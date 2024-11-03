В МВД Казахстана образован департамент по борьбе с киберпреступностью

13:38 04.11.2024

Новый департамент появился в МВД Казахстана



В рамках исполнения поручения Главы государства по усилению борьбы с киберпреступностью в МВД создан новый профильный департамент - по противодействию киберпреступности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Как сообщили в МВД, департамент будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними.



"В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности", - подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.



Начальником нового департамента назначен полковник полиции Жандос Сүйінбай, обладающий значительным опытом в этой сфере, добавили в МВД.



Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создали новые отделы полиции. Соответствующее постановление приняло правительство.