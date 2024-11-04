Фильм Познера может привести к отставке Эрнста. Бесов гонит Никита Михалков

14:43 04.11.2024

Елена Острякова. 04.11.2024



Режиссер Никита Михалков раскритиковал "Первый канал" за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир Познер "Турецкая тетрадь".



Этому Михалков посвятил свою авторскую программу "Бесогон", передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Режиссер Никита Михалков раскритиковал "Первый канал" за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир...



Режиссер обратил внимание на то, что фильм Познера в котором есть интервью яростного критика президента Турции прозападного писателя, лауреата Нобелевской премии Орхана Памука, показали всего за неделю до поездки президента Турции Эрдогана в Казань. И это могло было быть расценено как публичное оскорбление.



Михалков напомнил о том, что Познер ранее заявлял о пропаганде и репрессиях в РФ и признавался, что не чувствует себя русским. Режиссер назвал телеведущего "профессиональным предателем".



Беглый политолог-иноагент Станислав Белковский считает, что критика Михалкова связана с готовящейся отставкой Константина Эрнста с поста генерального директора "Первого канала".



"Вновь появляются утечки-и-слухи о скорой возможной смене руководства Первого канала. И Н. С. Михалков стремился бы повлиять на выбор кандидатуры нового генерального директора, готового и способного прийти на смену легендарному К. Л. Эрнсту", – пишет Белковский в своем тг-канале.



После начала СВО многие ведущие "Первого канала" отметились антироссийскими высказываниями. А редактор новостей Марина Овсянникова даже устроила скандальный демарш в прямом эфире новостей.



Член Совета по правам человека Марина Ахмедова считает, что даже на третьем году СВО "Первый канал" не поменял своей сомнительной позиции. Так, "Турецкая тетрадь" изначально планировалась к показу 7 октября, в день рождения президента РФ.



"Не думаю, что нарочно, просто те, кто составлял сетку вещания, даже в голове не держали, как это будет символично. Просто потому, что в бегстве Познера и его вояже по странам НАТО не видят ничего странного, а в дне рождения президента – ничего примечательного", – написала Ахмедова.



Что касается Познера, то для престарелого телеведущего "Первый канал" стал прекрасной стартовой площадки для полномасштабного возвращения в Россию с целью зарабатывания здесь денег.



Политолог Юрий Баранчик обратил внимание на то, что в Рунете активно идет рекламная компания конференции Яндекса с Познером.



"В принципе, участие Познера в мероприятиях Яндекса не удивительно – одного поля гнилые ягоды. Познер вернулся основательно. Не только на Первый канал", – написал Баранчик.