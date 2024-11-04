Курская дуга, 3 ноября: "Контуженных в тыл не отправлять, это приказ", - СП

13:17 04.11.2024

Военные эксперты считают, что бандеровцы готовятся еще к одному серьезному наступлению вглубь нашей страны

Александр Ситников

Курская дуга, 3 ноября: "Контуженных в тыл не отправлять, это приказ"

4.11.24



По данным разных источников, как наших, так и вражеских, в зоне вторжения ВСУ в Курскую область продолжается оперативная пауза. Бои идут в районах сел Свердликово и Плехово, где у наших "северян" есть успехи. Кроме того, в оперативке американского Института изучения войны (ISW) утверждается, что ВС РФ продвинулись на северной окраине деревни Погребки, которая расположена примерно в 20 км к северо-западу от Суджи, тогда как украинские войска безуспешно контратаковали в районе Новоивановки и к северу от Суджи в районе Камышевки.



О том, что интенсивность боев уменьшилась, говорит и сводка нашего Минобороны. Согласно данным объективного контроля, "за сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей".



Враг накапливает живую силу и технику в Судже, словно ему не надоело телами ВСУшников кормить одичавших свиней

Между тем в ходе второго этапа наступательной операции нашей армии, начатой 10 октября, к Бандере и в лiкарнi в крайне тяжелом состоянии отправилось до полутысячи оккупантов.



Говорун оперативного командования Украины "Пiвнiч" Вадим Мысник заявил 2 ноября, что российские войска сосредоточили значительное количество личного состава и техники в Курской области, дескать, "хорошие погодные условия по-прежнему позволяют российским войскам использовать технику в приграничье, и что российские войска проводят пехотные атаки каждые 10−15 минут в некоторых районах главного украинского выступа". А вот в Глушковском районе "кацапы" не наступают, мол, накаты "львов" Зеленского ослабили ВС РФ, хотя ситуация обстоит с точностью до наоборот.



Мысник, однако, промолчал, что командование "Пiвнiч" запретило эвакуацию из зоны вторжения контуженных и легко раненых, а также перебрасывает в Суджу и окрестности свежее "мясо" в промышленных масштабах. Делается это, согласно оценке самостийных экспертов, с целью еще одного "наступа". Слишком уж поплохело на Южно-Донецком участке фронта. Другими словами, одними призывами и лозунгами уныние бандеровцев не перебить - просроченному президенту Зеленскому кровь из носу нужен конкретный антикриз.



И что-то со стороны врага намечается, считает "Военная хроника". Она, в частности, информирует, что в западных областях Украины наблюдается небывалая активность авиации ВСУ. Зафиксирован 41 учебный полет при стандартных 10−13 за сутки. Так, с аэродрома в Староконстантинове 2 ноября отмечено до 18 вылетов Су-24М с тренировочными пусками крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. "Сушки" летали то на предельно низких, то на больших высотах.



Причем для их прикрытия с аэродрома Луцк были подняты МиГ-29, которые, возможно, отрабатывали пуск обманок ADM-160 MALD. Даже в Ивано-Франковской области отмечены невероятные 27 полетов учебных самолетов Л-39, хотя ранее такая интенсивность не замечалась.



Паблик "ВХ" увязывает эту суматоху в Повітряних Силах України с подготовкой очередной авантюры и задается резонным вопросом: "Не на Курск, например, готовятся пойти оккупанты?"



Думается, наше командование прекрасно понимает суть вражеских приготовлений и продолжает систематически уничтожать "хероев", нанося поражение пiдроздiлам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й ОМБр, 17-й ОТБр, 82-й и 95-й ОДШБр, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й ОБрТРО ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плехово.



Военкоры выдвигают предположение, что противник готовится ударить со стороны Шалыгина и Глухова с целью выхода на трассу до Рыльска, а затем и на Льгов, ну а далее окружить нашу группировку в Курской области. Правда, для этого укровоякам потребуются огромные силы, в разы больше, чем 15 потрепанных бригад, составляющих оккупационный корпус ВСУ.



Более того, в условиях, когда наши БПЛА-разведчики висят в режиме 24/7 не только над зоной вторжения, но и над соседними украинскими регионами, создать такую мощную группировку вряд ли возможно. "Располаги" и склады противника своевременно обнаруживаются и уничтожаются.



Так, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удары в пригороде украинского города Сумы по местам дислокации боевиков ВСУ, прибывающих для усиления и ротации войск на Курском направлении.



По его словам, первый прилет был вечером 2 ноября, а второй спустя несколько часов - глубокой ночью.



Лебедев также добавил, что недалеко от границы с Курской областью в направлении населенного пункта Юнаковка Сумской области Украины всего были нанесены четыре удара: по тракторному парку, где укровермахт ремонтирует поврежденную технику, а также по складу с боекомплектами ВСУ.



Еще одной важной новостью о ситуации в Курском приграничье стало начало расследования Следственным комитетом России военного преступления украинских фашистов.



В заявлении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ в этой связи говорится: "В социальных медиа опубликована фотография, на которой запечатлены российские пленные военнослужащие без признаков жизни. При этом у одного из них за спиной связаны руки, что может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не во время боевого задания, а будучи уже в плену у боевиков ВСУ".



Врио заместителя председателя СК России - руководитель ГВСУ К.Е. Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению.