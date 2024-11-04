 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинцам придется восстать, - Виктория Никифорова
13:26 04.11.2024

04.11.2024)

Виктория Никифорова

Поначалу эта новость выглядит как скверный анекдот - кажется, такого просто не может быть. Но нет: на сайте украинского Министерства обороны украинским по белому написано, что разминировать территорию страны будут женщины, ветераны и инвалиды.

Зачем такое издевательство? А это, оказывается, так работает "инклюзивность". Негоже, мол, угнетать меньшинства, не допуская их к защите страны. Да, в окопах от пенсионерок и инвалидов толку мало, зато они могут отдать свои жизни за родину, разминируя родную землю. В то время как военное командование со своими женами и любовницами будет бухать, шопиться и веселиться в Европе и США.

Как говорится, тут комментировать - только портить. Однако это еще не весь креатив. Сегодня на Украине открыто обсуждают мобилизацию на фронт женщин и предлагают создавать детские батальоны. В школах предложено ввести уроки подготовки к войне и учить этому делу детишек лет так с десяти-одиннадцати.
Все это никакие не шутки. Украинцы прекрасно понимают, к чему ведут такие разговоры, и уже сейчас эвакуируют своих детей старшего школьного возраста в Европу и Россию, чтобы доучивались там. Потому что в Незалежной действительно Кафку сделали былью, там может быть реализована любая, самая чудовищная инициатива.
Глядя на все это со стороны, невозможно не задаться вопросом: до каких пор они собираются все это терпеть? Что еще надо сделать с украинцами, чтобы они как-то выразили свое несогласие с собственным массовым истреблением?

Их мужчин хватают на улицах и гонят на фронт. Если кто сопротивляется - могут просто убить на месте или запытать в военкомате. Их женщины массово бегут из страны и вынуждены заниматься проституцией, чтобы как-то прокормить себя и детей. У граждан официально - и с полного одобрения западных хозяев - отнято право протестовать, выходить на митинги, выбирать руководство страны, говорить и учиться на родном для них русском языке, на котором в реальности говорят чуть больше, чем все. Они бесправнее последних рабов.

Но все, что мы видим, это лишь драки с тэцэкашниками, поджоги их машин, редкие точечные убийства. Почему украинцы все это терпят?

Одна из причин - в том, что самая активная, образованная и обеспеченная часть общества уже проголосовала против всего происходящего ногами. На Украине произошел просто немыслимый исход населения - миллионы людей покинули родину в разных направлениях, сказав Незалежной "остаточне прощевай".
Остались более бедные, необразованные, пожилые люди и дети - как раз подходящий контингент для "разминирования" и "зеленскиюгенда". Они затерроризированы и запуганы вкрай.

Киевская диктатура по жестокости сопоставима с самыми одиозными латиноамериканскими режимами, которые американцы насаждали у себя на заднем дворе, как картошку. Политические активисты на Украине просто исчезают: был человек - и нет человека. Естественно, что люди там не доверяют никому и боятся собственных друзей и соседей - одно слово, и тебя утащат "на подвал". Организовать в таких условиях массовые выступления просто немыслимо.

Но главная причина - в глубокой архаизации страны, которую искусно провели "западные партнеры" Украины. Под крики про "инклюзивность", права геев и трансгендеров там было полностью разрушено нормальное гражданское общество. Вместо него торжествует сплошная "хатаскрайность" - соседа бусифицировали, ну и ладно, день прошел не зря.

Страна вымирает, но никого это не волнует. Руководство за взятки отдало все лучшие активы и саму землю американским корпорациям - ну и пусть. Командиры и начальники тусят на роскошных заграничных курортах: что ж, пацаны к успеху пришли. Зеленский украл очередной миллиард - вот бы и мне так.

На наших глазах современная страна живет по законам не то что средневекового - рабовладельческого строя. Мораль тоже соответствующая: умри ты сегодня, а я завтра. Но все это исправно украшается фишками из модной повесточки. Весной геи в Киеве попытались провести гей-парад, но туда явились тэцэкашники и забрали хлопцев на фронт - так работает незалежная инклюзивность.
И вот так у них все - уже больше двух с половиной лет. Рядовые украинцы в упор не хотят видеть тот простой факт, что цели СВО не грозили им вообще ничем. Все требования России сводились к возвращению русскому языку его нормального статуса, отказу от позорной бандеровской идеологии, прекращению военного сотрудничества Киева с Западом и обеспечению мирной жизни для граждан Восточной Украины.

Жизнь простого украинского обывателя это не изменило бы вообще никак. Просто местная политика вернулась бы в рамки хоть какой-то цивилизованности и стала бы более походить на демократию.
Но нет, в архаизации была своя прелесть - можно было разгулять свою ненависть к москалям, убивать и смотреть на убийства. Говорить об этом, конечно, украинцы не любят, но, по сути, свою страну они погубили, поддавшись инстинкту ненависти. И вот уже третий год там воюют непонятно за что - за миллиарды Зеленского, за победу кандидата от Демпартии на выборах в США, за право проводить гей-парады? Это серьезно вообще?

Плохая новость для киевского режима - массовые выступления там все равно неизбежны. Подобные архаичные диктатуры не знают, что такое демократия, выборы, нормальная смена власти. Только хардкор, только путчи, перевороты и майданы.

Именно поэтому в Киеве так панически боятся мирных переговоров с Россией. Там прекрасно понимают, что для украинцев они станут возвращением в реальность - оказывается, война проиграна, территории надо отдавать. И все было напрасно. А правил никаких не осталось, поэтому режим будут сносить самыми грубыми и болезненными методами.

Все, что предлагает Россия Украине, - это возвращение в цивилизацию. Нормальная демократия, а не фашистский режим. Спокойное развитие, уважение прав всех граждан, нетерпимость к ненависти. Искренне хотелось бы, чтобы украинцы это поняли. Им же лучше будет.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1730715960


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