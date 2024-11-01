"Турция + Туркменистан - коррумпированные страны". Туркменские активисты пикетируют в Вашингтоне

12:15 04.11.2024

Туркменские активисты пикетировали посольства Туркменистана и Турции в Вашингтоне

01.11.24



Туркменские активистки Чемен Оре и Ольга Чарыева организовали 28 октября пикет против преследования туркменской оппозиции властями Туркменистана и Турции. Акция прошла перед посольствами двух стран в Вашингтоне.



В пикете участвовали несколько человек. На подготовленных ими плакатах было написано по-английски:



- "Турция + Туркменистан - коррумпированные страны",



- "Туркменские диктаторы - современные рабовладельцы! Их племянники - известные насильники. Туркменское МНБ - террористы и палачи!",



- "Турция - нет новым депортациям! Защитите туркменских активистов от тюрем и пыток!" и другое.



Пикетчики также демонстрировали фотографии преследуемых оппозиционеров, это Мердан Мухамедов, Фархад Мейманкулиев (Дурдыев), Ровшен Клычев, Довран Имамов, Сердар Дурдылыев, Омрузак Умаркулиев. Они были насильно депортированы на родину из Турции или похищены, судьба большинства неизвестна.



Чемен Оре на акции демонстративно облила свою одежду и обмазала руки красной жидкостью. "Турция проливает туркменскую кровь. Турция убивает невинных людей", - проскандировала активистка. Таким образом она хотела привлечь внимание к тому, что на родине туркменских активистов ждут пытки и смерть.



По словам Чемен Оре, сотрудники посольств Туркменистана и Турции наблюдали за протестом из окон зданий. Во время пикета перед посольством Турции к активистам подъехал автомобиль, из которого женщина начала кричать, пытаясь спровоцировать их на агрессивные действия. Таких провокаторов иногда подсылают туркменские власти. чтобы дискредитировать протестующих или заставить их совершить правонарушения. В данном случае провокация оказалась неудачной: женщина не смогла четко выразить свои мысли, и активисты перенаправили ее к полиции, которая подтвердила право протестующих на свободу слова.



***



- Что ты ищешь, ходжа? - спросил прохожий ползавшего среди ночи под фонарным столбом Насреддина.

- Кошелек потерял.

- А где ты его потерял?

- Да за городом, на пустыре.

- А почему ищешь здесь?

- Так ведь здесь светлее!