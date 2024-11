Зеленского убьют в любом случае, - К.Стрельников

12:08 04.11.2024

Кирилл Стрельников

03.11.2024



Вчера в рамках одного из своих нечастых интервью заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть, новый Майдан на Украине, скорее всего, начнет с того, что казнит тех, кто до этого сидел на Банковой и, по сути, захватил власть в стране: "Пока они у власти, они живы, как только их нет у власти - они не существуют".



Мнение о том, что Зеленский и его шайка плохо закончат (вернее, их плохо закончат), в российском инфополе уже давно является консенсусным, но сейчас эта тема встала в полный рост и на Западе - и среди экспертов, и даже в самых "отбитых" тамошних СМИ.



Очевидно, что неискреннее и запоздалое прозрение прямым образом связано с успехами русской армии, которая каждый день набирает темп, и просто дичайшими потерями ВСУ, которые не может компенсировать отчаянная мобилизация на Украине.



Согласно свежему заявлению американского издания Bloomberg, за последнюю неделю ВС России освободили больше территории, чем за весь 2023 год. При этом традиционно сухие сводки МО России сообщают, что потери личного состава ВСУ только за октябрь этого года составили 69 640 человек (с начала года - под полмиллиона).



На этом фоне Зеленский видит для себя только один выход: увеличение масштабов и ужесточение мобилизации. Не так давно киевская шайка снизила призывной возраст до 25 лет и сняла большинство ограничений и видов брони. Этого оказалось мало, и сейчас, по словам секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Литвиненко, в срочном порядке планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек, так как, по мнению многих официальных лиц, это "последний шанс на спасение". Но даже в случае успеха (далеко не гарантированного), действующие части будут укомплектованы только на 85 процентов.



Именно поэтому офис Зеленского для зондажа общественного мнения начал через специальные говорящие головы вбрасывать тему про снижение призывного возраста сначала до 17, а потом до 14 лет. Для этого планируется воспитывать детей "в духе ненависти к врагу" (сразу вспомнился один австрийский художник), а также запретить их выезд за границу.



Тем не менее даже на Западе не верят, что детские батальоны помогут Зеленскому.



Издание Newsweek сообщило, что стремительное продвижение российской армии на запад грозит ВСУ резким ростом потерь в живой силе, потому что укровойска банально не успевают закрепляться, их распыляют на атомы в чистом поле, сараях и подвалах. Издание The Wall Street Journal сообщило, что в ВСУ не хватает новобранцев "даже для обороны", и процитировало представителя Генштаба ВСУ Василия Румака: "даже при ужесточении мобилизации количество новобранцев в центрах подготовки за последние месяцы сократилось почти в два раза". На страницах The New York Times царит беспросветный траур: "Украине хватит солдат только на шесть-двенадцать месяцев, а потом резко наступит коллапс", "Американские военные и разведка пришли к выводу, что в войне на Украине уже нет патовой ситуации и Россия стабильно продвигается вперед, в связи с чем в Киеве и Вашингтоне углубляется пессимизм".



Все это значит, что жить Зеленскому осталось недолго.



По мнению даже западных экспертов и обозревателей, Зеленскому деваться просто некуда при любом новом президенте США. Если будет принято любое соглашение по формуле "мир в обмен на территории" (например, при Трампе), то Зеленского повесят украинские нацисты, которым он никогда не нравился и изначально не вызывал доверия. Согласно последним опросам, уже почти 40 процентов оставшихся жителей Украины не против переговоров с Россией, включающих территориальные уступки, отмороженных бандеровцев там еще очень и очень много. Небольшой индикатор: общественное одобрение деятельности Зеленского на сентябрь 2024 года по сравнению с февралем 2022 года уменьшилось с 90 до 59 процентов (и, скорее всего, цифра раздута). Если будет выбран вариант "война на истощение" (при той же Харрис), то есть очень большая вероятность того, что люди, обезумевшие от бомбежек и потенциальной отправки их 14-летних детей на верную смерть, просто разорвут его живьем.



Интересно, что большинство западных обозревателей считает, что второй вариант России более выгоден, так как мы неминуемо заберем больше территорий.



Описанную выше ситуацию достаточно внятно раскрыл в своей статье американский писатель и журналист Джон Дербишайр, по иронии судьбы уже много лет носящий никнейм Z-man:



"Зеленский не сможет физически пережить мирные переговоры с участием России. Причина - ультранационалисты в Киеве, которые категорически против этого. И Зеленский не сможет убежать со своими миллиардами, потому что Запад его не будет защищать. […] Его игра - выиграть время, чтобы националисты выдохлись или были уничтожены. […] Националисты начинают это понимать и стараются избегать тяжелых боев с русскими, но это долго продолжаться не может, и в этом смысле время на стороне Зеленского. С другой стороны, (его физическое выживание) зависит от того, решит ли Запад его убить, чтобы умыть руки (и повесить все провалы на него). […] Зеленский давно знает, что плана победы у него нет, потому что она невозможна (а значит, за ним рано или поздно придут)".



Как ни жаль, но Зеленский, скорее всего, не доживет до трибунала, который Россия с представителями международного сообщества проведут над украинскими военными преступниками после нашей неминуемой победы.