее удержание обороны в ключевом населенной пункте. Кроме того, взятие под наш контроль северного берега водохранилища позволяет организовать обстрелы украинского гарнизона в Курахово.



Помимо этого, чуть южнее русские подразделения приступили к штурму самого города. Однако, вероятнее всего, задачей подобного маневра может являться сковывание противника боем, которое лишит его резервов, появившихся после выхода ВСУ из Кураховки.



Уходящая неделя ознаменовалась успехом и на Южно-Донецком направлении, который фактически может являться частью плана командования ВС РФ по окружению неприятельской группировки в Курахово. Наши войска перешли в решительное наступление сразу на нескольких участках данного направления. Его результатом стал фактический переход под контроль России села Богоявленка. Кроме того, русским бойцам удалось прорвать последнюю подготовленную к обороне полосу ВСУ на участке Ясная Поляна – Максимовка. Тем самым ВС РФ находятся на пути формирования южной части дуги охвата группировки противника в Курахово.



Курское направление



Приход полноценной осенней распутицы в Курскую область внес существенные коррективы в действия противоборствующих сторон, поскольку в условиях перемещения только в рамках сети асфальтированных дорог возможности проведения оперативных маневров значительно сокращены. ВС РФ временно отказались от атак в направлении Малой Локни и сконцентрировали силы на оборонительных действиях. Причиной тому стали непрекращающиеся попытки украинских соединений прорваться в район поселка Зеленый Шлях с целью отрезать часть сил 155-й бригады наших морпехов, наступавшей от Новоивановки. Желаемого результата неприятелю добиться так и не удалось, вместо этого он лишился существенной части как личного состава, так и техники.



Наши подразделения в рамках сдерживания накатов ВСУ со стороны Свердликово временно свернули действия по дороге от Новоивановки и вывели свои силы из района населенного пункта Леонидово, обеспечивая повышение плотности обороны в Зеленом Шляхе и Новоивановке. Таким образом, сформировалась "серая зона" в треугольнике Леонидово – Кругленькое – Новоивановка. Получается, что командование противника решило пустить на убой часть личного состава, чтобы выиграть время на укрепление собственных позиций в Малой Локне перед началом зимних боев. При этом стоит отметить, что, несмотря на потери на Курском направлении, неприятель продолжает бросать туда все новые и новые подкрепления и вооружение. Эту информацию подтвердил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который заявил, что не понимает смысла переброски львиной доли украинских сил в Курскую область. Он также отрицательно отнесся к тому, что де-факто самые боеспособные и опытные части просто стоят там и не принимают никакого участия в боях на других участках фронта, что в результате приводит к тяжелым последствиям.



Из операционной на передовую



Очередной инсайд об украинских инновациях на минувшей неделе обнародовала нардеп Марьяна Безуглая. По ее информации, генштаб незалежной распорядился перевести 20% всего медицинского персонала военных госпиталей в штатный состав фронтовых бригад. В данном случае речь не идет о переводе медиков в мотострелки, а точнее пока не идет. Но подобное нововведение напрямую свидетельствует об острой нехватке санинструкторов и прочего персонала, необходимого для оказания квалифицированной первичной медицинской помощи на передовой и полевых медпунктах. В текущих реалиях дефицит медиков напрямую влияет на количество ежедневных невозвратных потерь ВСУ, поскольку без своевременного медицинского вмешательства существенная часть "300-х" имеет склонность пополнять ряды "200-х".



Стоит отметить, что о проблеме медицинской подготовки в армии незалежной Безуглая говорила еще в июле прошлого года. Судя по всему, вопрос за это время так и не был полноценно решен, результатом чего стала данная попытка заткнуть брешь. Однако нужно понимать, что переброска медиков не решит общую проблему дефицита нужных квалифицированных кадров. Подобный метод залатать дыры на передовой, лишь создаст новые, но уже в госпиталях.



Атака на РУС в Гудермесе



Утром 29 октября ВСУ предприняли попытку атаки на Российский университет спецназа в Гудермесе. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в результате прилета беспилотника произошел пожар на крыше пустующего здания. Само учреждение продолжило работу в штатном режиме.



Стоит напомнить, что несмотря на постоянные жалобы Зеленского о том, что Запад не дает Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, ВСУ располагают достаточным количеством беспилотников, которые способны преодолевать большие дистанции. В зоне поражения украинских дронов находятся, например, Санкт-Петербург, Москва, Поволжье. Так, 19 октября БПЛА противника был сбит над Петербургом, а в августе 4 человека пострадали в Саратове в результате попадания беспилотника в ЖК, а обломки сбитого аппарата повредили парковку в Энгельсе. Кроме того, согласно данных наших военных, ВСУ располагают беспилотниками, которые могут атаковать цели на дистанции в 2,5 тыс км.



Однако это не означает, что Киев может в любое время безнаказанно нанести удар по чему угодно. Но нужно понимать, что любой объект, не прикрытый русской ПВО, является потенциальной целью для неприятеля. Нефтебаза, склад боеприпасов, завод, воинская часть. Объекты ВС РФ, Росгвардии, МВД, ФСБ – это очевидные мишени. Режим Зеленского будет стараться их достать, и у него имеются необходимые инструменты для этого. Нахождение в тылу не равно нахождению в безопасности. У России есть объективные проблемы, мешающие прикрыть зонтиком ПВО сразу все, – страна очень большая. А это значит, что заранее проявленная осторожность по отношению к потенциальным объектам атаки критически важна. Системы пожаротушения, планы эвакуации, хорошо оснащенные медпункты. Все это должно быть готово заранее, потому что прилететь может везде.



Стоит отметить, что украинская атака на РУС не осталась без ответа. Утром 31 октября русские "Герани" посетили с ответным визитом Генштаб ВСУ в Киеве. Согласно информации ВКС МО РФ из перехваченных радиопереговоров, в результате прилетов были ликвидированы 9 украинских боевиков, а еще 17 получили ранения.



Русская армия всех сильней



Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, основанный на данных Института изучения войны (США), в котором констатируется, что русская армия вышла на рекордные показатели освобождения территории. Отмечается, что только за октябрь подразделения ВС РФ взяли под свой контроль свыше 478 кв км, что сопоставимо с показателями начала СВО.



Однако в данном случае необходимо учитывать, что объективность оценки происходящего и тем более комплементарные высказывания об успехах наших военных в зоне спецоперации не входят в список приоритетов западных СМИ. Следовательно, напрашивается вопрос – с какой целью европейское издание начинает нагнетать ситуацию вокруг провалов ВСУ. Подобные публикации могут служить определенным сигналом, адресованным высшей политической власти ФРГ и ЕС в целом, который указывает на настроения по отношению к текущему "кризису" и постепенное подталкивание к "заморозке" конфликта. Необходимость остановки объясняется сугубо финансовыми рисками спонсоров незалежной. Поскольку Западу нужно понимать, когда наступит момент, после которого станет больше невозможно отбить вложенные средства в "украинский проект". Так как после утраты ВСУ способности удерживать фронт, будет пройдена точка невозврата, а дальнейшие вложения просто не успеют окупиться.



Казна пустеет, милорд



Вещательная компания BBC решила подлить масла в огонь и сообщила, что в 2025 году общий объем помощи Украине от Запада может быть сокращен. Согласно прогнозам, поставки вооружений и боеприпасов снизятся до 29 млрд долларов, а чистая финансовая поддержка упадет до 27 млрд долларов. Для сравнения – в 2023 году Киеву передали "живыми деньгами" свыше 42 млрд долларов, не считая поддержки вооружением и боеприпасами.



При этом BBC отмечает, что помощь от США свелась к снабжению ВСУ снарядами, а от прежних объемов поставок бронетехники и артиллерии остались лишь воспоминания. По мнению издания, это все приводит к тому, что украинская армия не имеет возможности планировать полномасштабное наступление, поскольку совершить его одной лишь пехотой звучит как крайне затруднительная задача.



Таким образом, вырисовывается интересная картина. С одной стороны, западные СМИ подчеркивают, что ВС РФ добиваются значительных успехов по освобождению территории, а ВСУ не могут противопоставить ничего существенного. С другой – они же намекают на планы по сокращению финансирования Киева, что в условиях тотальной зависимости армии незалежной от импортной техники и вооружения также не прибавит ей боеспособности. Решение досрочно свернуть украинскую аферу Западом выглядит слишком маловероятным и неправдоподобным, в этой связи пока остается лишь строить предположения на тему того, к чему конкретно начинают готовить аудиторию западные СМИ.



Главным событием прошедшей недели, по мнению Readovka, стала сдача ВСУ населенных пунктов Селидово и Горняк за один день. Источник - Readovka

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