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Казахстанскими силовиками оперативно схвачен лидер т.н. "Хуторской ОПГ" Хасан Касымбаев
13:36 04.11.2024

Стало известно, за что задержали Хасана Касымбаева

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили задержание Хасана Касымбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, в июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий по подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения. Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее стало известно о задержании Хасана Касымбаева, однако официальной информации о причинах задержания не было.

Добавим, что имя Хасана Касымбаева фигурировало в связи с резонансным убийством в Талгаре.

Напомним, жестокое убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. По подозрению в совершении преступления были задержаны и взяты под стражу 11 человек. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Через несколько дней в ночь на 12 октября в селе Азат был совершен поджог дома семьи Шерзата Болата. Генпрокуратура пообещала найти виновных в поджоге дома.

Убийство в Талгаре: полиция ответила на вопрос о причастности банды "Хуторские"

Позже с заявлением выступил некий Хасан Касымбаев, которого в сети называют главой "хуторской бригады". Он назвал "порочащими" комментарии в сети, которые пишут о нем жители Талгара.

Источник - Tengrinews.kz
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